Xiaomi Pad 8 al minimo storico su Amazon: scende a 359,90 euro

Il tablet Xiaomi Pad 8 nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, in colorazione Grigio, scende su Amazon al suo minimo storico e passa da 449 euro a 359,9 euro. Il taglio supera il 20% e rende parecchio interessante un dispositivo pensato per chi cerca uno strumento valido per lavoro, studio e intrattenimento senza spendere cifre da fascia premium. Dentro c’è un processore di alto livello, accompagnato da uno schermo molto fluido e da una batteria capiente. È una combinazione che a questo prezzo non capita spesso di trovare.

Xiaomi Pad 8, prestazioni da fascia alta in un corpo sottile

Il cuore del tablet è il SoC Snapdragon 8s Gen 4, realizzato con processo produttivo a 4 nm e capace di spingersi fino a 3,22 GHz. Lavora insieme alla GPU Adreno 825. Questo abbinamento permette a Xiaomi Pad 8 di gestire senza fatica il multitasking, le app di produttività e anche lunghe sessioni di gioco, con risultati vicini a quelli di dispositivi ben più costosi. A supporto ci sono 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di archiviazione interna UFS 3.1.

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Sul fronte visivo il pannello IPS LCD da 11,2 pollici è uno dei punti forti più evidenti. La risoluzione arriva a 3.200 x 2.136 pixel e il display da 144 Hz regala una fluidità notevole sia nello scorrimento dei contenuti sia nei giochi. Completano il quadro il supporto al Dolby Vision, una luminosità che tocca gli 800 nit e una densità di 342 ppi. Sono valori che secondo lo stesso produttore assicurano un’immagine cristallina. L’audio segue la stessa filosofia, con quattro altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos.

Molto generosa anche la batteria da 9200 mAh, che supporta la ricarica rapida a 45W e promette fino a 9,3 ore di riproduzione video. Il software si basa su Android 16 con interfaccia HyperOS 3, arricchita dalle funzionalità HyperAI. La fotocamera posteriore da 13 MP registra video in 4K, mentre quella frontale si ferma a 8 MP. Per la connettività ci sono WiFi 7, Bluetooth 6.0 e porta USB Type C.

Il tablet punta molto anche sulla costruzione. Il corpo unibody è in metallo, la certificazione è IP54 e il peso si ferma a soli 485 grammi. C’è poi il supporto alla Xiaomi Focus Pen Pro, che trasforma il dispositivo in uno strumento comodo per prendere appunti o disegnare. Un altro dettaglio da non sottovalutare riguarda la garanzia di 3 anni complessivi, cioè 2 anni del produttore più 1 anno extra. In questa fascia di prezzo è una copertura che raramente si incontra.

Il minimo storico su Amazon per Xiaomi Pad 8

Il prezzo di listino di 449 euro scende ora a 359,9 euro. Lo sconto del 20% rappresenta il minimo storico mai registrato per questa configurazione. Il risparmio concreto è di quasi 90 euro su un prodotto che già a prezzo pieno offriva un rapporto tra qualità e prezzo convincente, grazie a un processore potente, uno schermo veloce e un’autonomia di tutto rispetto.

La promozione è attiva su Amazon.it. Si tratta di un’offerta lampo, e le scorte disponibili a questa cifra potrebbero esaurirsi in fretta. Non è detto che il tablet torni presto a un valore così basso. Al momento Xiaomi Pad 8 nella variante Grigio da 8 GB e 128 GB è acquistabile a 359,9 euro invece di 449 euro.

Fonte: TecnoAndroid