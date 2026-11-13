Claude Meetings su Google Meet: appunti e attività in tempo reale

Anthropic ha presentato Claude Meetings, un assistente che entra nelle videochiamate su Google Meet, prende appunti e intanto comincia già a sbrigare le attività di cui si sta discutendo. L’idea è facile da raccontare. Non si tratta di registrare ciò che viene detto ma di trasformare la conversazione in lavoro concreto mentre la riunione è ancora in corso. Claude si presenta come un partecipante visibile a tutti e lascia un messaggio nella chat per segnalare la propria presenza, così nessuno si ritrova a parlare davanti a un ascoltatore nascosto.

Quando all’incontro prendono parte persone esterne all’azienda, Claude Meetings può entrare soltanto con il via libera di un amministratore. Un dettaglio tutt’altro che marginale per chi gestisce spesso riunioni con clienti o fornitori.

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Ci sono però alcuni limiti da mettere in conto. Al momento il servizio funziona solo su Google Meet mentre Teams e Zoom per ora restano esclusi. Si tratta inoltre di una beta riservata agli abbonamenti Team ed Enterprise, quindi chi lavora in proprio con un piano personale dovrà pazientare ancora un po’.

Cosa fa davvero Claude Meetings durante una call

Gli appunti sono soltanto il punto di partenza. Claude Meetings risponde nella chat alle domande dei partecipanti e lo fa pescando le informazioni dalle app collegate all’account. Se qualcuno chiede quanto si è fatturato nel trimestre precedente, l’assistente va a recuperare il numero preciso invece di lasciare la questione nel vago. Poi abbozza piani d’azione e fissa le scadenze, che spesso rappresentano la parte più sostanziosa di qualunque incontro di lavoro.

Finita la chiamata, appunti e documenti prodotti durante la sessione vengono raccolti su claude.ai. Secondo Nicholas Lin, responsabile di prodotto che segue gli strumenti dedicati al lavoro d’ufficio, Anthropic utilizza il sistema da circa due mesi in quasi tutte le proprie riunioni interne.

Il mercato degli assistenti per le riunioni è già piuttosto affollato. Su Teams Microsoft propone Facilitator, che prende appunti per l’intero gruppo e risponde in chat alle domande rimaste in sospeso, ma è disponibile solo per chi sottoscrive Microsoft 365 Copilot. Google invece punta su Gemini, che invia il resoconto degli incontri su Meet e avvisa i presenti quando inizia a scrivere. La promessa di Anthropic è quella di spingersi più in là, accompagnando il gruppo dalla semplice discussione all’esecuzione vera e propria senza aspettare che la riunione si chiuda.

Lavagne condivise, fogli di calcolo e dashboard

Insieme a Claude Meetings arriva Claude Whiteboards, una lavagna condivisa disponibile in beta per tutti gli abbonamenti a pagamento. Quando l’incontro riguarda l’organizzazione di un progetto, basta affidarla all’assistente che la riempie man mano che la conversazione va avanti. Si può anche chiedergli a voce di raggruppare le idee per argomento oppure di segnalare i passaggi dimenticati lungo la strada.

Nello stesso pacchetto debutta Claude Sheets, un foglio di calcolo anch’esso in beta per tutti i piani a pagamento. A completare l’offerta c’è Claude Data, il servizio che in precedenza si chiamava Claude Dashboards e che adesso è aperto a tutti. Il suo compito è raccogliere le informazioni dai software di gestione dei clienti e trasformarle in dashboard facili da consultare.

Nessuna intenzione dichiarata, comunque, di mandare in pensione Excel e Fogli Google. Lo stesso Lin ha spiegato di ritenere che i prodotti di Microsoft e Google mantengano la loro utilità, a seconda dei momenti e delle esigenze.

Fonte: TecnoAndroid