Amazfit Active Max: un leak svela dettagli sul nuovo dispositivo

Il settore degli smartwatch potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista, anticipato da un leak che ha iniziato a circolare online. Le immagini diffuse, estremamente dettagliate, mostrano un dispositivo che sembra voler alzare l’asticella all’interno della sua categoria. Ciò puntando su dimensioni generose e su un’autonomia sensibilmente ampliata. Si tratta del nuovo Amazfit Active Max. Le fotografie rivelano un’estetica fedele al linguaggio stilistico del marchio, con linee pulite e la presenza di una lunetta graduata. Ma l’attenzione viene catturata subito dal display. Secondo le informazioni trapelate, lo smartwatch integra un pannello OLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel. Una configurazione mirata a migliorare la leggibilità e la fruizione dei contenuti. Ciò soprattutto durante l’attività fisica. A completare il quadro tecnico c’è una batteria da 576 mAh, un balzo in avanti rilevante se confrontato con i 270 mAh del modello precedente.

Amazfit Active Max: ecco le indiscrezioni emerse dal recente leak

L’anteprima non si limita all’hardware principale. Dalle informazioni ricavate emergono anche 4 GB di memoria interna, la presenza del GPS integrato e un modulo Bluetooth 5.3. Soluzioni indirizzate a semplificare l’uso quotidiano senza dipendere costantemente dallo smartphone. Il dispositivo risulterebbe, inoltre, dotato di NFC per i pagamenti contactless e certificato per la resistenza all’acqua fino a 50 metri. Caratteristica specifica che lo rende adatto a un’ampia varietà di contesti sportivi.

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Un elemento che sta attirando l’attenzione della comunità fitness è il supporto agli allenamenti Hyrox. Disciplina in rapida crescita che sta conquistando praticanti in diversi Paesi. La presenza di tale modalità suggerisce una volontà di ampliare il pubblico potenziale, intercettando gli utenti che cercano strumenti ottimizzati per attività ad alta intensità.

Sul fronte commerciale, le anticipazioni sul nuovo Amazfit indicano un possibile prezzo intorno ai 170 euro. Un valore che lo collocherebbe in una fascia intermedia. La mancanza di una data ufficiale per la presentazione lascia spazio a speculazioni. Ma la completezza del materiale trapelato fa pensare che l’arrivo sul mercato potrebbe essere imminente.