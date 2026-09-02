LG completa il “triplete” del design con 17 premi agli IDEA 2026

Vincere uno dei tre premi di design industriale più autorevoli al mondo è già un risultato significativo. Vincerli tutti e tre nello stesso anno, con gli stessi prodotti, è qualcosa di raro. LG Electronics ha ottenuto 17 premi agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2026, tra cui 5 Bronze Award e 12 Finalist Award, il concorso promosso dalla Industrial Designers Society of America (IDSA), completando così quello che l’azienda definisce il proprio “triplete” del design dopo i 55 riconoscimenti già ottenuti quest’anno ai Red Dot e agli iF Design Award.

Gli IDEA sono considerati, insieme a Red Dot e iF Design Award, uno dei tre premi di design più autorevoli al mondo, con progetti valutati su innovazione, miglioramento dell’esperienza utente e potenziale di mercato, distribuiti in 20 categorie che vanno da Home e Consumer Technology a Commercial & Industrial Products e Packaging.

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Tra i cinque Bronze Award conquistati quest’anno spicca il TV wireless LG OLED evo AI W6, con il suo spessore di appena nove millimetri. A questo si affiancano le nuove unità interne per la pompa di calore LG THERMA V, pensate per integrarsi con discrezione negli spazi domestici, il monitor professionale ad alta risoluzione LG UltraFine evo con cornici sottilissime su tutti e quattro i lati, lo smart monitor portatile LG Swing con il suo stand flessibile regolabile con un gesto, e il purificatore d’aria LG PuriCare AeroMini, progettato per occupare il minimo spazio possibile.Un elenco che racconta bene la varietà dell’ecosistema LG: dal grande schermo domestico ai piccoli elettrodomestici, passando per soluzioni professionali e climatizzazione.

Dodici Finalist tra robotica domestica e nuovi materiali

Tra i 12 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento di Finalist figura LG CLOiD, il robot domestico che aiuta nelle faccende di casa interagendo con l’utente attraverso espressioni facciali in risposta a voce e gesti, uno dei progetti più ambiziosi della gamma robotica LG. Presente anche il purificatore d’aria a soffitto LG PuriCare System, pensato per ottimizzare lo spazio abitativo, e LG gram Pro, il laptop ultraleggero realizzato in Aerominum, il nuovo materiale sviluppato da LG per un design più portatile, resistente e ricercato.

Il dato più significativo dell’edizione 2026 riguarda sei prodotti specifici, LG CLOiD, LG OLED evo AI W6, le unità interne di LG THERMA V, LG PuriCare System, LG gram Pro e la coppia di speaker LG xboom Mini & Stage 501, che sono stati premiati quest’anno sia agli IDEA, sia al Red Dot, sia all’iF Design Award, completando concretamente il “triplete” annunciato da LG. Non un risultato isolato in una singola competizione, ma un riconoscimento trasversale ottenuto da tre giurie internazionali indipendenti sugli stessi prodotti.

Il riconoscimento si estende anche alla categoria Packaging, dove LG ha ottenuto un premio per la linea audio lifestyle xboom e per LG Sound Suite, il sistema audio premium per la casa, un segnale, secondo l’azienda, di come il design LG non riguardi più solo il singolo prodotto ma l’intera esperienza di marca, dal contenuto alla confezione.

Un design pensato per integrarsi negli spazi abitativi

Come ha dichiarato Chung Wook-jun, a capo del Corporate Design Center di LG Electronics, questo riconoscimento conferma la capacità dell’azienda di progettare prodotti che si integrano armoniosamente negli spazi abitativi, unendo funzionalità ed estetica. L’obiettivo dichiarato per il futuro è continuare a offrire un’esperienza distintiva e sempre più centrata sulle esigenze delle persone attraverso un design innovativo, un principio che, a giudicare dal palmarès di quest’anno, sembra trovare riscontro concreto nelle valutazioni delle principali giurie internazionali di design.