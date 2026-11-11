Amazon Black Friday Wonder Space apre a Milano: cosa troverete

Amazon ha comunicato le date ufficiali della sua Settimana del Black Friday e insieme al calendario delle promozioni ha presentato una novità pensata per chi preferisce vedere i prodotti dal vivo. A Milano aprirà infatti l’Amazon Black Friday Wonder Space, uno spazio immersivo aperto a tutti e dedicato ai giorni di sconti. Dal 24 al 29 novembre 2026 i visitatori potranno entrare in una sorta di Paese delle Meraviglie “dove il quotidiano diventa straordinario e ogni passo rivela nuove possibilità”, con la possibilità di esplorare una selezione delle offerte migliori, cercare ispirazione per i regali di Natale e conoscere da vicino novità e servizi che Amazon.it mette a disposizione dei clienti.

Un percorso tra libri, dispositivi e idee regalo

L’esperienza è organizzata in diverse aree tematiche. Appena varcato l’ingresso si incontra una raccolta di idee regalo divisa in tre fasce di prezzo, cioè sotto i 20 euro, sotto i 100 euro e oltre i 100 euro. Poco più avanti c’è l’Angolo della Lettura, dedicato al mondo dei libri, dove spicca l’installazione interattiva “Un libro per un ricordo”. Qui chi passa può condividere un ricordo personale, un pensiero o una riflessione e ricevere in cambio un consiglio di lettura scelto tra i titoli disponibili su Amazon Books. Non è un caso, visto che fino al 30 novembre è in corso il Mese della Lettura Amazon con sconti fino al 15% su un’ampia scelta di libri cartacei e oltre 1200 eBook Kindle a partire da 1,99 euro. Fino a gennaio, inoltre, tutti i clienti avranno la spedizione veloce e gratuita sui libri venduti e spediti da Amazon.

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Nella sala Made in Italy trovano posto i prodotti delle piccole e medie imprese presenti nell’omonima vetrina di Amazon.it, mentre Telepass porta un’installazione interattiva che mostra come i suoi servizi di mobilità rendano più semplici gli spostamenti di ogni giorno. Mostrando l’App Telepass con login attivo oppure la conferma d’acquisto di un dispositivo Grab&Go su Amazon.it si potrà entrare nello spazio con un accesso prioritario. La parte centrale del Wonder Space ospita invece un’ampia zona con installazioni e aree dedicate. Si parte dai Dispositivi Amazon, con il nuovo Amazon Alexa Tablet in primo piano accanto al nuovo Echo Dot, Echo Time, Amazon Kids Echo Dot, Fire TV Stick 4K e il nuovo Telecomando Fire TV. Seguono gli spazi riservati ai Prodotti di tutti i giorni e a Fashion e Beauty, oltre a un’area Provami dove ricevere consigli di stile e suggerimenti su misura per gli outfit. Quattro partner, ovvero Nintendo, Colgate, L’Oréal Italia e Lavazza, avranno ciascuno un proprio corner. La casa giapponese allestirà una zona interattiva tutta dedicata a Nintendo Switch Sports Resort e un’altra per provare Nintendo Switch 2 con alcuni giochi. Il percorso continua con Toys We Love, la selezione dei giocattoli migliori dell’anno curata dagli esperti di Amazon.it e arricchita da elementi scenografici giganti. Spazio anche ai servizi per lo shopping, con un gioco interattivo sulla rapidità delle spedizioni Prime e la prova di Amazon Lens, che consente di trovare un prodotto scattando una foto dall’app Amazon Shopping. Non manca ovviamente una grande esposizione delle offerte della settimana.

Wonder Stage e il calendario degli ospiti

Il fulcro di tutto sarà il Wonder Stage, un salotto immersivo a 360 gradi con un palco centrale che accoglierà eventi e ospiti speciali. Ogni giorno l’area ospiterà anche “Tracce di Meraviglia”, un’installazione partecipativa che cresce insieme al pubblico: un microfono scenografico invita i visitatori a lasciare un suono che viene trasformato in tempo reale in materia visiva, dando vita a un’opera collettiva in continua evoluzione. Giovedì 26 novembre alle 18 andrà in onda in diretta streaming il podcast Made IT, con Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini che intervisteranno Fabio Volo sul suo nuovo romanzo “Vieni, torniamo a casa”, pubblicato da Mondadori e in uscita il 17 novembre. Sabato 28 novembre alle 16:30 sarà la volta di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, che incontrerà i fan per presentare SAL DA CLAUS (The Christmas Album), il nuovo disco natalizio in uscita il 27 novembre con i grandi classici delle feste. Domenica 29 novembre alle 18 il Wonder Closing, con la partecipazione di Giovanni Muciaccia, svelerà l’opera finale nata da “Tracce di Meraviglia”. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti previa registrazione.

Dove si trova e quando è aperto

L’Amazon Black Friday Wonder Space si trova a Milano in Via Meravigli 2A. Martedì 24 novembre aprirà dalle 15 alle 21, mentre il 25, 26 e 27 novembre gli orari saranno dalle 11 alle 20. Nel fine settimana del 28 e 29 novembre le porte resteranno aperte dalle 10 alle 20.

Fonte: TecnoAndroid