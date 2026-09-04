YouTube cambia il casting: addio al Wi-Fi condiviso sulla TV

Chi trasmette video da YouTube alla televisione si prepari a un cambio di abitudini, perché Google ha deciso di rimettere mano al modo in cui smartphone e TV dialogano tra loro. La novità più pesante riguarda la rete Wi-Fi condivisa, che non sarà più un requisito obbligatorio per far partire un video sul televisore. Al suo posto arriva un sistema basato sull’account, con la logica semplice del medesimo profilo attivo su entrambi i dispositivi. Il cambiamento è stato descritto in un annuncio pubblicato sui forum di supporto della piattaforma e, stando alle discussioni comparse in rete, era già in fase di test nei primi mesi del 2026.

Il casting esiste da quando Google ha lanciato il protocollo Cast, ormai più di dieci anni fa, e nonostante l’interfaccia TV del servizio sia oggi tutt’altro che scadente, una buona fetta di utenti continua a preferire il telefono come telecomando intelligente. Da qui la riscrittura dell’esperienza, che ora viene raccontata con un vocabolario diverso: il dispositivo mobile diventa un companion, un compagno del televisore, e persino la classica icona Cast lascia spazio a un simbolo più generico.

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Cosa cambia davvero quando si manda un video sulla TV

Le funzioni annunciate vanno oltre il semplice restyling grafico. Sparisce, come detto, il vincolo della stessa rete Wi-Fi tra telefono e televisore, sostituito dall’accesso con lo stesso account. Arriva poi la possibilità di mettere like, lasciare commenti e iscriversi ai canali mentre il video continua a girare in secondo piano, senza interrompere nulla. Chi ama il multitasking spinto potrà anche scorrere gli Shorts sul telefono mentre sulla TV va avanti un video lungo completamente diverso, due flussi separati che convivono. C’è infine una scorciatoia integrata che si chiama “Riproduci su un altro dispositivo” e che compare nel menu di ogni video presente nel feed della homepage. Somiglia molto al menu di trasmissione attuale, con una differenza pratica non da poco: non serve più avviare la riproduzione sullo smartphone prima di spedire il contenuto sullo schermo grande. Un passaggio in meno, che sulla carta rende tutto più immediato.

Il nodo dell’account condiviso e le visioni di gruppo

Il passaggio alla gestione basata sull’account porta con sé qualche interrogativo. Per le sessioni private funziona benissimo, perché mandare un video dal proprio telefono al proprio televisore diventa questione di un tocco, che si guardi da soli o in compagnia di qualcuno nella stessa stanza. Il dubbio riguarda invece le situazioni di gruppo, quelle serate con più persone che si passano il telefono per mostrare un video a testa. Non è chiaro se il supporto generico al Cast via Wi-Fi resterà disponibile in parallelo oppure se verrà accantonato del tutto, e la seconda ipotesi renderebbe la novità piuttosto poco socievole.

Al netto di questo interrogativo, la direzione appare comunque coerente: prendere gli elementi già presenti nel vecchio sistema di trasmissione e ripulirli, adattandoli a un’idea di secondo schermo più moderna. L’integrazione degli Shorts mentre scorre un contenuto lungo sulla TV può sembrare eccessiva a chi preferisce concentrarsi su una cosa alla volta, ma è una scelta che fotografa bene il modo in cui molti utenti consumano già i contenuti, saltando da un formato all’altro senza pause.

Quando arriveranno le novità

L’annuncio non contiene una finestra temporale precisa per il rilascio, ma il tono lascia intendere che la distribuzione sui dispositivi mobili sia questione di poco tempo. Il rollout riguarderà l’app YouTube per smartphone, con le nuove opzioni che compariranno progressivamente nel menu dei video e nelle impostazioni di collegamento con il televisore. Le indiscrezioni raccolte durante la fase di test parlavano di un’implementazione graduale, coerente con il modo in cui Google ha già gestito altre modifiche recenti alla piattaforma.