Acer Swift Go 16 AI: OLED 16 pollici e Core Ultra 5 in soli 1,36 kg

L’ho portato tra casa, ufficio, università e un viaggio stampa: un 16 pollici OLED che pesa come un 14, a patto di accettare qualche rinuncia su RAM e risoluzione.

Un notebook da 16 pollici che pesa 1,36 kg sembra quasi una contraddizione. Di solito, quando si sale di diagonale, si mettono in conto qualche centinaio di grammi in più nello zaino e la tentazione di lasciare il portatile a casa nelle giornate piene. L’Acer Swift Go 16 AI prova a eliminare questo compromesso con uno chassis sottile in alluminio, un pannello OLED in formato 16:10 e la piattaforma Intel Core Ultra Serie 3, conosciuta con il nome in codice Panther Lake.

La configurazione che ho provato è la SFG16-I71-57DT: Core Ultra 5 325, 16 GB di memoria LPDDR5X, SSD da 512 GB, OLED 1920 × 1200 a 60 Hz e batteria da 71 Wh. Si tratta di un campione stampa fornito da Acer. L’ho usato come compagno di lavoro a casa, in ufficio, all’università e in trasferta, compreso un viaggio stampa a Palma con OPPO dedicato al Find X10 Pro Max.

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Le mie giornate sono fatte soprattutto di lavoro editoriale, browser con molte schede aperte, documenti, videochiamate e una parte di produzione video con Premiere Pro e gli altri strumenti Adobe. È con questo profilo che ho cercato di capire se lo Swift Go 16 abbia senso: non come workstation, ma come strumento da portare ovunque senza rinunciare a uno schermo su cui si lavora comodi.

Una premessa per trasparenza. Non ho effettuato misurazioni strumentali di rumorosità, temperature e autonomia, e non ho cronometrato export video su questa configurazione. Dove mancano dati miei lo scrivo chiaramente e mi affido alle specifiche ufficiali o ai benchmark disponibili per questa piattaforma, tenendoli separati dalle impressioni d’uso.

Il quadro che ne esce è quello di un portatile molto convincente sul piano della mobilità e della connettività, con un OLED piacevole e una piattaforma moderna. Il conto arriva su risoluzione, refresh rate e soprattutto su 16 GB di RAM che, per chi lavora con i video, cominciano a stare stretti. A chi si rivolge, allora? Soprattutto a studenti, professionisti e giornalisti che passano molte ore lontano dalla scrivania e vogliono uno schermo grande senza una schiena dolorante.

Unboxing e dotazione

La confezione del mio campione era essenziale. Dentro c’erano il notebook e l’alimentatore, oltre alla documentazione di rito: nessuna custodia, nessun accessorio aggiuntivo. Su un prodotto di questa fascia è una scelta che non sorprende e che, sinceramente, non mi dispiace. Meno plastica e meno oggetti destinati a finire dimenticati in un cassetto.

C’è però un dettaglio che chi acquista deve conoscere. Le unità in vendita vengono proposte senza alimentatore: lo specifica lo store ufficiale Acer, che indica la compatibilità con caricatori USB Power Delivery da 65 a 100 W, e lo riporta anche l’inserzione Amazon di questa variante. Il mio esemplare stampa lo includeva, ma chi compra in negozio non deve darlo per scontato.

Personalmente non lo considero un problema. Durante le trasferte preferisco portare un unico caricatore USB-C per più dispositivi, e la ricarica USB-C Power Delivery va esattamente in questa direzione. Chi invece non ha già un alimentatore adeguato dovrà aggiungerlo al budget, scegliendo un modello da almeno 65 W e ricordando che Acer indica 100 W come potenza massima supportata.

Design, materiali ed ergonomia

La prima cosa che mi ha colpito è il rapporto tra dimensioni e peso. L’ingombro è di 355 × 245,3 mm, lo spessore va da 10,4 mm sul fronte a 15,7 mm sul retro e il peso dichiarato è di 1,36 kg. Per chi si sposta spesso tra eventi, presentazioni e trasferte, un 16 pollici con il peso di tanti 14 pollici è un vantaggio che si sente sulla spalla a fine giornata, non soltanto sulla scheda tecnica.

La scocca è in alluminio, con una cover incisa al laser e una tinta grigia che Acer chiama Iron. L’estetica è sobria e pulita: è il genere di portatile che non stona né in una sala stampa né in un’aula universitaria. La cerniera permette un’apertura fino a 180 gradi, comoda quando si vuole stendere lo schermo sul tavolo per mostrarlo a chi siede di fronte durante una riunione.

Sulla rigidità di scocca e tastiera preferisco restare prudente, perché è un aspetto che richiede una verifica mirata e non ho elementi per un giudizio netto. Alcune prove internazionali sulla versione con Core Ultra 7 hanno segnalato una certa flessione attorno alla tastiera e al display, un compromesso piuttosto frequente quando si spinge così tanto sulla sottigliezza.

Credits: TecnoAndroid

Le porte sono uno dei motivi per cui questo notebook mi convince. Ci sono due Thunderbolt 4 compatibili USB4, due USB-A (una a 5 Gbps e una a 10 Gbps), un’uscita HDMI e il jack audio da 3,5 mm. Nel mio lavoro le porte veloci contano parecchio, perché archivio video e materiale fotografico su SSD esterni, come il Kioxia EXCERIA PLUS G2 Portable che ho recensito. Manca invece il lettore di schede SD, che su un portatile adatto anche alla creazione di contenuti avrebbe fatto davvero comodo.

