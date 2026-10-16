DualSense White per PS5 scende a 59,99 euro su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su un nuovo controller DualSense per PlayStation 5 può guardare con interesse ad Amazon, dove è comparsa un’offerta che porta il prezzo a 59,99 euro. Il modello coinvolto nello sconto è quello nella colorazione White, la più iconica e riconoscibile tra quelle disponibili, e viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Un dettaglio non da poco, perché l’acquisto avviene senza passare per venditori terzi e con tutte le garanzie del caso legate alla piattaforma.

L’offerta è stata verificata il 15 ottobre alle 18:45, quindi chi sta valutando l’acquisto farebbe bene a non tergiversare troppo. Come spesso accade con le promozioni online, il prezzo scontato potrebbe cambiare nel giro di poche ore, sia al rialzo sia per esaurimento della disponibilità. Insomma, il classico caso in cui la tempestività conta parecchio.

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Perché il DualSense resta un acquisto sensato

Ogni occasione è buona per portarsi a casa il DualSense a una cifra più bassa del solito. Che si tratti di sostituire un controller ormai consumato dalle tante ore di gioco o di averne un secondo per le partite in compagnia sul divano, trovarlo a 59,99 euro rende la scelta decisamente più semplice. Il pad ufficiale della console Sony del resto non è un accessorio qualsiasi ma il modo principale attraverso cui si vive l’esperienza di gioco su PS5, ed è proprio qui che le sue caratteristiche fanno la differenza.

Il punto di forza più evidente è il feedback aptico, una tecnologia che va oltre la semplice vibrazione e permette di percepire tra le mani sensazioni più precise e sfumate durante il gioco. Accanto a questa funzione ci sono i grilletti adattivi, capaci di modificare la resistenza a seconda di quello che accade sullo schermo. Due elementi che, messi insieme, rendono l’interazione con i titoli compatibili molto più coinvolgente rispetto a un controller tradizionale.

Microfono, cuffie e ricarica tramite USB di tipo C

Non mancano poi alcune funzioni pratiche che nell’uso quotidiano tornano utili più di quanto si possa immaginare. Il controller integra infatti un microfono, comodo per scambiare qualche parola al volo con gli amici durante una sessione online senza dover indossare per forza un headset. Per chi invece preferisce isolarsi e godersi l’audio di gioco in tutta tranquillità, c’è l’ingresso cuffie, che consente di collegare direttamente al pad il proprio paio preferito.

Sul fronte dell’autonomia il DualSense White si affida a una batteria incorporata, quindi niente pile da cambiare di tanto in tanto. La ricarica avviene tramite la porta USB di tipo C, lo standard ormai presente sulla stragrande maggioranza dei dispositivi moderni, il che significa poter usare con buona probabilità lo stesso cavo già impiegato per lo smartphone o per altri accessori di casa. Una comodità in più che si aggiunge a un pacchetto già piuttosto completo.

Ricapitolando le condizioni della promozione, il controller ufficiale per PlayStation 5 nella colorazione White è disponibile su Amazon a 59,99 euro, con vendita e spedizione gestite direttamente dalla piattaforma. Il prezzo è stato controllato il 15 ottobre alle 18:45 e potrebbe subire variazioni nel corso delle ore successive.

Fonte: TecnoAndroid