Google Foto, Fujifilm lancia il nuovo negozio di stampe

Chi usa Google Foto per archiviare migliaia di scatti si troverà presto davanti a un negozio di stampe completamente ridisegnato, gestito direttamente da Fujifilm. La divisione Imaging Solutions dell’azienda giapponese ha annunciato il lancio del Fujifilm for Google Photos Print Store, una piattaforma che nasce dal rafforzamento di una collaborazione che va avanti già da diversi anni e che ora cambia pelle, passando da semplice fornitura tecnica a vera e propria gestione dell’esperienza d’acquisto.

Il punto interessante è proprio questo. Non si tratta di un servizio esterno a cui l’utente viene rimandato con un link, ma di un’integrazione definita nativa all’interno della galleria del colosso di Mountain View. Il negozio sarà raggiungibile direttamente dall’app, con una grafica coerente con il resto dell’interfaccia, così da non spezzare il flusso di chi sta scorrendo le foto e decide di trasformarne una in oggetto fisico.

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Cosa cambia davvero dentro l’app

Fujifilm si occuperà della gestione completa dello store, dell’assistenza clienti e delle attività di marketing per tutto il ciclo di vita della partnership. Un impegno a tutto tondo, insomma, che porta con sé un beneficio piuttosto concreto per chi stampa: il catalogo prodotti si allarga parecchio. Più formati di stampa tra cui scegliere, nuove cornici, decorazioni pensate per l’arredo e articoli da regalo che prima non erano disponibili.

Resta invece la parte che molti utenti apprezzano già oggi, ovvero i suggerimenti automatici dell’app su quali immagini valga la pena portare su carta. Un modo, come lo descrive l’azienda, per dare vita ai ricordi digitali senza doverci pensare troppo. Chi ha l’archivio pieno di scatti dimenticati sa bene quanto possa essere utile un piccolo promemoria visivo.

Shin Udono, vicepresidente senior della divisione Imaging Solutions di Fujifilm, ha spiegato che la collaborazione con Google Foto negli anni è stata estremamente proficua, perché unisce le capacità tecnologiche di Google agli oltre 90 anni di esperienza dell’azienda giapponese nel settore dell’imaging. Assumere un ruolo di maggiore spessore nella gestione e nell’espansione delle funzionalità di stampa, secondo Udono, è stato un passo del tutto naturale.

Sul fronte opposto, Shimrit Ben Yair, vicepresidente di Google Foto, ha parlato di un’esperienza di stampa semplice e immediata, perfettamente integrata, sottolineando come il nuovo negozio offrirà alle persone più modi per celebrare e conservare i momenti importanti. Toni entusiasti da entrambe le parti, come spesso accade in queste occasioni, ma la sostanza dell’accordo è chiara: Google delega la parte fisica a chi la fa di mestiere da quasi un secolo.

Quando arriva il nuovo store per le stampe

La distribuzione del Fujifilm for Google Photos Print Store partirà in Europa a ottobre 2026 e riguarderà sia gli utenti già attivi sia chi si affaccia per la prima volta al servizio. Non ci sono indicazioni ufficiali specifiche sull’Italia, ma è ragionevole immaginare un rilascio in parallelo con gli altri Paesi dell’Unione Europea, come accade quasi sempre con questo tipo di novità.

Va detto che il passaggio non è banale dal punto di vista strategico. Il mercato delle stampe fotografiche domestiche vive di volumi e di occasioni, i regali, gli album di famiglia, le decorazioni per casa, e avere un partner con una filiera già rodata significa poter proporre prodotti che una piattaforma software da sola faticherebbe a gestire. Per Fujifilm, dall’altro lato, l’accesso diretto alla base utenti di una delle gallerie fotografiche più diffuse al mondo rappresenta un canale di vendita difficile da replicare altrove. Chi già stampava attraverso l’app non dovrà comunque imparare nulla di nuovo. Il percorso resta lo stesso, cambia il fornitore dietro le quinte e si allarga la scelta al momento dell’ordine. Il resto lo vedremo con il rollout europeo di ottobre.