Amazon: ecco Bee Frontier ed Eclipse, i wearable che ricordano per te

Un piccolo dispositivo da indossare che ascolta le conversazioni, ricorda appuntamenti e dettagli e li trasforma da solo in riepiloghi, promemoria e cose da fare. È questa l’idea alla base di Amazon Bee, il progetto che ora si rinnova con due nuovi modelli chiamati Bee Frontier ed Bee Eclipse. Entrambi sono pensati per essere portati addosso tutto il giorno e per lavorare in stretta connessione con lo smartphone, che resta il punto di riferimento dove le informazioni raccolte prendono forma.

Il concetto, a guardarlo bene, è piuttosto semplice. Invece di affidarsi alla memoria o di appuntare tutto a mano, si lascia a un wearable il compito di registrare quello che succede durante la giornata. Il dispositivo si occupa poi di riordinare il materiale e di restituirlo in una forma utile, con note sintetiche e attività da completare. Bee non inventa questa formula da zero ma la porta avanti con una nuova generazione di prodotti, puntando su due proposte distinte che condividono la stessa filosofia di fondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Bee Frontier, l’evoluzione del primo modello

Tra le due novità, Bee Frontier è quella che raccoglie direttamente l’eredità del wearable originale. L’azienda che lo ha sviluppato è stata acquisita da Amazon lo scorso anno e questo modello rappresenta il passo successivo rispetto al primo dispositivo. La versatilità è uno degli aspetti su cui si è lavorato di più. Frontier si può infatti portare al polso grazie a un cinturino in silicone, un po’ come un braccialetto, oppure agganciare direttamente ai vestiti, a seconda delle abitudini e delle situazioni.

Sul fronte della resistenza c’è la certificazione IP67, che protegge il dispositivo da polvere e acqua e lo rende adatto a un utilizzo quotidiano senza troppe preoccupazioni. Anche l’autonomia merita attenzione, perché la promessa è di arrivare fino a sette giorni con una sola carica. Per un oggetto pensato per restare acceso e attivo per lunghi periodi si tratta di un dato importante, visto che un accessorio del genere ha senso soprattutto se non costringe a ricariche continue.

Come funziona l’ascolto e cosa si può controllare

Il cuore del sistema sta nella capacità di sentire bene, anche quando intorno c’è confusione. Bee Frontier integra due microfoni abbinati a un sistema che filtra i rumori, così da distinguere con più precisione le conversazioni pure in ambienti affollati. Gli esempi più tipici sono quelli di tutti i giorni, come un ristorante pieno di gente o un ufficio dove si parla in tanti contemporaneamente. In contesti simili isolare le voci giuste non è affatto banale, ed è proprio lì che questa soluzione vuole fare la differenza.

Un aspetto delicato quando si parla di un dispositivo che ascolta è ovviamente il controllo da parte di chi lo indossa. Per questo l’ascolto può essere attivato e disattivato tramite un pulsante dedicato, senza dover passare ogni volta dallo smartphone. Quando il dispositivo sta elaborando l’audio compare inoltre un indicatore luminoso, un segnale visivo che rende chiaro in ogni momento se la registrazione è in corso oppure no. C’è poi una funzione pensata per evitare registrazioni inutili. Frontier si può configurare in modo che interrompa automaticamente l’ascolto dopo un certo periodo in cui non rileva alcun suono, così da fermarsi da solo quando intorno cala il silenzio.

Fonte: TecnoAndroid