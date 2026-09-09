Android Auto, un procione porta il meteo sugli schermi piccoli

Su Android Auto il meteo sugli schermi piccoli potrebbe arrivare in un modo che nessuno aveva previsto, e cioè grazie a un procione. Si chiama Jimothy, è diventato virale sui social a luglio 2026 e adesso spunta nel codice della piattaforma di Google come soluzione a un problema noto a chiunque abbia un’autoradio con display ridotto. Chi si trova in quella situazione lo sa bene, perché alcune funzioni semplicemente non compaiono, e la card meteo è tra le prime a sparire per mancanza di spazio.

La scoperta arriva dall’analisi della beta di Android Auto 17.6.66, dove la funzione è stata individuata e poi attivata manualmente per capire come si comporta davvero. Al momento non è disponibile in via ufficiale e Google non ha detto nulla su tempi o intenzioni di rilascio, quindi tutto resta confinato al terreno delle sperimentazioni interne.

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Come funziona il procione meteo sugli schermi piccoli

Il meccanismo è semplice e, va detto, piuttosto divertente. Sugli schermi troppo compatti per ospitare la card meteo tradizionale compare un procione in miniatura che attraversa il widget musicale, con una nuvoletta sopra la testa che riporta le condizioni atmosferiche del momento. Attorno al personaggio si accendono anche elementi grafici contestuali, quindi pioggia, nuvole oppure sole a seconda di quello che sta succedendo nella posizione in cui ci si trova.

Un modo per infilare un’informazione utile dove lo spazio non c’era, senza sacrificare la parte dedicata alla musica. L’idea in sé è brillante, perché il display piccolo resta uno dei limiti più fastidiosi dell’esperienza a bordo e i compromessi finora erano stati tutti al ribasso, con funzioni tagliate e basta.

Il problema, semmai, è di dimensioni. Jimothy è davvero minuscolo e chi non sta guardando lo schermo in quel preciso istante rischia di perdersi completamente l’informazione. Difficile immaginare che il meteo comunicato in questo modo possa sostituire una card leggibile a colpo d’occhio, soprattutto in un contesto dove l’attenzione deve stare sulla strada. Sembra insomma una funzione ancora acerba, su cui Google dovrà lavorare parecchio prima di pensare a una distribuzione vera e propria.

Attivazione capricciosa e il futuro incerto di Jimothy

Anche il modo in cui il personaggio compare racconta quanto il lavoro sia ancora in fase iniziale. Stando ai test effettuati, Jimothy non appare in automatico quando serve, ma solo dopo aver cambiato il tema dell’interfaccia tra Automatico, Chiaro e Scuro, oppure riavviando Android Auto da zero. Un comportamento che nessuno accetterebbe in una versione stabile e che conferma la natura sperimentale di tutta l’implementazione.

C’è poi la questione più generale, quella che riguarda la storia recente della piattaforma. Google ha accumulato negli anni una lunga lista di funzioni scoperte nel codice e mai arrivate agli utenti finali, e nulla garantisce che questa faccia eccezione. Portare un personaggio nato dai social dentro un’interfaccia pensata per la guida è una scelta insolita, soprattutto per un’app dove ogni pixel deve giustificare la propria presenza.

Nel frattempo l’aggiornamento della piattaforma continua su altri fronti, con la nuova icona verde dell’applicazione già notata da chi segue da vicino gli sviluppi. E per chi usa Android Auto tutti i giorni resta interessante esplorare le app meno conosciute compatibili con il sistema, quelle che cambiano davvero il modo di affrontare un viaggio in macchina e che spesso passano inosservate rispetto ai nomi più celebri.