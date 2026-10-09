Amazfit Active 2 al minimo storico: mappe offline a 91 euro

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Portare al polso un GPS con mappe offline non richiede per forza una spesa importante, e lo dimostra bene Amazfit Active 2, che proprio in queste ore tocca il suo minimo storico su Amazon. La versione coinvolta è la Square con cassa da 43mm e display da 1,75 pollici, proposta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 91 euro contro i 149,90 euro di listino. Un taglio di questa portata si vede raramente su uno smartwatch così completo, quindi vale la pena guardare con calma cosa offre.
Display AMOLED, vetro zaffiro e mappe sempre a portata di mano
L’idea alla base del dispositivo è piuttosto chiara, cioè portare funzioni da fascia alta su un prodotto dal prezzo accessibile. Lo schermo AMOLED da 1,75 pollici ha una risoluzione di 390 x 450 pixel con densità di 341 ppi ed è protetto da vetro zaffiro, una combinazione che garantisce una buona leggibilità anche sotto il sole diretto. La cassa è realizzata in polimero rinforzato con inserti in acciaio inossidabile, scelta che tiene il peso sotto controllo senza rinunciare alla solidità.
Il vero asso nella manica però resta la navigazione. Le mappe offline sono una caratteristica che a questa cifra pochissimi concorrenti mettono sul piatto. Attraverso l’app Zepp si possono scaricare mappe base, sciistiche e altimetriche, decisamente comode per chi pratica escursionismo o frequenta la montagna, dove la connessione spesso manca del tutto. Il pacchetto pensato per l’outdoor si completa con oltre 160 modalità sportive e il riconoscimento automatico di 8 attività, sensori per frequenza cardiaca, SpO2, stress, sonno e temperatura cutanea, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e connettività Bluetooth 5.2 con la possibilità di gestire le chiamate direttamente dal polso.
Autonomia, sistema operativo e prezzo più basso di sempre
Sul fronte della batteria Amazfit Active 2 si affida a un’unità da 270 mAh che promette fino a 10 giorni di utilizzo in condizioni standard. Con un impiego più intenso la durata media si assesta intorno agli 8 o 9 giorni, un risultato comunque notevole per un orologio che integra GPS e un display di questo tipo.
A muovere il tutto c’è Zepp OS 4.5, abbinato al sensore BioTracker 6.0 PPG che si occupa di un monitoraggio della salute preciso e costante durante l’intera giornata. La compatibilità sia con Android sia con iOS rende lo smartwatch adatto praticamente a chiunque, a prescindere dal telefono che si usa ogni giorno.
Passando ai numeri dell’offerta, il listino di 149,90 euro scende a 87,39 euro su Amazon, con una riduzione netta del 42% che porta Amazfit Active 2 al prezzo più basso mai registrato. Alle funzioni incluse, dalle mappe offline al controllo completo dei parametri di salute, si aggiunge un ulteriore coupon da 5 euro applicabile direttamente al momento del pagamento, che abbassa ancora un po’ la spesa finale. Le scorte legate a promozioni di questo genere tendono però a esaurirsi in fretta.
Fonte: TecnoAndroid