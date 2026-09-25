Hisense apre la nuova Bottega al MediaWorld Certosa di Milano

Scoprire un televisore, provare una soluzione per la cucina o conoscere più da vicino un elettrodomestico prima dell’acquisto: è questa l’esperienza al centro della nuova Bottega Hisense, inaugurata all’interno del MediaWorld di Viale Certosa a Milano. Lo spazio nasce con l’obiettivo di riunire in un unico ambiente le diverse aree del marchio e rendere più immediato il contatto con le sue tecnologie.

Il progetto rappresenta anche un nuovo passo nella collaborazione tra Hisense e MediaWorld, con un punto vendita concepito non soltanto come luogo destinato all’acquisto, ma anche come spazio dedicato alla scoperta, alla consulenza e all’interazione diretta con i prodotti. L’iniziativa punta infatti a rendere l’innovazione più comprensibile attraverso un’esperienza concreta, mettendo insieme tecnologia, design e intrattenimento all’interno di un ambiente pensato per la quotidianità domestica.

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Un unico spazio per l’ecosistema Hisense

Credits: TecnoAndroid

La Bottega è stata progettata per rappresentare l’ecosistema Hisense nel suo insieme, dalle soluzioni dedicate all’home entertainment fino agli elettrodomestici. I visitatori possono entrare in contatto con i diversi prodotti, esplorarne caratteristiche e funzionalità e comprenderne più facilmente l’utilizzo nella vita di tutti i giorni.

Il concept supera quindi la tradizionale esposizione del prodotto e punta sulla possibilità di scoprire e provare direttamente le tecnologie. L’idea è creare un ambiente nel quale il consumatore possa ricevere informazioni e consulenza, mettendo in relazione le funzionalità dei dispositivi con le esigenze della casa. La nuova Bottega si inserisce inoltre all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano Certosa, descritto da MediaWorld come il proprio flagship store e uno degli spazi più rappresentativi del suo approccio all’innovazione. L’arrivo di Hisense amplia ulteriormente l’offerta tecnologica presente nella struttura.

Tecnologia pensata per la quotidianità

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Il progetto nasce dalla volontà di mostrare come le soluzioni tecnologiche possano accompagnare diversi momenti della giornata. La cucina, la cura della casa e l’intrattenimento diventano così parte di un unico percorso attraverso il quale conoscere le diverse categorie del marchio. Secondo Elisa Taddei, Trade Marketing Manager Italy-market di Hisense Italia, lo spazio nasce proprio dall’esigenza di permettere ai consumatori di esplorare e vivere direttamente le soluzioni del brand all’interno di un contesto reale. Per Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia, l’inaugurazione rappresenta invece un momento significativo nel percorso del marchio in Italia e nella collaborazione con MediaWorld, con l’obiettivo di creare occasioni più concrete per avvicinare il pubblico alla tecnologia.

Showcooking con Rosy Chin

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L’apertura della nuova Bottega è stata accompagnata da una serata inaugurale alla quale hanno partecipato amici del brand, spokesperson Hisense e rappresentanti di MediaWorld.

Tra gli ospiti era presente anche Rosy Chin, Chef Food Creator e ambassador Hisense per le categorie Kitchen Appliances e Small Domestic Appliances. La serata ha incluso uno showcooking dedicato al mondo kitchen, portando le tecnologie per la casa direttamente all’interno dell’evento. L’appuntamento ha così utilizzato la cucina come esempio concreto del rapporto tra innovazione e quotidianità, mostrando come funzionalità e tecnologia possano diventare parte di momenti di condivisione.

Con la Bottega di Milano Certosa, Hisense introduce quindi un nuovo format dedicato all’esperienza nel retail italiano, rafforzando la propria presenza sul territorio attraverso uno spazio in cui prodotti, consulenza e scoperta del brand vengono riuniti in un’unica esperienza.

Fonte: TecnoAndroid