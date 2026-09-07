AirTag 2 in offerta su Amazon a 26 euro, è minimo storico

AirTag 2 scende su Amazon a 26 euro contro i 35 euro di listino, uno sconto del 26% che porta il localizzatore di Apple al livello più basso visto finora. Nove euro di risparmio su un accessorio piccolo così possono sembrare poca cosa, ma quando si parla di un prodotto che raramente si muove dal prezzo pieno, la differenza pesa. E chi aveva messo l’occhio sulla seconda generazione arrivata all’inizio del 2026 probabilmente stava aspettando proprio un momento del genere.

Il paragone con l’andamento recente aiuta a capire quanto sia interessante l’offerta. Nelle scorse settimane il localizzatore Bluetooth di Apple era già sceso a 27,49 euro, cifra buona ma non eccezionale. Adesso il taglio è più netto e riguarda la confezione singola, quella che di solito basta per iniziare a capire se questo tipo di dispositivo serva davvero nella vita di tutti i giorni.

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Cosa cambia davvero dentro AirTag 2

Guardandolo dall’esterno, nulla. Stesse dimensioni, stesso peso, stesso disco bianco lucido che si graffia guardandolo storto. Le novità stanno tutte sotto la scocca, a partire dal nuovo modulo Bluetooth e dal chip Ultra Wideband di seconda generazione, il vero motivo per cui questa versione esiste. Il risultato pratico si nota soprattutto negli ultimi metri della ricerca, quando il telefono deve dire con precisione se le chiavi sono sotto il divano o dentro la giacca appesa in corridoio. Poi c’è l’altoparlante, potenziato del 50%. Tradotto: il suono si sente fino al doppio della distanza rispetto al modello precedente, e chiunque abbia provato a inseguire un fischio flebile in una stanza rumorosa capisce al volo quanto conti. Il suono di riconoscimento è stato anche rinnovato, quindi diverso da quello a cui erano abituati i possessori della prima generazione.

Sul fronte autonomia niente stravolgimenti, e va benissimo così. La batteria è sempre una CR2032 sostituibile, con circa un anno di utilizzo prima di dover aprire il coperchietto e cambiarla. La compatibilità con la rete Dov’è resta il cuore del sistema, insieme alla crittografia end to end che protegge la posizione. C’è anche il supporto al monitoraggio bagagli con oltre 50 compagnie aeree, funzione pensata per chi vede la valigia sparire nel nastro e vuole almeno sapere dove sia finita. Apple ha inoltre affiancato al prodotto un nuovo accessorio portachiavi in tessuto FineWoven.

Una precisazione onesta va fatta: le funzioni di Precision Finding più avanzate richiedono un iPhone recente dotato di chip UWB di seconda generazione, oppure un Apple Watch Series 9 o successivo aggiornato a watchOS 26.2.1. Chi ha dispositivi più datati non resta fuori dai giochi, semplicemente rinuncia alla parte più raffinata della localizzazione. Tutto il resto, dalla configurazione con un tap all’integrazione nell’ecosistema Apple, funziona esattamente come ci si aspetta.

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Perché a 26 euro l’offerta ha senso

Il calcolo è abbastanza diretto. Il listino ufficiale di Apple AirTag di seconda generazione parla di 35 euro per il singolo pezzo, ed è un prezzo che tende a rimanere fermo per lunghi periodi. Vedere il prodotto a 26 euro su Amazon significa portarsi a casa l’hardware aggiornato spendendo quanto si spendeva per la generazione precedente in promozione. Il ragionamento vale in particolare per chi non ha mai usato un tracker e vuole capire se ne valga la pena. Un singolo AirTag attaccato al mazzo di chiavi o infilato nello zaino è il modo meno impegnativo per fare la prova, e a questa cifra il rischio di pentirsene è ridotto al minimo. Chi invece ha già la prima generazione dovrà valutare se il salto di chip UWB e l’altoparlante più forte giustifichino la spesa, tenendo presente che il grosso del vantaggio si vede solo con un iPhone abbastanza recente.

L’offerta è attiva su Amazon.it e riguarda la confezione singola, quella da 35 euro di listino, ora proposta a 26 euro con 9 euro di sconto immediato.