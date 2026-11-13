Huawei Mate X8 spunta in mano a Richard Yu con un design viola inedito

Huawei Mate X8 potrebbe essere ormai a un passo dal debutto ufficiale. Nelle ultime ore il nuovo pieghevole del colosso cinese è stato avvistato nelle mani di Richard Yu, il massimo responsabile della divisione consumer dell’azienda, e tanto è bastato per riaccendere l’attenzione attorno al progetto. Non esiste ancora una conferma definitiva che il dispositivo fotografato fosse proprio il nuovo modello, visto che nessuno lo ha dichiarato apertamente. Le immagini però mostrano qualcosa che finora non si era mai visto, e gli indizi puntano tutti nella stessa direzione.

Un design inedito con scocca viola chiaro

Quello che emerge dagli scatti è un telefono dall’aspetto chiaramente nuovo, con una scocca viola chiaro e un ampio modulo fotografico circolare sistemato sul retro. Sono dettagli che sembrano confermare quanto si ipotizzava sul design del successore di Mate X7, e che rendono piuttosto plausibile l’idea che il prodotto mostrato da Richard Yu sia proprio il prossimo foldable di Huawei. Del resto non è raro che i vertici dell’azienda si facciano vedere con un dispositivo ancora non annunciato poco prima della presentazione. Sul fronte delle tempistiche le indiscrezioni circolate in precedenza parlavano di un rilascio entro la fine di novembre, una finestra che si incastra bene con questo avvistamento.

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Display più grandi e una batteria oltre i 6.000 mAh

Credits: TecnoAndroid

Secondo i leaker considerati più affidabili, Mate X8 dovrebbe rappresentare un’evoluzione piuttosto interessante rispetto al modello che va a sostituire. Entrambi gli schermi cresceranno leggermente: quello esterno passerebbe da 6,49 a 6,5 pollici, mentre quello interno salirebbe da 8 a 8,15 pollici. Ritocchi minimi, è vero, ma la novità più rilevante riguarda l’autonomia. La batteria infatti dovrebbe fare un salto deciso, dai 5.600 mAh del predecessore a oltre 6.000 mAh, un aumento che su un pieghevole ha un peso concreto nell’uso quotidiano.

Anche Digital Chat Station, uno dei nomi più seguiti quando si parla di anticipazioni dal mercato cinese, ha aggiunto qualche dettaglio sul display interno. Il pannello sarebbe prodotto da BOE e offrirebbe una gamma cromatica molto ampia. A questo si aggiungerebbe una nuova tecnologia pensata per rendere meno visibile la piega centrale, uno dei punti su cui i produttori di smartphone pieghevoli continuano a lavorare senza sosta.

Fotocamere da 50 MP e un possibile rivestimento in zaffiro

Il comparto fotografico promette di essere piuttosto raffinato. Il sensore principale dovrebbe essere da 50 MP con una gamma dinamica di 18 EV e, come da tradizione in casa Huawei, adotterebbe la matrice di pixel RYYB. Accanto a questo è attesa una fotocamera tele, sempre da 50 MP, con buona probabilità dotata di obiettivo periscopico. L’ultra grandangolare non è stata citata espressamente nelle indiscrezioni, ma è facile immaginare che ci sarà anche quella, magari a sua volta da 50 MP. Per quanto riguarda i materiali, il rivestimento del modulo posteriore potrebbe essere addirittura in zaffiro.

Fonte: TecnoAndroid