Android Auto si prepara ai nuovi widget: così cambia la schermata di bordo

Negli ultimi mesi Android Auto sta attraversando una fase di rinnovamento profondo. Dopo anni di piccoli interventi, Google sembra pronta a introdurre novità concrete pensate per migliorare la guida e la gestione dei contenuti multimediali a bordo. Le due innovazioni più rilevanti in arrivo riguardano i widget personalizzabili e un nuovo sistema di schede multimediali.

Secondo le informazioni attuali, Google sta testando una funzione che permetterà di aggiungere widget alla dashboard direttamente dallo smartphone, con un’integrazione semplice e dinamica. Il display dell’auto verrà diviso in due sezioni: circa il 35-40% sarà occupato dal widget scelto, mentre il resto manterrà la classica interfaccia di Android Auto.

Tra i primi widget già compatibili figurano Pixel Weather, per visualizzare il meteo in tempo reale, e il cronometrodell’app Orologio. Entrambi risultano già pienamente funzionanti. Altri, come Spotify e Google Calendar, sono in fase di ottimizzazione e attualmente presentano alcune limitazioni: non è ancora possibile interagire liberamente con tutti gli elementi o accedere ai dettagli completi delle app.

In questa prima fase sarà possibile utilizzare un solo widget per volta, ma è probabile che con i prossimi aggiornamenti Google ampli il supporto, offrendo più slot personalizzabili e una compatibilità più ampia con app di terze parti.

Schede musicali più flessibili e intuitive

Un’altra novità in arrivo riguarda la gestione delle media card, che diventerà più intelligente e pratica. Finora Android Auto consente di visualizzare una sola scheda multimediale alla volta: passando, per esempio, da Spotify a YouTube Music, la scheda viene sostituita e per tornare alla precedente è necessario riaprire l’app.

Con la nuova interfaccia, invece, sarà possibile scorrere tra le diverse app audio utilizzate di recente tramite un semplice swipe, passando rapidamente da musica a podcast o audiolibri senza distrazioni. Una soluzione che migliora la sicurezza e rende l’esperienza di bordo più fluida e continua.

Nel complesso, queste funzioni — tra widget personalizzabili e controlli multimediali multipli — trasformano Android Auto in un sistema sempre più vicino all’esperienza di uno smartphone, ma con un approccio più sicuro e orientato alla guida. Le novità sono ancora in fase di test, ma i segnali indicano un’evoluzione significativa nei prossimi aggiornamenti.