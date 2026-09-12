Alexa smaschera le truffe: la nuova funzione anti-phishing

Riconoscere le truffe online diventa un compito che Amazon affida direttamente al suo assistente vocale, con una funzione appena introdotta in Alexa for Shopping che permette di capire se una mail, un SMS o addirittura una telefonata arrivano davvero dall’azienda oppure da qualcuno che sta cercando di fingersi tale. Per ora la novità riguarda soltanto gli Stati Uniti, ma il meccanismo è abbastanza semplice da spiegare e piuttosto interessante da osservare, perché sposta sull’intelligenza artificiale un compito che fino a ieri toccava all’occhio e all’esperienza di chi riceveva il messaggio.

Il funzionamento poggia su un confronto. Quando arriva una comunicazione sospetta, Alexa la mette a paragone con gli archivi delle comunicazioni ufficiali di Amazon e ne analizza tre elementi: il contenuto vero e proprio, la formattazione e il mittente. Se tutto combina, arriva la conferma. Se qualcosa non torna, o anche solo se il margine di dubbio resta troppo ampio, l’assistente non si sbilancia e rimanda l’utente all’assistenza clienti. Una scelta prudente, che evita il rischio peggiore, cioè quello di validare per errore un tentativo di raggiro.

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Come si usa nella pratica

L’esempio mostrato dalla stessa azienda rende l’idea meglio di qualsiasi descrizione tecnica. Un cliente chiede all’assistente: “Amazon mi ha appena inviato un messaggio di testo da 98626? Il messaggio è arrivato intorno alle 16:50”. La risposta di Alexa for Shopping è netta e rassicurante: “Questa era un’autentica One Time Password di Amazon”. Niente giri di parole, niente percentuali di probabilità, solo una conferma diretta.

Il dettaglio che salta all’occhio è la possibilità di indicare l’orario approssimativo e il numero del mittente. Sono informazioni che chiunque ha sotto gli occhi nel momento in cui apre il telefono e trova un messaggio inatteso, e che permettono al sistema di restringere il campo e cercare una corrispondenza precisa negli archivi. Le One Time Password, in particolare, sono uno dei bersagli preferiti da chi mette in piedi truffe: un codice usa e getta chiesto al momento sbagliato può aprire la porta a un accesso non autorizzato, e distinguere quello vero da quello finto non è sempre immediato.

Perché Amazon punta su questa strada

Il tentativo di spacciarsi per un grande marchio è una delle tecniche più diffuse nel phishing, e Amazon, per ovvi motivi di diffusione, è tra i nomi più sfruttati. Messaggi che parlano di ordini bloccati, pacchi in giacenza, rimborsi da riscuotere o account da verificare circolano di continuo, con grafiche curate e link che a colpo d’occhio sembrano credibili. Fino a poco tempo fa la difesa passava soprattutto dalla capacità del singolo di notare un indirizzo strano o un errore di battitura fuori posto.

Con questa funzione l’onere si sposta almeno in parte sul lato dell’azienda, che mette a disposizione un canale di verifica immediato. Chiedere all’assistente diventa un gesto rapido, più veloce del cercare informazioni in rete o del contattare il supporto per un dubbio che magari si rivelerà infondato. E il fatto che la conferma arrivi soltanto in presenza di certezza assoluta è una garanzia che riduce il rischio di falsi positivi.

Resta il limite geografico, dato che al momento la funzione anti truffa è attiva solo sul mercato statunitense. Nessuna indicazione ufficiale su tempi o modalità di un eventuale arrivo in Europa, così come non è stato specificato se il riconoscimento coprirà in futuro anche altre tipologie di comunicazione oltre a mail, messaggi e chiamate. Per ora l’integrazione riguarda l’esperienza di acquisto all’interno dell’ecosistema Amazon, dove l’assistente aveva già iniziato a ritagliarsi un ruolo che va oltre la semplice ricerca di prodotti.