Apple Arcade, a novembre NBA 2K27 con la WNBA e Crossy Road Rush

Il catalogo di Apple Arcade si allarga a novembre con NBA 2K27 Arcade Edition, la proposta più interessante del mese per chi ama la pallacanestro. Questa edizione segna un passaggio importante, perché per la prima volta il gioco di basket porta in campo anche le squadre della WNBA. Il titolo sportivo non arriva da solo, visto che sul servizio di Apple debutta anche Crossy Road Rush, disponibile dal 5 novembre in esclusiva sulla piattaforma. A questi due nomi di peso si aggiungono poi altri due giochi, per un totale di quattro novità che vanno ad arricchire la libreria in abbonamento.

Le due uscite principali parlano a pubblici piuttosto diversi. Da una parte c’è la simulazione sportiva, con il suo carico di modalità e di progressione legata alla carriera. Dall’altra c’è un’avventura più immediata e leggera, pensata anche per essere giocata in gruppo. Un mix che rende l’aggiornamento di novembre abbastanza vario, senza puntare tutto su un solo genere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

NBA 2K27 Arcade Edition apre le porte alla WNBA

Sul parquet di NBA 2K27 la novità che salta subito all’occhio riguarda l’ingresso delle 15 squadre della WNBA, con un roster di 180 giocatrici in attività. Non è un dettaglio di contorno, perché significa avere a disposizione l’intera lega femminile accanto alle formazioni maschili già presenti nella serie. Al debutto le atlete possono essere scelte nelle partite rapide, l’opzione ideale per scendere in campo senza troppi preamboli, e in Blacktop, la modalità dedicata al basket da campetto, quello più diretto e meno legato agli schemi delle grandi arene.

Chi invece segue soprattutto il percorso del proprio cestista troverà cambiamenti in un’altra direzione. La progressione in MyCAREER è stata resa più rapida, quindi far crescere il giocatore creato richiede ora meno tempo per raggiungere risultati concreti. Una modifica che interessa da vicino chi passa molte ore a costruire la carriera del proprio atleta, partita dopo partita. Anche il Quartiere è stato rinnovato per questa edizione e si presenta quindi con un volto diverso rispetto al capitolo precedente. Due interventi che toccano il cuore dell’esperienza per chi vive il gioco soprattutto attraverso il proprio alter ego virtuale, più che con le sfide rapide tra squadre.

Crossy Road Rush porta il pollo a cubetti su un’isola piena di insidie

L’altra uscita di rilievo del mese porta la firma di Hipster Whale. Il nuovo gioco dello studio riprende il protagonista più riconoscibile della serie, il pollo a cubetti, e lo trasporta su un’isola disseminata di trappole. Lo stile resta quello essenziale e colorato che ha reso famoso il marchio, ma l’ambientazione cambia e aggiunge ostacoli da superare lungo il percorso.

Il punto di forza sta nella libertà con cui affrontare le insidie dell’isola. Si può giocare in solitaria oppure in compagnia, con un massimo di quattro giocatori che possono sfidarsi in locale oppure collegarsi online. Una formula che si presta tanto alle sessioni veloci da soli quanto alle partite di gruppo, magari con amici e familiari raccolti attorno allo stesso schermo. Come anticipato, Crossy Road Rush è disponibile dal 5 novembre in esclusiva su Apple Arcade, quindi non si trova su altre piattaforme. Il titolo di Hipster Whale rappresenta una delle quattro aggiunte al catalogo di novembre. Insieme a NBA 2K27 Arcade Edition forma la coppia di uscite più importanti del mese, mentre gli altri due giochi in arrivo completano il pacchetto di novità sul servizio di Apple.

Fonte: TecnoAndroid