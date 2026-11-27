La sonda Voyager 1 ha smesso di inviare dati scientifici verso la Terra dal 14 novembre, eppure il suo cammino nello spazio interstellare prosegue senza sosta. La NASA ha spiegato che l’antenna del Deep Space Network di Canberra, in Australia, riceve soltanto un segnale portante. Proprio quel debole filo di comunicazione, insieme ai calcoli sulla traiettoria, ha però permesso di confermare un primato storico. Alle 5:16 del 18 novembre, cioè le 11:16 in Italia, la sonda ha raggiunto la distanza di un giorno luce dal nostro pianeta.

Un traguardo raggiunto dopo oltre 49 anni di viaggio

Lanciata il 5 settembre 1977, Voyager 1 ha attraversato decenni di guasti e acciacchi tecnici senza mai interrompere la sua corsa verso lo spazio profondo. Il 18 novembre ha oltrepassato i 25.902.068.356 km dalla Terra, ovvero lo spazio che la luce percorre in 24 ore. Per arrivare fin lì sono serviti 49 anni, 2 mesi e 12 giorni dalla partenza. Un cammino lunghissimo per un oggetto costruito con la tecnologia di quasi mezzo secolo fa.

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La notizia meno felice riguarda il silenzio. Da metà novembre il veicolo non trasmette più informazioni scientifiche e gli ingegneri della NASA devono ancora capire cosa sia successo prima di decidere come muoversi. A complicare tutto ci sono i tempi di comunicazione. Le onde radio impiegano 24 ore per raggiungere la sonda e qualsiasi risposta ha bisogno di altrettanto tempo per tornare indietro. Ogni singolo tentativo di diagnosi costa quindi due giorni di attesa e per individuare l’origine del guasto potrebbero servire settimane intere.

Cosa racconta il segnale portante sullo stato della sonda

Il fatto che arrivi ancora il segnale portante non è affatto un dettaglio secondario. Vuol dire che il computer incaricato di gestire assetto e orientamento lavora come dovrebbe e mantiene la sonda puntata verso la Terra. Anche l’antenna e le apparecchiature di trasmissione risultano operative. Il problema quindi andrebbe cercato da un’altra parte.

L’assenza di dati fa pensare a un malfunzionamento del computer di bordo, quello che raccoglie le informazioni provenienti dai diversi sottosistemi, strumenti scientifici compresi, e le traduce nel formato corretto per l’invio verso casa. Se questo componente si inceppa il collegamento resta in piedi ma non trasporta nulla di utile per gli scienziati che seguono la missione.

Del resto la dotazione della sonda è già ridotta all’osso da tempo. Otto dei dieci strumenti scientifici sono stati spenti, due per problemi tecnici e sei per contenere i consumi energetici. L’agenzia spaziale americana ammette che prima o poi i contatti con Voyager 1 andranno persi per sempre, ma fino a quel momento farà tutto il possibile per tenerla in vita.

Voyager 2 arriverà allo stesso traguardo nel 2035

La gemella Voyager 2 è partita il 20 agosto 1977, 16 giorni prima della sorella più famosa. Ha però seguito una rotta differente e per questo motivo toccherà la soglia del giorno luce soltanto a novembre del 2035. A bordo della seconda sonda restano ancora attivi tre strumenti su dieci.

Fonte: TecnoAndroid