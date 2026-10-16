Tesla Roadster, presentazione in diretta su X alle 2:55 in Italia

La presentazione del nuovo Tesla Roadster ha finalmente una data e un orario precisi. L’evento sarà trasmesso in diretta su X giovedì 15 ottobre alle 19:55 ora del Texas, un appuntamento che per il pubblico europeo cade in piena notte. In Italia, come in Francia, l’orologio segnerà infatti le 2:55 del mattino. Chi vorrà seguire tutto in tempo reale dovrà quindi rinunciare a qualche ora di sonno tra giovedì e venerdì 16 ottobre, oppure affidarsi alla registrazione nelle ore successive.

Il fuso orario non è l’unico ostacolo che questa presentazione ha incontrato lungo la strada. L’appuntamento era infatti previsto due settimane prima ed è stato rinviato a causa del vento. Un contrattempo meteorologico che ha costretto Tesla a rivedere il calendario e a spostare in avanti lo svelamento della sua attesissima supercar elettrica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tesla Roadster: come e quando seguire la diretta dall’Italia

Per assistere all’evento non servono piattaforme particolari né abbonamenti. La casa automobilistica ha scelto di affidarsi a X, il social network dove trasmetterà lo spettacolo dal vivo. Basterà collegarsi all’orario indicato per vedere il nuovo Roadster nel momento stesso in cui verrà mostrato al pubblico americano.

Il punto delicato resta l’orario. Le 19:55 in Texas corrispondono alle 2:55 nel nostro Paese, perché Italia e Francia condividono lo stesso fuso. Si tratta quindi di una diretta pensata soprattutto per chi si trova negli Stati Uniti, mentre gli appassionati europei dovranno organizzarsi con una sveglia nel cuore della notte. Per molti la soluzione più comoda sarà probabilmente recuperare la presentazione al risveglio, quando le immagini della nuova vettura avranno già fatto il giro della rete.

Vale la pena ricordare che la data indicata è quella di giovedì 15 ottobre secondo il calendario texano. Dalla prospettiva italiana, però, l’evento scivola già nella giornata successiva. Un dettaglio banale solo in apparenza, perché chi si limitasse a segnare il giovedì sera rischierebbe di attendere invano davanti allo schermo, o al contrario di perdersi del tutto il momento clou.

Un’attesa lunga quasi nove anni

Il rinvio di due settimane, in fondo, è poca cosa se confrontato con la storia complessiva di questo progetto. Sono passati infatti quasi nove anni dalla prima presentazione della supercar, un intervallo enorme nel settore automobilistico e ancora di più in quello dell’auto elettrica, dove la tecnologia corre veloce e le aspettative cambiano di continuo.

Proprio questa lunga gestazione ha trasformato il nuovo Roadster in uno dei modelli più discussi del marchio. Ogni annuncio legato alla vettura ha alimentato curiosità e impazienza tra gli appassionati, che da anni aspettano di vederla finalmente in una veste più definitiva. Lo slittamento dovuto al vento ha aggiunto un ulteriore capitolo a un percorso già piuttosto travagliato, prolungando di qualche giorno un’attesa che durava da tempo.

Ora la scadenza è fissata e il conto alla rovescia può ripartire. La sportiva elettrica di Tesla tornerà sotto i riflettori con una presentazione trasmessa dal vivo sul social network, giovedì 15 ottobre alle 19:55 ora locale del Texas, ovvero alle 2:55 della notte tra giovedì e venerdì in Italia.

Fonte: TecnoAndroid