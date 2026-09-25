AI in azienda: adozione record ma i ritorni restano fermi

L’AI in azienda è ormai ovunque, dai reparti marketing al customer care, eppure il conto economico fatica a registrarne gli effetti. È il paradosso che sta emergendo con sempre più chiarezza: l’adozione corre, i ritorni restano al palo. Non perché la tecnologia non funzioni, ma perché installare strumenti di intelligenza artificiale sopra processi pensati per un’altra epoca produce, nella migliore delle ipotesi, un miglioramento marginale. Nella peggiore, un costo in più da giustificare a fine trimestre.

Il punto è che la diffusione di uno strumento non coincide con la sua capacità di generare valore. Un modello linguistico può rispondere a mille richieste al giorno, ma se quelle richieste alimentano un flusso di lavoro che nessuno ha rivisto, il risultato è una macchina veloce che gira a vuoto. Tante organizzazioni si sono mosse in fretta, spinte dall’urgenza di non restare indietro, saltando però il passaggio meno appariscente e più faticoso, cioè la riprogettazione di ciò che sta sotto.

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Riprogettare i processi, non solo comprare tecnologia

Qui sta il nodo. La riprogettazione dei processi aziendali non è un dettaglio operativo da delegare all’ultimo, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Significa chiedersi quali attività abbiano ancora senso nella forma in cui vengono svolte, quali passaggi siano ridondanti, dove l’automazione liberi davvero tempo e dove invece si limiti a spostare il collo di bottiglia qualche metro più in là.

Le aziende che ottengono risultati concreti, di solito, non sono quelle che hanno comprato più licenze. Sono quelle che hanno accettato di mettere mano all’organizzazione, ridisegnando ruoli e responsabilità attorno alle nuove possibilità. Un lavoro lento, poco fotogenico, che raramente finisce nei comunicati stampa. Ma è l’unico che trasforma l’adozione dell’AI in qualcosa di misurabile. C’è anche una questione culturale che pesa più di quanto si ammetta. Introdurre sistemi intelligenti in un contesto dove le decisioni restano ancorate a gerarchie rigide e a dati frammentati significa costruire un’infrastruttura sofisticata su fondamenta incerte. Le informazioni devono circolare, essere pulite, essere accessibili a chi serve. Altrimenti l’algoritmo lavora su materiale povero e restituisce risposte povere.

Governance solida e customer experience che diventa valore

Il secondo tassello è la governance. Non intesa come burocrazia difensiva, ma come insieme di regole chiare su chi decide cosa, su come vengono usati i dati, su quali controlli accompagnano l’uso dei modelli. Senza un presidio di questo tipo, l’intelligenza artificiale in azienda diventa un arcipelago di iniziative scollegate, ciascuna con la sua logica, nessuna che parli con le altre. Una governance solida serve anche a proteggere l’organizzazione dai rischi meno visibili, quelli reputazionali e di conformità, che tendono a presentarsi quando meno se li aspetta. E serve a evitare l’effetto vetrina, cioè progetti pilota brillanti che non scalano mai oltre il perimetro in cui sono nati.

Poi c’è il terreno dove la partita si gioca davvero, quello della customer experience. È il punto di contatto in cui l’AI mostra il suo potenziale più immediato: risposte più rapide, personalizzazione, anticipazione dei bisogni. Ma trasformare un’esperienza migliore in valore economico non è automatico. Richiede che quell’esperienza sia coerente lungo tutto il percorso del cliente, non solo nel singolo canale digitalizzato, e che i benefici percepiti si traducano in fedeltà, in ricavi ricorrenti, in costi di servizio più bassi.

Quando la catena si spezza, e spesso si spezza proprio nel passaggio tra il miglioramento percepito e il risultato contabile, il divario tra entusiasmo e ritorni economici resta esattamente dove era prima. Le organizzazioni che hanno capito questo meccanismo hanno smesso di misurare il successo dall’ampiezza dell’adozione e hanno iniziato a guardare altrove, cioè agli indicatori di processo e di redditività che l’AI dovrebbe muovere. La tecnologia, insomma, è la parte più semplice. Il difficile viene dopo, quando tocca rimettere in discussione come si lavora.

Fonte: TecnoAndroid