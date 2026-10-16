Apple Intelligence in Cina: arriva con iOS 27.3, ma con limiti

Il debutto di Apple Intelligence in Cina si avvicina ma arriverà con parecchi limiti rispetto a quanto visto in altri Paesi. Il mercato cinese degli smartphone è tra i più combattuti del pianeta e l’intelligenza artificiale è diventata uno dei terreni su cui i produttori provano a fare la differenza. Per Apple però portare queste tecnologie sugli iPhone venduti nel Paese si è rivelata un’impresa molto più complicata del previsto, soprattutto per via delle restrizioni imposte dalle autorità locali.

Il punto è proprio questo. In un contesto dove i concorrenti puntano con decisione sulle funzioni intelligenti per attirare clienti, restare indietro su questo fronte non è una scelta neutra. Ed è per questo che ogni passo avanti della piattaforma di Cupertino in territorio cinese viene osservato con grande attenzione, sia dagli utenti sia da chi segue da vicino le strategie del colosso americano.

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Il lancio previsto a dicembre con iOS 27.3

Dopo circa due anni di attesa la suite di Apple si prepara finalmente a sbarcare nella Cina continentale. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore il lancio pubblico sarebbe fissato per dicembre insieme a iOS 27.3, l’aggiornamento che dovrebbe portare le nuove funzioni sugli iPhone compatibili venduti nel Paese.

Non si parla però di un arrivo davvero completo. Le funzionalità disponibili all’inizio saranno infatti più ridotte rispetto a quelle offerte agli utenti di altri mercati, quindi chi in Cina si aspettava lo stesso pacchetto presente altrove dovrà accontentarsi di una versione alleggerita. Una differenza che riflette bene quanto sia stato complesso per Apple muoversi dentro un quadro normativo così stringente, dove ogni servizio legato all’intelligenza artificiale deve passare dal vaglio delle istituzioni prima di raggiungere il pubblico.

Il via libera delle autorità e la versione di prova

Nel frattempo è arrivata una conferma che pesa parecchio. Il 15 ottobre 2026 Tim Cook ha dichiarato che Apple Intelligence ha ottenuto l’approvazione delle autorità cinesi, superando così l’ostacolo che per lungo tempo aveva bloccato il progetto. Non solo. Il numero uno dell’azienda ha anche spiegato che una versione di prova dovrebbe essere disponibile già entro la fine di ottobre.

Questo significa che il debutto della piattaforma potrebbe avvenire prima di quanto inizialmente ipotizzato, almeno per una parte degli utenti. La fase di test permetterà a un primo gruppo di persone di mettere le mani sulle nuove funzioni con qualche settimana di anticipo rispetto al rilascio pubblico atteso con iOS 27.3. Per Apple Intelligence in Cina si tratta di un passaggio importante dopo un percorso lungo e tutt’altro che lineare.

Le offerte sugli iPhone 18 Pro e Pro Max

Sul fronte dei prezzi in Italia i modelli più recenti della gamma si trovano online a cifre interessanti. iPhone 18 Pro Max è disponibile da Amico Emporio a 1.500 euro, mentre iPhone 18 Pro è proposto da Smarter Store a 1.304 euro. Chi punta invece al modello più particolare della famiglia può trovare iPhone Duo da Galaxus a 2.369 euro.

Ci sono poi altre proposte da tenere d’occhio. In un caso iPhone 18 Pro Max viene venduto a 1.623 euro e iPhone 18 Pro a 1.475 euro. In un’altra offerta il top di gamma scende a 1.549 euro mentre la versione Pro si ferma a 1.329 euro.

Fonte: TecnoAndroid