Ad
AndroidAutomobiliMotoriNews

Android Auto si prepara ai nuovi widget: così cambia la schermata di bordo

Android Auto introduce widget personalizzabili e nuove schede multimediali per rendere l’interfaccia più flessibile

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Andorid Auto

Negli ultimi mesi Android Auto sta attraversando una fase di rinnovamento profondo. Dopo anni di piccoli interventi, Google sembra pronta a introdurre novità concrete pensate per migliorare la guida e la gestione dei contenuti multimediali a bordo. Le due innovazioni più rilevanti in arrivo riguardano i widget personalizzabili e un nuovo sistema di schede multimediali.

Secondo le informazioni attuali, Google sta testando una funzione che permetterà di aggiungere widget alla dashboard direttamente dallo smartphone, con un’integrazione semplice e dinamica. Il display dell’auto verrà diviso in due sezioni: circa il 35-40% sarà occupato dal widget scelto, mentre il resto manterrà la classica interfaccia di Android Auto.

Tra i primi widget già compatibili figurano Pixel Weather, per visualizzare il meteo in tempo reale, e il cronometrodell’app Orologio. Entrambi risultano già pienamente funzionanti. Altri, come Spotify e Google Calendar, sono in fase di ottimizzazione e attualmente presentano alcune limitazioni: non è ancora possibile interagire liberamente con tutti gli elementi o accedere ai dettagli completi delle app.

In questa prima fase sarà possibile utilizzare un solo widget per volta, ma è probabile che con i prossimi aggiornamenti Google ampli il supporto, offrendo più slot personalizzabili e una compatibilità più ampia con app di terze parti.

Schede musicali più flessibili e intuitive

Un’altra novità in arrivo riguarda la gestione delle media card, che diventerà più intelligente e pratica. Finora Android Auto consente di visualizzare una sola scheda multimediale alla volta: passando, per esempio, da Spotify a YouTube Music, la scheda viene sostituita e per tornare alla precedente è necessario riaprire l’app.

Con la nuova interfaccia, invece, sarà possibile scorrere tra le diverse app audio utilizzate di recente tramite un semplice swipe, passando rapidamente da musica a podcast o audiolibri senza distrazioni. Una soluzione che migliora la sicurezza e rende l’esperienza di bordo più fluida e continua.

Nel complesso, queste funzioni — tra widget personalizzabili e controlli multimediali multipli — trasformano Android Auto in un sistema sempre più vicino all’esperienza di uno smartphone, ma con un approccio più sicuro e orientato alla guida. Le novità sono ancora in fase di test, ma i segnali indicano un’evoluzione significativa nei prossimi aggiornamenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!