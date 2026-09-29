AMD compra World Labs: la startup di Fei Fei Li vale 7 miliardi

AMD ha chiuso una delle operazioni più significative degli ultimi tempi nel campo dell’intelligenza artificiale con l’acquisizione di World Labs, la giovane startup che lavora su modelli capaci di comprendere il mondo fisico. Il colosso dei processori ha scelto di reinvestire una piccola fetta della fortuna accumulata grazie alla crescita degli ultimi anni e l’accordo, ormai formalizzato, vale circa 7 miliardi di euro. Una cifra notevole per una società fondata appena un paio di anni fa.

Le intenzioni del produttore di chip sono piuttosto chiare e puntano a sfruttare la tecnologia sviluppata dalla startup per ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’AI. Non si parla di un investimento marginale o di una scommessa laterale. Con questa mossa AMD porta in casa competenze molto specifiche e soprattutto una delle menti più rispettate del settore, un aspetto che pesa almeno quanto il valore economico dell’intesa.

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AMD compra World Labs, la startup di Fei Fei Li

World Labs ha sede a San Francisco ed è una realtà decisamente meno esposta ai riflettori rispetto a nomi come OpenAI e Anthropic. Lo stesso discorso vale per la sua cofondatrice Fei Fei Li, che però tra gli addetti ai lavori è considerata una delle figure più influenti in assoluto. Il suo nome è legato al progetto che ha dato vita a ImageNet, il celebre database di immagini. Nata in Cina nel 1976, insegna anche alla Stanford University e con il suo arrivo in AMD ricoprirà l’incarico di vicepresidente esecutiva e capo scienziata dell’azienda.

La ricercatrice è stata inserita dal TIME tra gli Architetti dell’AI, scelti come persona dell’anno 2025, e compare sulla copertina dedicata. La sua posizione nell’immagine però è piuttosto defilata, quasi tagliata fuori dall’inquadratura, e il dettaglio non sembra affatto casuale. Accanto a lei c’è proprio Lisa Su, numero uno di AMD, insieme a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jen Hsun Huang, Sam Altman, Demis Hassabis e Dario Amodei. Un gruppo che riunisce buona parte dei volti più noti di questa stagione tecnologica, dove Fei Fei Li figura come la presenza meno appariscente pur avendo un peso scientifico enorme.

Cosa fa World Labs e perché interessa ad AMD

Il nome della società lascia intuire parecchio. World Labs si occupa di addestrare modelli pensati per capire il mondo reale, tenendo conto delle leggi della fisica e generando interazioni coerenti con l’ambiente. Alla base c’è il concetto di intelligenza spaziale, quella che in inglese viene definita spatial intelligence, cioè la capacità di un sistema di orientarsi nello spazio tridimensionale e di prevedere come gli oggetti si muovono e si comportano.

I primi prodotti arrivati sul mercato si chiamano Marble e Atlas. Entrambi vengono proposti con un doppio scopo. Da un lato permettono di creare esperienze legate all’intrattenimento, dall’altro servono a generare ambienti virtuali in cui simulare l’addestramento dei robot, così da farli allenare in scenari realistici prima di metterli alla prova nel mondo fisico. Proprio su questa visione poggia l’intera filosofia di Fei Fei Li e adesso anche una parte importante della strategia di AMD nel settore dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid