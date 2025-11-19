Amazfit Balance 2: nuovo aggiornamento in arrivo

Amazfit ha introdotto in Italia un aggiornamento software rilevante per il suo Balance 2. Tale novità è stata pensata per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana e offrire nuove possibilità di personalizzazione. Il dispositivo, già apprezzato per le sue funzionalità sportive e di monitoraggio, si arricchisce ora di strumenti che combinano praticità e precisione. Rendendo l’interazione con lo smartwatch più immediata e flessibile. Tra le novità c’è la possibilità di regolare con precisione la dimensione del testo. Una funzione utile sia durante la lettura di notifiche in ambienti poco illuminati sia nel monitoraggio delle statistiche di allenamento all’aperto. Allo stesso tempo, l’esperienza sonora viene ampliata grazie al nuovo Controllo della zona audio. Quest’ultima permette di gestire separatamente il volume di media, allarmi e allenamenti. È possibile, inoltre, definire in maniera individuale i suoni per gli avvisi di allenamento o le chiamate in arrivo.

Amazfit: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento per Balance 2

L’interazione con la corona digitale dello smartwatch diventa più intuitiva. Una rotazione verso l’alto apre il Centro Notifiche, mentre una verso il basso porta al Centro di Controllo. Un altro passo avanti riguarda l’integrazione con piattaforme professionali di allenamento come TrainingPeaks e Intervals.icu. Attraverso l’app Zepp, è ora possibile sincronizzare i dati, importare i piani di allenamento e ottenere analisi dettagliate delle prestazioni. Rendendo lo smartwatch uno strumento ancora più completo.

L’aggiornamento introduce anche la modalità Sci machine, pensata per attività come CrossFit, HYROX o allenamenti di condizionamento generale. La funzione traccia con precisione la durata dell’esercizio, la frequenza cardiaca e la potenza erogata. Infine, l’update ottimizza le prestazioni di base del Balance 2. La cadenza sul tapis roulant diventa più accurata e il GPS migliora la visualizzazione dei percorsi, offrendo dati più naturali e affidabili. Sono disponibili anche nuovi quadranti Always-On Display, che spaziano dal minimalismo sportivo a un’estetica futuristica. Ampliando le possibilità di personalizzazione estetica del dispositivo. Con tale aggiornamento, Amazfit rafforza la tendenza dei wearable moderni a coniugare tecnologia, precisione e adattabilità.