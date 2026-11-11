Satellite Swift della NASA cadrà sulla Terra: salvataggio fallito

Il satellite Swift della NASA, un osservatorio spaziale da circa 1.500 chili rimasto in orbita per 22 anni, è ormai destinato a precipitare sulla Terra nel corso della prossima settimana. Dopo il fallimento della missione di salvataggio tentata a metà del 2026, il rientro in atmosfera appare praticamente inevitabile e il punto esatto in cui finiranno i resti non è ancora noto. Le dimensioni del veicolo non sono trascurabili, parliamo di 5,6 metri di lunghezza per 5,4 di larghezza, più o meno quelle di un grande ascensore. Eppure, secondo gli esperti, il rischio per la popolazione resta relativamente contenuto.

Quello che oggi è un pezzo di spazzatura spaziale ormai inservibile è stato per moltissimo tempo uno strumento preziosissimo per la comunità scientifica. Il suo nome ufficiale è Osservatorio Neil Gehrels Swift, ma tutti lo conoscono semplicemente come Swift. Lanciato il 20 novembre 2004, era equipaggiato con tre telescopi e nasceva con un compito preciso, cioè individuare e studiare i lampi di raggi gamma, tra le esplosioni più energetiche dell’universo. Appena ne localizzava uno, trasmetteva la posizione agli osservatori di tutto il mondo, così da permettere lo studio dell’evento su diverse lunghezze d’onda.

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Una vita ben oltre le attese e un salvataggio andato a vuoto

Il progetto prevedeva pochi anni di attività in orbita terrestre bassa, ma l’osservatorio ha superato di gran lunga la durata prevista. In questo periodo ha contribuito a scoperte importanti sull’evoluzione del cosmos, dallo studio delle supernove fino alla distruzione di stelle da parte dei buchi neri. A mettere fine a questa lunga carriera è stato l’aumento dell’attività solare registrato nel 2024. L’energia proveniente dal Sole ha riscaldato ed espanso gli strati superiori dell’atmosfera, aumentando l’attrito subito dal satellite e accelerandone la discesa. Senza un sistema di propulsione capace di correggere l’orbita, i suoi giorni erano contati.

A luglio 2026 la NASA ha avviato una missione di salvataggio dal valore di circa 26 milioni di euro. L’idea era mandare in orbita una navicella robotica chiamata LINK, sviluppata dalla startup statunitense Katalyst Space, per sollevare l’orbita di Swift di circa 240 chilometri e prolungarne così l’operatività. Il tentativo però non è andato a buon fine. Ad agosto Jared Isaacman, amministratore della NASA, ha spiegato che la missione è stata cancellata per problemi nel controllo del veicolo, che rendevano impossibile mantenerlo orientato e stabile nello spazio.

Il 26 ottobre l’agenzia ha comunicato che Swift si trovava a meno di 275 chilometri dalla superficie terrestre. I telescopi non riuscivano più a puntare in modo stabile i loro obiettivi e così l’ultima osservazione è stata effettuata il 20 ottobre. Subito dopo, il team operativo con sede alla Pennsylvania State University ha chiuso ufficialmente le attività. Shawn Domagal-Goldman, direttore della Divisione di Astrofisica presso il quartier generale della NASA a Washington, ha ricordato che Swift ha offerto un ritorno sull’investimento incredibile e duraturo, visto che era stato pensato per una missione principale di due anni e invece è rimasto produttivo per oltre dieci volte quel tempo. Secondo Domagal-Goldman ha avuto un ruolo importante nel far avanzare la comprensione di un universo in continuo cambiamento, partecipando a una rivoluzione dell’astrofisica che ha mostrato quanto siano cruciali le osservazioni a risposta rapida.

Quando e dove potrebbero cadere i frammenti di Swift

Le stime della Space Force statunitense indicano che quel che resterà di Swift dovrebbe precipitare venerdì 6 novembre o comunque intorno a quella data. Gran parte della struttura si disintegrerà durante il rientro, anche se alcuni componenti in tungsteno e parti degli specchi potrebbero sopravvivere, come ha spiegato Brad Cenko, scienziato capo della missione.

Dean Sladen, responsabile qualità e ingegnere aerospaziale di Accu Components, è sceso ancora più nel dettaglio. A suo avviso con ogni probabilità resisteranno le sei pesanti ruote di reazione, i volani rotanti usati per orientare il satellite, insieme alle parti più robuste del telescopio come lenti e specchi. La maschera composta da circa 52.000 minuscole piastrine di piombo invece quasi sicuramente fonderà. Sulla Terra dovrebbe arrivare soltanto una manciata di piccoli frammenti bruciacchiati, nulla che possa somigliare a un telescopio.

Il punto preciso dell’impatto non è stato reso pubblico, ammesso che sia stato calcolato, ma lo scenario più probabile è che i detriti finiscano in mare. Nella fascia di rientro monitorata dalla Space Force rientrano comunque ampie zone di Africa, Australia, India, Sud Est asiatico e America Centrale e Meridionale. Sladen ha ricordato che i requisiti della NASA sui detriti orbitali fissano il rischio di vittime umane a non più di uno su 10.000, quindi la valutazione è stata quasi certamente completata ma non diffusa. Per l’ingegnere andrebbe pubblicata, come l’agenzia ha già fatto con satelliti precedenti, perché il rischio è quasi sicuramente minimo ma in questo modo le persone avrebbero un quadro chiaro e oggettivo al posto delle congetture.

Fonte: TecnoAndroid