Android Auto: account Workspace riscontrano nuovi bug

Di recente, si sta parlando molto di Android Auto per un bug piuttosto fastidioso che sta complicando la vita a una fetta specifica di utenti. Il problema riguarda la gestione dei messaggi direttamente dallo schermo dell’auto e colpisce chi utilizza un account Google Workspace come profilo principale. Nel dettaglio, le notifiche arrivano regolarmente, ma rispondere diventa impossibile, proprio mentre si è alla guida e si avrebbe più bisogno di un sistema rapido e sicuro. Secondo le segnalazioni quando l’utente prova a rispondere a un messaggio tramite Android Auto, compare un avviso che invita a richiedere l’autorizzazione all’amministratore dell’account Google Workspace. Il sistema si comporta come se fosse attiva una restrizione aziendale, bloccando di fatto una delle funzioni chiave dell’infotainment di Google. Ciò che sorprende è che, nella maggioranza dei casi, tali limitazioni non esistono davvero: nessuna policy particolare, nessun divieto imposto dall’amministratore IT. Eppure Android Auto insiste nel negare la risposta.

Android Auto e i bug per gli account Google Workspace

Tale comportamento anomalo sembra quindi legato a un bug piuttosto che a una configurazione errata. A rafforzare tale ipotesi c’è il fatto che il problema non coinvolge gli account Google “classici” con dominio @gmail.com, ma solo quelli Workspace. Le prime segnalazioni risalgono addirittura a dicembre e, invece di diminuire, sembrano essere aumentate nel tempo. Ciò fa pensare a un malfunzionamento lato server, magari legato a qualche modifica interna nella gestione degli account Workspace, più che a un bug introdotto in una specifica versione dell’app.

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Al momento, però, mancano conferme tecniche ufficiali e Google si è limitata a riconoscere l’esistenza del problema, senza sbilanciarsi su quando arriverà una correzione definitiva. Nel frattempo, l’unica soluzione praticabile per chi è colpito resta piuttosto scomoda: usare temporaneamente un account personale per Android Auto. Non resta che attendere per scoprire se tale situazione di stallo verrà risolta nel breve periodo.