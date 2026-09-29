Amazon Kindle, le foto trapelate svelano 5 colori pastello

Amazon potrebbe essere vicina a un aggiornamento del suo Kindle base, il lettore di libri digitali più accessibile della famiglia, arrivato sul mercato nel 2024. Nelle ultime ore il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono un dispositivo del colosso americano non ancora annunciato ufficialmente. Mancano prove concrete sul fatto che si tratti davvero dell’erede del modello attuale, ma gli indizi vanno tutti in quella direzione e l’ipotesi appare molto probabile.

Va detto subito che dalle foto non emerge alcun dato tecnico. Insieme agli scatti non è trapelata nessuna indicazione sulle specifiche, sullo schermo o sull’hardware interno. Quello che si può fare però è mettere a confronto l’aspetto del nuovo dispositivo con quello del Kindle oggi in commercio, e qui le differenze si notano con una certa facilità. Il quadro che ne esce è quello di un restyling che interviene su diversi dettagli estetici, alcuni più evidenti di altri, senza stravolgere l’identità del prodotto.

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Un design che guarda agli smartphone

Credits: TecnoAndroid

In un certo senso il nuovo Kindle prende in prestito qualcosa dal mondo degli smartphone moderni. I bordi appaiono più piatti mentre gli angoli del display risultano decisamente più arrotondati rispetto a prima. Chi ha familiarità con i telefoni degli ultimi anni ritroverà linee simili, con un profilo laterale più netto e squadrato. Un cambiamento che a prima vista può sembrare minimo ma che modifica la silhouette complessiva del lettore.

Anche il pulsante di accensione cambia posto e viene spostato sul lato destro della scocca. C’è poi un particolare che difficilmente passa inosservato. Il tradizionale logo Amazon sembra essere sparito del tutto e al suo posto rimane soltanto la scritta Kindle, riportata sia nella parte inferiore sotto lo schermo sia sulla back cover. Una scelta di branding piuttosto curiosa per un dispositivo che fino a oggi ha sempre mostrato il marchio della casa madre.

Cinque colorazioni e due stili diversi

Credits: TecnoAndroid

La novità forse più rilevante riguarda però le colorazioni. Per i Kindle, e in particolare per le versioni base, poter scegliere tra più tinte è qualcosa di pressoché inedito. Il leaker ne ha mostrate almeno cinque ovvero nero, verde, azzurro chiaro, blu e lavanda. Tutte condividono finiture dai toni pastello che danno al lettore digitale un aspetto più morbido e colorato rispetto a quanto visto finora nella gamma d’ingresso.

Le tinte sembrano inoltre organizzate in due varianti con uno stile leggermente differente. Nero, verde e azzurro chiaro sono abbinati a una cornice frontale più pronunciata che richiama da vicino il recente Kindle Colorsoft, con uno schermo che appare perfettamente integrato nella scocca. Nelle versioni blu e lavanda invece il display sembra leggermente incassato rispetto alla cornice.

Fonte: TecnoAndroid