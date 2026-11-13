Amazon dichiara guerra a Spotify: ecco come avere 3 mesi di musica gratis

Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi. Amazon regala un trimestre intero di streaming musicale ai nuovi clienti, senza spendere un euro fino al rinnovo. L’offerta è valida fino all’11 gennaio alle 17:00 (CET), quindi attraversa tutto il periodo natalizio e ha una scadenza chiara da tenere d’occhio.

Parliamo di un servizio che dal 5 agosto 2026 costa 12,99 euro al mese per i nuovi iscritti, dopo l’aumento da 10,99 euro. Tre mesi gratuiti valgono quindi fino a 38,97 euro di musica senza pubblicità, con audio HD e Ultra HD e un catalogo da oltre 100 milioni di brani.

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Attiva 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

L’offerta Amazon Music Unlimited in sintesi

Ecco le condizioni indicate da Amazon per questa promozione.

Offerta 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited Valida fino al 11 gennaio, ore 17:00 (CET) Per chi Riservata ai nuovi clienti Dopo i 3 mesi Rinnovo automatico a partire da 12,99 € al mese, IVA inclusa Costo oggi 0 € per tutta la durata dell’offerta

Per “nuovi clienti” Amazon intende in genere chi non ha mai attivato Amazon Music Unlimited né usato la prova gratuita in passato. La verifica avviene direttamente sulla pagina dell’offerta, dopo l’accesso con il vostro account.

Perché conviene approfittarne

Il vantaggio è semplice da calcolare. Un trimestre al prezzo di listino costerebbe 38,97 euro (3 x 12,99): con questa promo non ne pagate nessuno. Il servizio si può provare per quasi un quarto d’anno, abbastanza per capire se l’app, le playlist e la qualità audio fanno per voi senza fretta e senza il limite dei classici 30 giorni.

L’unica attenzione da avere è il rinnovo automatico. Passati i 3 mesi l’abbonamento prosegue a pagamento, quindi se non volete continuare dovete disdire prima della scadenza del trimestre.

Cosa include Amazon Music Unlimited

Il servizio è pensato per chi vuole scegliere cosa ascoltare, senza vincoli. Questo è quello che trovate dentro l’abbonamento:

un catalogo di oltre 100 milioni di brani da riprodurre in modo libero, senza ascolto casuale e senza limite di salti;

da riprodurre in modo libero, senza ascolto casuale e senza limite di salti; nessuna pubblicità tra un brano e l’altro, anche sui podcast;

tra un brano e l’altro, anche sui podcast; download dei brani per l’ ascolto offline , utile in viaggio o dove la rete è debole;

, utile in viaggio o dove la rete è debole; qualità HD (livello CD), Ultra HD fino a 24 bit e 192 kHz e audio spaziale con Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio, senza supplementi;

(livello CD), fino a 24 bit e 192 kHz e con Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio, senza supplementi; una selezione di audiolibri inclusa, con un monte ore mensile;

app per smartphone Android e iOS, computer e dispositivi Alexa come gli Echo e Fire TV.

Audio HD, Ultra HD e spaziale: si sente la differenza?

La risposta onesta è che dipende da come ascoltate. La qualità Ultra HD ha un bitrate molto più alto dello streaming standard, ma per sfruttarla davvero servono un buon impianto o delle cuffie di livello e, nel caso dello smartphone, un collegamento cablato con DAC. Il Bluetooth comprime il segnale, quindi con gli auricolari wireless il vantaggio esiste ma è più contenuto.

Dove la differenza si percepisce subito è sulle cuffie cablate, sull’impianto di casa e sui brani masterizzati in Dolby Atmos, che aprono la scena sonora in modo evidente. Il punto a favore di Amazon è che queste qualità sono comprese nel prezzo: nessun piano “HiFi” più caro da sbloccare. Apple Music offre lossless e spaziale senza costi extra, per cui la scelta tra i due passa più dall’ecosistema che dalla qualità pura. Con tre mesi gratis, però, potete verificarlo di persona.

Come attivare i 3 mesi gratis

La procedura richiede pochi minuti:

Aprite la pagina dell’offerta Amazon Music Unlimited e premete “Inizia ora”. Accedete con il vostro account Amazon, o createne uno se non lo avete. Controllate il metodo di pagamento associato: serve per il rinnovo a fine periodo, che avviene a pagamento. Confermate l’attivazione e scaricate l’app Amazon Music sul vostro dispositivo per iniziare ad ascoltare. Impostate subito un promemoria a 2 mesi e mezzo dall’attivazione: è il momento giusto per decidere se continuare o disdire.

Ricordate la scadenza: l’offerta termina l’11 gennaio alle 17:00 (CET). Le condizioni complete si leggono sulla pagina di Amazon e possono essere aggiornate.

Non sei un nuovo cliente?

Se avete già avuto un abbonamento o una prova in passato, la promo dei 3 mesi gratis non vi spetta, ma non restate a mani vuote. In questi giorni Amazon propone ai clienti idonei anche 30% di sconto per 3 mesi, con Music Unlimited a 7,69 euro al mese e poi rinnovo a 12,99 euro. Aprendo la pagina dell’offerta con il vostro account vedrete quella che vi è riservata.

Conviene o no?

Con tre mesi a costo zero la domanda è più “perché no” che “conviene”. È l’occasione ideale se state valutando di lasciare un altro servizio, se avete in casa dispositivi Alexa o se volete provare l’audio HD e spaziale con le vostre cuffie. Il costo vero è quello di rimettere in ordine la propria libreria e le playlist, ma in un trimestre ce n’è il tempo.

Ha meno senso solo se siete molto legati alle funzioni social di un’altra piattaforma. Anche in quel caso provarlo non costa nulla, purché ricordiate di disdire in tempo se non vi convince.

Inizia ora i 3 mesi gratis fino all’11 gennaio

Domande frequenti

Fino a quando è valida l’offerta?

Fino all’11 gennaio alle 17:00 (CET). Dopo quella data Amazon non garantisce più i 3 mesi gratuiti.

Cosa succede dopo i 3 mesi?

L’abbonamento si rinnova automaticamente a partire da 12,99 euro al mese, IVA inclusa. Per non pagare, disdite da Impostazioni di Amazon Music prima della scadenza del trimestre.

Serve Amazon Prime?

Nelle condizioni indicate da Amazon per questa promo Prime non è citato come requisito. Amazon Music Prime, inclusa nell’abbonamento Prime, è comunque un’altra cosa: ha un catalogo con ascolto casuale e salti limitati, mentre Unlimited permette di scegliere liberamente ogni brano.

Se ho già usato Amazon Music Unlimited posso avere i 3 mesi gratis?

L’offerta è riservata ai nuovi clienti, quindi probabilmente no. In quel caso potrebbe comparire la promo con il 30% di sconto per 3 mesi: lo scoprite sulla pagina dell’offerta, dopo l’accesso.

Si può usare anche in auto o con gli smart speaker?

Sì, il servizio è disponibile su smartphone, computer e dispositivi Alexa. Per l’ascolto in auto dipende dal sistema del veicolo, ma l’app per Android e iOS e la riproduzione offline coprono la maggior parte dei casi.

Aggiornato al 13 novembre 2026. Prezzi e condizioni sono quelli indicati da Amazon al momento della pubblicazione e possono cambiare: verificateli sempre sulla pagina ufficiale prima di attivare l’abbonamento. Questo articolo contiene link affiliati: se vi iscrivete tramite i nostri link, TecnoAndroid può ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per voi.

Fonte: TecnoAndroid