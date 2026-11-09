Android Auto abbandona Android 9 e 10: ora serve Android 11

Android Auto chiude le porte ai telefoni più datati e alza l’asticella per chiunque voglia continuare a usarlo in macchina. Google ha infatti interrotto il supporto per Android 9 e Android 10, indicando come nuovo requisito minimo Android 11.0, la versione nota con il nome di Red Velvet Cake. Per sfruttare l’applicazione all’interno della propria auto serve quindi uno smartphone aggiornato almeno a questa release del sistema operativo.

La novità non arriva come un fulmine a ciel sereno. Gli utenti interessati erano già stati avvisati nelle scorse settimane attraverso un messaggio che anticipava il cambiamento in arrivo, una specie di preavviso rivolto a chi guidava ancora con un dispositivo fermo alle versioni precedenti. Adesso il passaggio è ufficiale e la pagina di supporto di Google è stata aggiornata di conseguenza. Il testo specifica chiaramente che per accedere al servizio il telefono deve essere dotato di “Android 11 o versioni successive”, senza eccezioni.

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I requisiti di Android Auto per la connessione via cavo e senza fili

Il nuovo paletto riguarda entrambe le modalità con cui lo smartphone può dialogare con l’auto. Nel caso del collegamento via cavo la lista è piuttosto essenziale. Servono un telefono con Android 11.0 o versioni successive, un piano dati attivo, un’auto compatibile con la piattaforma e ovviamente un cavo USB per mettere in comunicazione il dispositivo con la vettura.

Per la connessione wireless le condizioni sono praticamente le stesse ma con un elemento aggiuntivo da tenere presente. Oltre ad Android 11.0 o successivo, al piano dati attivo e a un’auto compatibile, è richiesto anche il supporto al WiFi a 5GHz. Senza questa caratteristica il collegamento senza fili tra telefono e sistema di bordo non è possibile.

La scelta di Google va nella direzione di una maggiore uniformità. Rimuovendo in un colpo solo sia Android 9 che Android 10, l’azienda ha fissato un’unica soglia di compatibilità valida tanto per la modalità cablata quanto per quella wireless. Una sola versione minima per tutti i casi, insomma, che rende anche più semplice capire se il proprio dispositivo rientra o meno tra quelli supportati.

Cosa cambia per chi ha uno smartphone non aggiornato

La conseguenza più concreta riguarda chi possiede un telefono rimasto indietro con gli aggiornamenti. Chi ha in tasca uno smartphone fermo ad Android 9 o ad Android 10 non potrà più accedere alla piattaforma di infotainment di Google dentro l’abitacolo. Il problema non dipende dall’auto né dal tipo di collegamento scelto, perché il limite vale allo stesso modo sia con il cavo USB sia con la connessione senza fili.

Per continuare a usare Android Auto diventa quindi indispensabile disporre di un dispositivo con almeno Android 11.0 installato. A questo si aggiungono gli altri requisiti già indicati da Google, cioè il piano dati attivo e l’auto compatibile, più il cavo USB per chi sceglie la connessione tradizionale oppure il supporto al WiFi a 5GHz per chi preferisce il collegamento wireless. Chi non soddisfa la condizione sulla versione del sistema operativo resta escluso dal servizio, indipendentemente dal resto della configurazione.

Fonte: TecnoAndroid