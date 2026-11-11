Adobe Acrobat arriva in Gmail e Drive, Gemini entra nei PDF

Adobe e Google hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione con una serie di integrazioni che collegano Acrobat a Google Drive e Gmail, portando allo stesso tempo i modelli di intelligenza artificiale del motore di ricerca dentro gli strumenti della software house. L’annuncio è arrivato il 10 novembre 2026 durante la conferenza Max, che quest’anno si è tenuta a Miami. A differenza di tante partnership tra colossi tecnologici, questa sembra avere ricadute pratiche piuttosto concrete per chi lavora ogni giorno con documenti e file.

Il punto di partenza riguarda proprio i PDF. Acrobat otterrà un collegamento molto più stretto con i servizi di Google, una sorta di “percorso diretto” tra le piattaforme che si tradurrà in un’opzione “modifica con Acrobat” visibile nelle anteprime dei file. Chi ha avuto a che fare con la modifica di un PDF sa bene quanto l’operazione possa diventare macchinosa, e l’obiettivo è proprio snellire un passaggio che spesso fa perdere tempo.

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Gemini entra in Acrobat e Acrobat entra in Gemini

La collaborazione funziona in entrambe le direzioni. Da un lato i modelli di intelligenza artificiale di Google verranno integrati in Acrobat per aiutare le persone a modificare i PDF in modo conversazionale, a comprendere meglio le informazioni contenute nei documenti e a creare più rapidamente materiali curati come presentazioni, curriculum e report. Dall’altro sarà possibile richiamare Acrobat direttamente dalla finestra di chat di Gemini, e più avanti la stessa possibilità arriverà anche nella AI Mode di Google Search, anche se per ora non esiste una tempistica precisa.

Google ha spiegato che l’accordo prevede l’integrazione degli strumenti creativi e di produttività di Adobe nell’app Gemini, in Gemini Enterprise di Google Cloud, in Google Workspace e appunto nella modalità AI della ricerca. In cambio i modelli più avanzati sviluppati da Big G finiranno in un numero crescente di applicazioni del gruppo di Acrobat e Photoshop.

Adobe ha anche chiarito che questa connessione non si fermerà ad Acrobat ma si estenderà ad altri prodotti del catalogo, anche se i dettagli scarseggiano ancora. Va detto che gli abbonati possono già sfruttare diversi modelli di Google lavorando con Photoshop, Express e Premiere, ma nei prossimi mesi il processo dovrebbe diventare più semplice e immediato.

DeepMind, Firefly e un assistente per le app mobili

C’è poi il capitolo legato a Google DeepMind, il laboratorio di ricerca più avanzato dell’azienda sul fronte dell’intelligenza artificiale. Adobe intende integrare i propri prodotti con le sue tecnologie per offrire quelle che definisce “esperienze di editing creativo”. Come funzionerà nel concreto non è ancora chiaro, però la società sottolinea che alcune realtà esterne stanno già esplorando la personalizzazione di un modello di generazione immagini di Google per Photoshop, capace potenzialmente di applicare modifiche quasi in tempo reale.

Al di là della partnership, la conferenza Max ha dedicato ampio spazio agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Adobe porterà il suo assistente Firefly su gran parte della suite Creative Cloud, e a breve il sistema sarà in grado di gestire anche attività articolate in più passaggi, seguendo la strada già battuta dalla cosiddetta AI agentica.

Novità anche sul fronte mobile, dove alcune app di Adobe riceveranno un assistente dedicato. Si parte con Premiere, in cui lo strumento permetterà di effettuare modifiche semplicemente descrivendole con il linguaggio naturale. Prima di una distribuzione più ampia, la funzione sarà disponibile attraverso un’anteprima privata.

Fonte: TecnoAndroid