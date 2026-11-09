Harley-Davidson Sprint 440: monocilindrica da 27 CV per i giovani

Harley-Davidson Sprint 440 è la nuova moto d’ingresso della casa americana, una monocilindrica da 27 cavalli proposta a EUR 5.346, circa 5.200 euro al cambio attuale. Per anni il marchio di Milwaukee è rimasto lontano dai pensieri dei motociclisti più giovani negli Stati Uniti, e il motivo era abbastanza semplice. Le sue moto erano troppo grandi, troppo pesanti e anche troppo costose. Con la Sprint le cose cambiano, perché si tratta di una Harley che costa relativamente poco e che, se cade, si può rialzare da soli senza chiamare una gru.

La missione di questa moto entry level è piuttosto chiara. Harley vuole portare una nuova generazione di appassionati dentro la propria famiglia, sperando che chi sale in sella oggi resti fedele al marchio per tutta la vita. Nel frattempo concorrenti come Royal Enfield e Triumph hanno raccolto parecchio successo con le loro moto di piccola cilindrata, e a Milwaukee non hanno nessuna intenzione di restare a guardare.

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Un solo cilindro ma lo stile resta quello di sempre

Dal punto di vista estetico la Sprint 440 è inconfondibilmente una Harley. Sella bassa, manubrio arretrato, forcella molto inclinata e cerchi in lega ricordano subito i modelli più grandi della gamma. Le dimensioni però sono più compatte e il peso si ferma a 187 kg in ordine di marcia, quasi 100 libbre in meno, cioè circa 45 kg, rispetto a qualsiasi altra moto del listino.

Al posto del classico bicilindrico a V trova spazio un motore monocilindrico da 440 cc. Eroga 27 CV e 38 Nm di coppia, scaricati sulla ruota posteriore attraverso un cambio manuale a sei marce. Ovviamente il sound non sarà quello di una Harley tradizionale, anche se gli ingegneri hanno spiegato di aver introdotto di proposito una certa ruvidità nel funzionamento del propulsore, così da avvicinare un po’ il suono a quello di un bicilindrico.

Di sicuro non consumerà come le sorelle maggiori. Il serbatoio contiene appena 9,1 litri, ma con un consumo dichiarato di 80 miglia per gallone, più o meno 34 km con un litro, l’autonomia dovrebbe bastare per l’uso quotidiano e anche per qualche gita fuori porta. La dotazione di serie comprende un display da 3,5 pollici, illuminazione a LED e ABS. Chi vuole personalizzare la propria moto può aggiungere borse laterali morbide, una sella monoposto e un parabrezza trasparente, accessori che naturalmente allontanano il prezzo finale da quei EUR 5.346 di partenza che rappresentano il vero richiamo.

Un nome storico e radici indiane

I più esperti ricorderanno che il nome Sprint arriva da una serie di moto monocilindriche vendute da Harley negli anni Sessanta, quando l’azienda cercava di contrastare l’avanzata di Honda. All’epoca la casa americana acquistò il 50% dell’italiana Aermacchi e cominciò a commercializzare negli Stati Uniti moto sportive da 18 CV, completamente diverse da tutto ciò che si poteva trovare in un concessionario Harley in quel periodo.

Anche la nuova Sprint del 2027 non è nata da zero. Le sue basi tecniche derivano infatti dalla X440, un’altra moto accessibile prodotta dall’indiana Hero MotorCorp e venduta in Asia con il marchio Harley. Il progetto è stato adattato ai gusti dei mercati occidentali e la moto viene assemblata nello stabilimento Harley della Pennsylvania, anche se l’azienda evita con cura di dire che sia costruita lì. Il lancio arriva in una fase complicata per i conti della società, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con le difficoltà di LiveWire, il marchio dedicato alle moto elettriche, finito per pesare in modo significativo sul business principale del gruppo.

Fonte: TecnoAndroid