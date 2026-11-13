Volantino Unieuro Celebrity Black Friday: sconti e 10 rate a zero

Il nuovo volantino Unieuro porta avanti il Celebrity Black Friday, la campagna con cui la catena anticipa il venerdì nero dello shopping mettendo sul piatto una lunga serie di sconti sul meglio della tecnologia. Televisori, computer, smartphone e grandi elettrodomestici sono al centro della promozione, e molte offerte si possono acquistare anche a tasso zero in 10 rate. Una formula che permette di distribuire la spesa nel tempo senza interessi aggiuntivi, utile soprattutto quando l’acquisto riguarda prodotti di fascia più alta. Il catalogo è ampio e tocca ambiti molto diversi tra loro, dalla casa al lavoro fino al tempo libero, con qualche proposta che spicca più delle altre per il rapporto tra prezzo e dotazione.

TV, robot e lavatrici: le proposte per la casa

Partendo dal salotto, tra le occasioni più interessanti del volantino c’è la Smart TV Haier da 55 pollici con tecnologia Mini LED, proposta a 399 euro. Si tratta di un modello 4K che lavora con Google TV e supporta sia Dolby Vision sia Dolby Atmos, quindi pensato per chi vuole un’immagine curata e un audio coinvolgente senza spendere cifre importanti. Nel prezzo sono inclusi anche 12 mesi di abbonamento a DAZN, un extra che rende il pacchetto ancora più appetibile per gli appassionati di sport.

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Spostandosi sulle pulizie domestiche, il prezzo è molto buono anche per il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame, che scende a 569 euro. Il dispositivo sfrutta la tecnologia di pulizia Mop e arriva con la stazione di ricarica già inclusa, oltre a tre vani dedicati ai detergenti. Un dettaglio pratico, quest’ultimo, che riduce gli interventi manuali e lascia al robot buona parte del lavoro.

Nel reparto lavaggio merita attenzione la lavatrice Samsung da 11 chili, disponibile a 599 euro. La capacità generosa la rende adatta anche alle famiglie più numerose, mentre la funzione vapore igienizzante aggiunge un livello di cura in più per i capi.

Notebook e smartphone tra i protagonisti del Celebrity Black Friday

Sul fronte tecnologico le offerte in primo piano sono due. La prima riguarda il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, che il volantino Unieuro propone a 699 euro. Il portatile monta uno schermo da 15,3 pollici, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, il tutto spinto da un processore Intel Core 7. Una configurazione equilibrata che si presta bene sia allo studio sia al lavoro quotidiano, con memoria e spazio di archiviazione sufficienti per gestire diverse attività in contemporanea.

Chi invece è a caccia di un nuovo telefono trova OPPO Reno15 FS 5G a 299 euro con la formula Trade In, cioè consegnando un dispositivo usato. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici e di una batteria da 6.500 mAh, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. Sul retro trova posto una tripla fotocamera, mentre la memoria interna arriva a 512GB, affiancata da 16GB di RAM boost. Numeri importanti per questa fascia di prezzo, soprattutto sul versante dell’autonomia e dello spazio a disposizione per foto, video e applicazioni.

Quelle elencate sono solo alcune delle proposte presenti nel catalogo, che comprende molti altri prodotti scontati tra televisori, informatica, telefonia ed elettrodomestici. Gli sconti del Celebrity Black Friday sono validi fino a esaurimento scorte, dato che le quantità disponibili sono limitate. La promozione del nuovo volantino Unieuro resta attiva fino al 18 novembre, sia sul sito online sia nei punti vendita della catena.

Fonte: TecnoAndroid