Amazon Fire TV Stick 4K: arriva Vega OS e si alimenta dalla TV

Amazon ha presentato la nuova Fire TV Stick 4K, una chiavetta rinnovata sia nell’aspetto sia in ciò che c’è sotto la scocca. Il dispositivo arriva con un design rivisto e una piattaforma hardware aggiornata. Soprattutto porta con sé Vega OS, il sistema operativo scelto dall’azienda per questo modello. Nella confezione trova posto anche un Fire TV Remote completamente ridisegnato, mentre l’alimentazione può arrivare direttamente dalla porta USB del televisore.

Si tratta di interventi che toccano aspetti diversi dell’esperienza d’uso. Si parte dalla forma fisica del prodotto, si passa per il software e si arriva al modo in cui la chiavetta si collega alla TV. Il nuovo telecomando completa il quadro di una Fire TV Stick 4K che cambia su più fronti rispetto alla generazione che va a sostituire.

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Un corpo più sottile e la comodità di Direct Power

Il primo cambiamento si nota a colpo d’occhio. Il corpo della nuova chiavetta è infatti più sottile rispetto al modello precedente e riprende da vicino le forme già viste sulla Fire TV Stick HD, lanciata all’inizio dell’anno. Praticamente Amazon ha scelto di dare una linea estetica comune ai suoi dispositivi di streaming, così i due prodotti della famiglia finiscono per somigliarsi parecchio.

Poi c’è la funzione Direct Power, forse la novità più pratica di tutte. Grazie al cavo incluso la Stick può essere alimentata dalla porta USB del televisore, senza bisogno dell’alimentatore separato. Esiste però una condizione precisa, perché il sistema funziona solo quando la porta della TV riesce a fornire energia sufficiente. Se questo requisito viene rispettato, il collegamento diventa più ordinato e dietro lo schermo resta un cavo in meno da gestire. Quando invece la porta non basta, l’alimentatore tradizionale torna a essere necessario.

Il cambio di piattaforma riguarda anche il software, con il debutto di Vega OS su questa chiavetta. Il sistema operativo accompagna l’hardware aggiornato e rappresenta uno dei tasselli principali del rinnovamento voluto dall’azienda per la nuova generazione.

Velocità dichiarata e confronto con la concorrenza

Sul fronte delle prestazioni Amazon parla di tempi sensibilmente più bassi nell’utilizzo di tutti i giorni. I numeri arrivano dai test interni condotti dalla stessa azienda. Il passaggio dall’accensione alla riproduzione dei contenuti è risultato dal 20 al 40% più rapido rispetto a una chiavetta 4K concorrente di prezzo simile. Si tratta del momento che separa il gesto di accendere la TV dall’inizio effettivo di un film o di una serie, cioè della fase in cui l’attesa si fa sentire di più.

Anche gli altri dati vanno nella stessa direzione. Secondo le rilevazioni dell’azienda le applicazioni si avvierebbero oltre il 35% più velocemente, mentre la riproduzione dei contenuti partirebbe quasi il 20% prima. Sono miglioramenti che riguardano proprio le operazioni più frequenti, quelle ripetute ogni volta che ci si siede davanti allo schermo per aprire un’app e far partire qualcosa da guardare. La nuova Fire TV Stick 4K punta quindi a ridurre i tempi morti nei passaggi più comuni.

Il confronto non si è fermato alle altre chiavette. I test hanno coinvolto anche i sistemi integrati di tre smart TV 4K tra le più vendute, cioè le piattaforme che i televisori offrono già di serie senza dispositivi aggiuntivi. Per queste prove sono state usate le tre applicazioni più utilizzate su Fire TV, così da misurare le prestazioni in scenari vicini all’uso reale. Anche in questo caso, secondo quanto dichiarato da Amazon, la nuova Stick ha avviato i contenuti più rapidamente rispetto ai sistemi dei televisori messi alla prova.

Fonte: TecnoAndroid