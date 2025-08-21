Gmail

Google prosegue il suo lavoro di aggiornamento grafico delle applicazioni Android, portando gradualmente l’interfaccia Material 3 Expressive su tutti i suoi servizi principali. Dopo Drive e altre app della suite, anche Gmail sta ricevendo un nuovo restyling che rende l’esperienza visiva più chiara e coerente. Le modifiche sono già in fase di rollout, anche se potrebbero richiedere tempo per raggiungere tutti gli utenti.

Restyling della barra di ricerca

La novità principale riguarda la barra di ricerca, che assume ora un aspetto più razionalizzato. In precedenza, diversi elementi come il menu ad hamburger e lo switcher dei profili erano integrati al suo interno, creando un impatto visivo più carico e talvolta confusionario. Con il nuovo design, invece, questi controlli sono stati scorporati e collocati al di fuori della barra.

Il risultato è una barra di ricerca più pulita e prominente, che diventa il vero fulcro dell’interfaccia. L’accesso alle funzioni principali risulta più immediato, con spazi visivi meglio distribuiti. È un cambiamento che rientra nella filosofia di Material 3 Expressive, orientata a una maggiore leggibilità e alla separazione chiara degli elementi interattivi. Il rinnovamento di Gmail segue lo stesso percorso già avviato da altre applicazioni come Google Keep, che sta ricevendo un ridisegno simile. L’obiettivo è uniformare la user experience delle app Google su Android, adottando un linguaggio grafico coerente e riconoscibile.

Questi interventi rientrano nella più ampia strategia di Google per rendere le sue applicazioni non solo più moderne dal punto di vista estetico, ma anche più intuitive nell’utilizzo quotidiano. Eliminare ridondanze visive e migliorare l’accessibilità delle funzioni principali sono aspetti centrali di questa evoluzione. Accanto ai cambiamenti estetici, Gmail introduce anche un piccolo ma significativo miglioramento funzionale. A partire dalla versione 2025.08.04.x, gli utenti Android possono ora trovare l’opzione “Segna come letto” direttamente nelle notifiche. Questa scorciatoia appare tra i pulsanti già presenti, come “Elimina”, “Archivia” e “Rispondi”, e consente di gestire in maniera più rapida le email in arrivo senza dover aprire l’app. Una funzione particolarmente utile per chi riceve numerosi messaggi e desidera mantenere la posta in ordine senza interazioni superflue.

Come spesso accade con le novità introdotte da Google, anche questo restyling grafico e funzionale è in fase di distribuzione graduale. Ciò significa che non tutti gli utenti lo vedranno subito, ma l’aggiornamento raggiungerà progressivamente i vari dispositivi nelle prossime settimane. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto le modifiche possono verificare la disponibilità aggiornando l’app tramite il Google Play Store, anche se la distribuzione resta controllata lato server.