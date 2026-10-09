Amazfit Active 2 al minimo storico: mappe offline a 91 euro

Portare al polso un GPS con mappe offline non richiede per forza una spesa importante, e lo dimostra bene Amazfit Active 2, che proprio in queste ore tocca il suo minimo storico su Amazon. La versione coinvolta è la Square con cassa da 43mm e display da 1,75 pollici, proposta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 91 euro contro i 149,90 euro di listino. Un taglio di questa portata si vede raramente su uno smartwatch così completo, quindi vale la pena guardare con calma cosa offre.

Display AMOLED, vetro zaffiro e mappe sempre a portata di mano

L’idea alla base del dispositivo è piuttosto chiara, cioè portare funzioni da fascia alta su un prodotto dal prezzo accessibile. Lo schermo AMOLED da 1,75 pollici ha una risoluzione di 390 x 450 pixel con densità di 341 ppi ed è protetto da vetro zaffiro, una combinazione che garantisce una buona leggibilità anche sotto il sole diretto. La cassa è realizzata in polimero rinforzato con inserti in acciaio inossidabile, scelta che tiene il peso sotto controllo senza rinunciare alla solidità.

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Il vero asso nella manica però resta la navigazione. Le mappe offline sono una caratteristica che a questa cifra pochissimi concorrenti mettono sul piatto. Attraverso l’app Zepp si possono scaricare mappe base, sciistiche e altimetriche, decisamente comode per chi pratica escursionismo o frequenta la montagna, dove la connessione spesso manca del tutto. Il pacchetto pensato per l’outdoor si completa con oltre 160 modalità sportive e il riconoscimento automatico di 8 attività, sensori per frequenza cardiaca, SpO2, stress, sonno e temperatura cutanea, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e connettività Bluetooth 5.2 con la possibilità di gestire le chiamate direttamente dal polso.

Autonomia, sistema operativo e prezzo più basso di sempre

Sul fronte della batteria Amazfit Active 2 si affida a un’unità da 270 mAh che promette fino a 10 giorni di utilizzo in condizioni standard. Con un impiego più intenso la durata media si assesta intorno agli 8 o 9 giorni, un risultato comunque notevole per un orologio che integra GPS e un display di questo tipo.

A muovere il tutto c’è Zepp OS 4.5, abbinato al sensore BioTracker 6.0 PPG che si occupa di un monitoraggio della salute preciso e costante durante l’intera giornata. La compatibilità sia con Android sia con iOS rende lo smartwatch adatto praticamente a chiunque, a prescindere dal telefono che si usa ogni giorno.

Passando ai numeri dell’offerta, il listino di 149,90 euro scende a 87,39 euro su Amazon, con una riduzione netta del 42% che porta Amazfit Active 2 al prezzo più basso mai registrato. Alle funzioni incluse, dalle mappe offline al controllo completo dei parametri di salute, si aggiunge un ulteriore coupon da 5 euro applicabile direttamente al momento del pagamento, che abbassa ancora un po’ la spesa finale. Le scorte legate a promozioni di questo genere tendono però a esaurirsi in fretta.

Fonte: TecnoAndroid