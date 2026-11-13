AirPods 5 al minimo storico su Amazon: ora costano 149 euro

Gli AirPods 5 sono in offerta su Amazon a 149 euro, contro un prezzo consigliato di 169 euro. Lo sconto è del 12% e si traduce in un risparmio di 20 euro. Non è certo una riduzione clamorosa, eppure basta a portare gli auricolari di Apple al loro minimo storico sulla piattaforma. Per chi aspettava il momento giusto prima di acquistarli è un dettaglio che conta.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Esiste anche la possibilità di restituirlo entro 14 giorni nel caso in cui non dovesse convincere, una tutela che rende l’acquisto più tranquillo per chi ha ancora qualche dubbio. Va precisato però che il prezzo indicato si riferisce al momento in cui l’offerta è stata rilevata e potrebbe subire variazioni anche a breve, come accade spesso con le promozioni online.

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Cancellazione del rumore e audio adattivo sugli AirPods 5

Sul fronte delle funzioni gli AirPods 5 puntano molto sulla cancellazione attiva del rumore, progettata per ridurre i suoni esterni e isolare chi ascolta da ciò che succede intorno. L’idea è lasciare spazio soltanto alla musica, a un podcast o a una telefonata, senza che il caos dell’ambiente circostante si metta in mezzo.

Accanto a questa tecnologia c’è l’audio adattivo, che unisce la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza. In pratica i due sistemi lavorano insieme per offrire un’esperienza d’ascolto ottimale, senza costringere l’utente a passare a mano da una modalità all’altra ogni volta che cambia la situazione.

Completa il quadro il Rilevamento conversazione, una funzione piccola ma parecchio comoda nella vita di tutti i giorni. Quando chi indossa gli auricolari inizia a parlare con qualcuno il volume si abbassa in automatico. Non serve più togliere in fretta gli auricolari per rispondere a una domanda o scambiare due parole al volo, perché ci pensano loro a fare spazio alla voce.

Traduzione in tempo reale, affidabilità e autonomia

Il capitolo forse più curioso riguarda la Traduzione in tempo reale, che permette di comunicare con maggiore facilità anche con chi parla un’altra lingua. La funzione si appoggia ad Apple Intelligence e proprio per questo motivo richiede un dispositivo compatibile. Chi utilizza un modello non supportato potrebbe quindi non riuscire a sfruttarla, un aspetto da tenere presente prima di procedere con l’ordine.

Più in generale gli AirPods 5 sono auricolari particolarmente apprezzati e considerati affidabili, due qualità che spiegano l’attenzione attorno a ogni loro calo di prezzo. Con l’offerta attuale su Amazon il costo scende a 149 euro, la cifra più bassa mai vista per questo modello sulla piattaforma.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli auricolari arrivano fino a cinque ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore abilitata. Sfruttando anche le ricariche della custodia di ricarica wireless il totale sale invece a 22 ore complessive.

Fonte: TecnoAndroid