Auricolari Amazfit Up con offerta shock: -33% su Amazon

Gli Amazfit Up sono auricolari Open-Ear che consentono di ascoltare musica con un’esperienza sonora eccellente in diverse circostanze. Utilizzarle è davvero semplicissimo dato che l’azienda costruttrice le ha progettate per renderle adatte a utenti di tutte le età. Una volta effettuata la configurazione iniziale, rimuovendo le cuffie dalla custodia è possibile effettuare una connessione immediata e utilizzarle durante riunioni, per ascoltare musica o per effettuare chiamate.

Oltre a essere estremamente semplici da utilizzare, questi auricolari Amazfit Up si contraddistinguono grazie a un design open-ear che consente di mantenere il canale uditivo libero, mentre la funzione del clip mantiene le cuffie al sicuro anche durante gli allenamenti, evitando di doverle regolare continuamente. Tutto ciò le rende perfette sia in termini di comfort che di stabilità per tutto il giorno.

Auricolari Amazfit Up in offerta su Amazon

Acquistando questi auricolari Amazfit Up si ha a disposizione un accessorio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che si contraddistingue grazie alla praticità, ma non solo. Al fine di offrire un’esperienza d’uso ottimale, consentono di gestire l’audio senza estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa. Non a caso, infatti, gli auricolari dispongono di pulsanti sensibili e resistenti a umidità e sudore. Ciò evita, di conseguenza, che possano scivolare accidentalmente.

Anche l‘autonomia è eccellente. Nello specifico, gli auricolari Amazfit Up offrono fino a sei ore di riproduzione musicale e ulteriori 18 ore con la custodia compatta ricaricabile via USB. Grazie a questa caratteristica potete godervi musica e podcast senza il fastidio di doverli ricaricare spesso.

Volete dunque acquistare un paio di cuffie con cui poter godere di un controllo audio continuo, anche in movimento? Approfittando dello sconto messo a disposizione da Amazon oggi questi auricolari Amazfit Up costano solamente 39,99 euro anziché 59,90 euro grazie allo sconto del 33%.