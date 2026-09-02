Amazon Prime Air, consegne con droni in 500 città entro il 2026

Il piano di Amazon per le consegne con i droni si fa più concreto, e i numeri messi sul tavolo dall’azienda lasciano poco spazio ai dubbi: il servizio Amazon Prime Air dovrebbe arrivare in altre 500 città degli Stati Uniti entro la fine del 2026, con pacchi recapitati in mezz’ora e nessun costo aggiuntivo per gli ordini che superano una certa soglia di spesa. Un’accelerazione che, se rispettata, cambierebbe parecchio il modo in cui l’ultimo miglio viene gestito dal colosso di Seattle.

L’idea di fondo non è nuova, ma finora era rimasta più che altro un esperimento circoscritto. Adesso il tono è diverso, perché quando si parla di 500 città in un solo Paese non si tratta più di un test pilota da mostrare alla stampa. Si parla di una infrastruttura vera, con tutto quello che comporta in termini di logistica, autorizzazioni e mezzi da mettere in aria ogni giorno.

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Trenta minuti dall’ordine alla porta di casa

Il cuore della promessa è la velocità. Le consegne con droni targate Amazon puntano a completare il tragitto in circa 30 minuti dal momento in cui l’ordine viene effettuato, un intervallo che nell’ecommerce tradizionale copre a malapena la fase di preparazione del pacco. Non è un dettaglio da poco, perché sposta il confronto dal terreno della spedizione rapida a quello della disponibilità quasi immediata, una zona che finora apparteneva più ai negozi fisici che ai marketplace online.

C’è poi il tema del costo, che spesso è quello che decide il successo o il fallimento di un servizio del genere. Amazon ha indicato che il recapito tramite drone sarà gratuito per gli ordini superiori a EUR 43, quindi intorno ai 45 euro al cambio attuale. Una soglia pensata per invogliare a riempire il carrello, ovviamente, ma anche per rendere l’opzione qualcosa di normale e non un extra da pagare a parte. Sotto quella cifra, il discorso resta legato alle condizioni standard del servizio.

Perché il cielo conviene più della strada

Il ragionamento dietro Prime Air è abbastanza intuitivo anche per chi non mastica logistica. Il traffico urbano rappresenta il collo di bottiglia più fastidioso per qualsiasi rete di distribuzione, e i furgoni pagano dazio ogni volta che ci sono code, cantieri o zone difficili da raggiungere. Un velivolo senza pilota, invece, viaggia in linea retta e non deve trovare parcheggio. Per pacchi leggeri e di piccole dimensioni, il vantaggio in termini di tempo è evidente.

Va detto che una espansione di questa portata comporta anche una serie di nodi da sciogliere, dalla gestione degli spazi aerei alla convivenza con i quartieri residenziali, temi che accompagnano da sempre il dibattito sui droni per le consegne. Amazon però sembra intenzionata a procedere, e la scelta di fissare un traguardo temporale così ravvicinato suggerisce che le basi tecniche siano considerate ormai solide.

Il quadro che emerge è quello di una azienda decisa a spostare una fetta significativa delle proprie spedizioni verso il trasporto aereo automatizzato. Non una vetrina tecnologica, ma un pezzo di strategia industriale destinato a crescere nel corso del decennio. Se il calendario verrà rispettato, entro la fine del 2026 milioni di clienti statunitensi si troveranno l’opzione del drone direttamente tra le modalità di consegna disponibili al momento del checkout, accanto alle voci a cui sono già abituati.

Per ora il perimetro annunciato riguarda esclusivamente il mercato degli Stati Uniti, dove Amazon ha già avviato le prime attività del programma e dove intende concentrare lo sforzo di ampliamento nei prossimi mesi.