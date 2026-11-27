Fare acquisti dallo smartphone potrebbe diventare un po’ meno faticoso grazie a Gemini, che su Android comincia a comportarsi come un vero assistente per lo shopping, capace di confrontare i prezzi e di controllare le condizioni di reso direttamente dalla pagina del prodotto. L’idea non nasce dal nulla. Da almeno due anni Google prova a entrare nelle abitudini di acquisto online degli utenti, anche se finora quasi tutte le funzioni sviluppate sono rimaste confinate negli Stati Uniti, il Paese dove di solito le novità vengono messe alla prova prima di arrivare altrove.

La promessa intanto resta sempre la stessa. L’obiettivo è far risparmiare tempo durante la ricerca dei prodotti e magari anche qualche euro al momento di pagare, che in fondo è la cosa che interessa di più a chiunque stia per concludere un acquisto.

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Come funziona Gemini quando si fa shopping su Android

Il protagonista, anche stavolta, è l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google. Cambia però il compito che gli viene affidato. Quel lavoro noioso di saltare da un’app di acquisti all’altra, tra listini da mettere a confronto e garanzie da verificare con calma, adesso lo sbriga la finestra flottante di Gemini, senza costringere l’utente a uscire dalla pagina che sta guardando.

Per attivarla basta richiamare l’assistente, di solito tenendo premuto il tasto di accensione del telefono. La finestra compare sopra la scheda del prodotto aperta in un’app di shopping e a quel punto propone alcune azioni già pronte all’uso. Si tratta di comandi molto diretti come “Aiutami a scegliere”, “Confronta i prezzi” e “Controlla garanzia e resi”, pensati per coprire i dubbi più comuni prima di un acquisto.

Toccando uno di questi suggerimenti, Gemini cattura in background uno screenshot della pagina e lo usa come contesto per formulare la risposta. Il meccanismo in sé non è una novità assoluta. Già dallo scorso anno non serve più condividere lo schermo con Gemini Live perché l’assistente legga ciò che appare sul display. Quello che cambia davvero sono i suggerimenti, che ora sono costruiti su misura per chi ha intenzione di comprare qualcosa e vuole farlo con un minimo di consapevolezza in più.

Limiti, versione dell’app e disponibilità

Non tutto però fila liscio. Gemini analizza soltanto quello che è visibile sullo schermo in quel preciso momento. Il fondo della pagina, dove spesso si nascondono le clausole più interessanti, resta fuori dal suo raggio d’azione. Un dettaglio che rischia di pesare proprio quando si cerca di capire bene le condizioni di garanzia o le regole per la restituzione di un articolo.

La funzione risulta attiva con la versione 17.78.13 dell’app Google. Nello stesso pacchetto di aggiornamenti è arrivata anche un’opzione che permette di silenziare le risposte vocali di Gemini Live, così da ricevere le risposte dell’assistente senza che vengano lette ad alta voce.

Installare l’ultima versione dell’app, comunque, non offre alcuna garanzia. I suggerimenti dedicati agli acquisti potrebbero non comparire subito perché il rilascio è graduale e raggiunge gli utenti un po’ alla volta. Non è chiaro nemmeno quali app di shopping siano compatibili con la novità, dato che l’elenco completo non è mai stato reso pubblico. Il tempismo scelto da Google per il debutto appare però azzeccato, con il Black Friday, il Cyber Monday e le festività di fine anno ormai a un passo.

Fonte: TecnoAndroid