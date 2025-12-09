AliExpress, che regalo a Natale: cuffie da gaming a 28€

AliExpress non delude mai le aspettative degli utenti che sperano di poter risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, non solo di prodotti di prima necessità, ma anche di elettronica di ultima generazione. E’ questo il caso della soluzione di cui vi parliamo nel nostro articolo, un paio di cuffie da gaming che viene proposto a soli 28 euro.

Il modello attualmente in promozione viene prodotto direttamente da Onikuma, azienda nota in oriente per la sua capacità di mettere a disposizione prodotti di alto livello a basso prezzo. La variante, la GT808, riguarda cuffie da gaming adatte per qualsiasi piattaforma, sia essa PS5, ma anche PS4 o semplicemente un personal computer, con connessione diretta tramite il wireless 2,4GHz (dongle incluso in confezione).

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Il design è ricco e aggressivo, che ricorda chiaramente l’anima da gaming delle cuffie stesse, con led RGB integrati direttamente sulla superficie, e microfono integrato, utilissimo per riuscire a parlare con gli altri giocatori, mantenendo un livello qualitativo comunque elevato, grazie alla cancellazione del rumore. I padiglioni auricolari sono grandi e avvolgenti, adatti per la maggior parte delle orecchie, con copertura comoda e morbida, perfetta per utilizzi sul lungo periodo.

AliExpress, approfittate subito dello sconto

Ciò che rende il prodotto particolarmente invitante è chiaramente il prezzo finale di vendita, poiché la spesa finale da sottostare è di soli 28,34 euro, contro un listino iniziale di 103,65 euro. Il risparmio è decisamente interessante e intrigante direttamente a questo link.

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Gli utenti interessati devono comunque sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, viene effettuata per mezzo di Poste Italiane ed è prevista in circa una settimana temporale. E’ possibile, eventualmente, effettuare il reso entro 90 giorni dall’acquisto, ricordando comunque che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti che potrebbero emergere durante l’utilizzo.