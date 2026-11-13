Samsung Smart Glasses: arrivano il 10 dicembre con Gemini

Gli occhiali intelligenti Samsung hanno finalmente una data di uscita certa. Fino a poche ore fa le tempistiche erano ancora affidate a indiscrezioni e voci non confermate, ma adesso è arrivato un comunicato ufficiale che mette un punto fermo sulla questione. Il debutto nei negozi è fissato per il 10 dicembre 2026, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti e la Corea del Sud, i primi due mercati in cui il nuovo dispositivo sarà disponibile.

Si tratta di un prodotto atteso da tempo, che arriva sul mercato con un obiettivo piuttosto chiaro. L’azienda coreana non ha lavorato da sola, perché dietro il progetto c’è anche Google, partner tecnologico che ha contribuito allo sviluppo dell’intera piattaforma. Il risultato è un paio di occhiali pensato per rispondere in modo diretto a quello che finora è stato il riferimento del settore, ovvero i Ray-Ban Meta.

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Gemini sempre a portata di sguardo

Credits: TecnoAndroid

Il cuore dell’esperienza è Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Google, che in questo caso viene integrato direttamente nella montatura. L’idea alla base è abbastanza semplice da spiegare ma decisamente interessante nella pratica. Questi nuovi modelli consentono di sfruttare l’intelligenza artificiale senza dover tirare fuori di continuo lo smartphone dalla tasca, un gesto che ormai fa parte delle abitudini quotidiane di quasi tutti.

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C’è poi un dettaglio che cambia parecchio le cose. Gli occhiali sono in grado di osservare quello che si trova davanti a chi li indossa grazie a una fotocamera integrata nella montatura. In altre parole l’assistente non si limita ad ascoltare le richieste vocali, ma può anche vedere il contesto e quindi interpretare ciò che accade nel campo visivo dell’utente. È proprio questa combinazione tra voce e immagine a rendere il dispositivo qualcosa di diverso rispetto a un semplice accessorio audio da portare sul viso.

Trenta varianti e un peso da occhiale comune

Sul fronte del design Samsung ha scelto di affidarsi a due nomi noti nel mondo dell’occhialeria. La collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker ha portato alla realizzazione di 30 varianti complessive, suddivise tra forme differenti, diverse colorazioni e varie tipologie di lenti. Una scelta piuttosto ampia, che punta evidentemente a soddisfare gusti ed esigenze molto diversi tra loro, senza costringere nessuno a un unico modello uguale per tutti.

L’aspetto esteriore resta quello di un normale paio di occhiali, e non è un risultato scontato. All’interno della montatura infatti trovano spazio diversi componenti tecnici, dal processore alla batteria, passando per i microfoni, gli altoparlanti e naturalmente la fotocamera già citata. Nonostante tutto questo hardware racchiuso in pochi centimetri, dall’esterno il dispositivo non tradisce la propria natura tecnologica e si presenta con linee del tutto simili a quelle di una montatura tradizionale.

Anche il peso è stato tenuto sotto controllo con attenzione. Il dato medio dichiarato dall’azienda si aggira intorno ai 41 grammi, un valore che varia leggermente a seconda della variante scelta tra le 30 disponibili. Gli occhiali intelligenti Samsung arriveranno quindi sugli scaffali americani e sudcoreani a partire dal 10 dicembre 2026, con Gemini integrato e un catalogo di modelli firmato insieme a Gentle Monster e Warby Parker.

Fonte: TecnoAndroid