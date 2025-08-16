Project Treble: Google e MediaTek cooperano ad un super progetto

Al giorno d’oggi non è +1 sorpresa a vedere due grandi aziende collaborare nello sviluppo di piattaforme che raggruppano interessi comuni, un sempre crescente numero di realtà infatti sta stringendo importanti rapporti collaborativi in modo da costruire infrastrutture importanti nello sviluppo di tecnologie coinvolte in vari settori, uno tra questi sicuramente è quello dell’automotive che sta vivendo un periodo decisamente di rivoluzione dal momento che i prodotti di questo settore godono dell’ingresso di tecnologie legate all’intelligenza artificiale o comunque di un’innovazione davvero senza precedenti.

All’interno di questo contesto, un nome sicuramente autorevole è quello rappresentato da project Treble, un progetto iniziato da Google che mira all’interno del settore dell’automotive a fornire tutta una serie di piattaforme di aggiornamento garantite ai vari partner per un totale prestabilito di anni che consenta un facile update dei propri prodotti senza nessun tipo di costi aggiuntivi e con un supporto garantito e puntuale che vada letteralmente ad abbattere i costi e soprattutto snellire i tempi di gestione di queste piattaforme.

Subentra MediaTek

Dopo un primo periodo che ha visto coinvolta solo Google ora all’interno di questa dinamica subentra un nome decisamente di eccellenza, stiamo parlando di MediaTek, la società con consente Taiwan infatti ha deciso di unirsi in una partnership con Google nello sviluppo di queste piattaforme che per l’appunto dovranno offrire ampi margini di gestione per permettere alle varie società di godere di tutti i privilegi descritti sopra, la società infatti si impegnerà nello sviluppo di due primi prodotti iniziali definiti come MT8678 e MT8676, ai membri di questo progetto di conseguenza non verranno addebitati i costi di manutenzione o aggiornamento, andando di fatto a snellire tutte le procedure, ciò ovviamente andrebbe poi a vantaggio di Google e partner dal momento che comporterebbe una predizione verso i propri prodotti a discapito di altri del settore.