Su un 16 pollici apprezzo sempre il tastierino numerico, e qui è presente. Quando lavoro su fogli di calcolo, documenti e pratiche amministrative fa risparmiare tempo vero. La tastiera è retroilluminata in bianco e include un tasto dedicato ad AcerSense, un tasto programmabile e gli indicatori per il blocco maiuscole e per il microfono disattivato.

Credits: TecnoAndroid

Il touchpad ha una particolarità curiosa: può trasformarsi in una superficie con controlli multimediali illuminati. L’idea è interessante, anche se per il montaggio continuo a preferire un mouse esterno, come con qualsiasi portatile. Alcuni recensori hanno riportato un leggero ritardo del cursore sul touchpad; chi lavora solo con il trackpad farebbe bene a provarlo prima dell’acquisto, quando possibile.

La webcam IR da 5 MP supporta lo sblocco con il volto tramite Windows Hello ed è pensata per le videoconferenze, che per me sono quotidiane. Gli altoparlanti con elaborazione DTS:X Ultra sono una base discreta per un video o una call, ma quando devo lavorare sull’audio di un montaggio uso sempre le cuffie. Sulla resa effettiva di webcam e speaker non mi sbilancio oltre: servirebbero prove specifiche che non ho condotto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-57DT (NX.JWNET.003) Processore Intel Core Ultra 5 325 (Serie 3, Panther Lake), 8 core e 8 thread, fino a 4,5 GHz NPU Intel AI Boost, 46 TOPS dichiarati Grafica Intel Graphics integrata con 4 core Xe3, memoria condivisa Memoria 16 GB LPDDR5X a 7467 MT/s Archiviazione SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 da 512 GB Display OLED da 16 pollici, 1920 × 1200 pixel, 16:10, 60 Hz, non touch, 100% DCI-P3 dichiarato, certificazione TÜV Low Blue Light ed Eyesafe Porte 2 Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, 1 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-A 3.2 Gen 2, HDMI, jack audio 3,5 mm Connettività wireless Wi-Fi 7 (Intel BE211), Bluetooth 5.4 Webcam e audio Webcam IR 5 MP con Windows Hello, 2 altoparlanti con DTS:X Ultra Tastiera e touchpad Tastiera retroilluminata bianca con tastierino numerico, tasto AcerSense e tasto programmabile; touchpad con controlli multimediali illuminati Batteria 71 Wh, 4 celle, fino a 24 ore dichiarate Alimentazione USB-C Power Delivery, fino a 100 W (alimentatore non incluso nelle unità in vendita) Dimensioni 355 × 245,3 × 10,4-15,7 mm Peso 1,36 kg Colore Iron (grigio) Sistema operativo Windows 11 Home, Copilot+ PC

Hardware: cosa c’è dentro la piattaforma Panther Lake

Il cuore del sistema è il Core Ultra 5 325, uno dei processori di fascia media della famiglia Panther Lake. Ha otto core divisi in due gruppi: quattro core ad alte prestazioni Cougar Cove, che arrivano fino a 4,5 GHz, e quattro core a basso consumo Darkmont, che si fermano a 3,4 GHz. Non c’è Hyper-Threading, quindi i thread restano otto.

Questa architettura ha conseguenze pratiche facili da intuire. I core a basso consumo si occupano delle attività leggere, come la navigazione, la posta o la scrittura, e lasciano riposare i core più potenti, a tutto vantaggio della batteria. Quando serve uno scatto, ad esempio all’apertura di un’applicazione pesante o durante il caricamento di una pagina complessa, entrano in gioco i quattro core Cougar Cove. Il limite emerge nei carichi lunghi e molto parallelizzati, come rendering ed esportazioni, dove otto thread sono pochi rispetto ai processori della serie H con 12 o 16 core.

Panther Lake è costruito a tasselli. Il tassello di calcolo è prodotto con il nuovo processo Intel 18A, quello grafico con il processo Intel 3, mentre il controller di piattaforma, che integra Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 e le linee PCIe, arriva da TSMC. La potenza di base è di 25 W, con picchi fino a 55 W nei brevi turbo. Intel dichiara, a parità di consumo, un incremento di circa il 10% nelle prestazioni single-core rispetto a Lunar Lake e oltre il 50% in multi-thread, grazie al maggior numero di core.

Rispetto a Lunar Lake cambia anche la gestione della memoria. La RAM non è più integrata nel package del processore ma esterna, una LPDDR5X a 7467 MT/s. Su questa categoria di notebook la LPDDR5X è normalmente saldata alla scheda madre, quindi i 16 GB vanno considerati definitivi: è un aspetto da valutare con attenzione al momento dell’acquisto, perché non si potrà rimediare dopo.

La grafica integrata ha 4 core Xe3 con supporto al ray tracing. Va chiarito un punto che crea spesso confusione: non è la Arc B390 con 12 core Xe3 dei modelli Core Ultra X, ma la versione più piccola, commercializzata semplicemente come Intel Graphics. Per l’uso quotidiano, la riproduzione video e i titoli leggeri è più che sufficiente; per l’accelerazione GPU nei software di montaggio, invece, rappresenta un limite da conoscere.

Completano il quadro la NPU, per cui Acer dichiara 46 TOPS, e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. La NPU è quella che consente la certificazione Copilot+ PC e l’esecuzione locale di diverse funzioni di intelligenza artificiale. Chi vuole approfondire cosa significhi far girare modelli AI in locale su hardware compatto può leggere la nostra prova del GEEKOM A7 2026 Edition con AI in locale, che affronta il tema da un’altra angolazione.

Windows 11, AcerSense e software preinstallato

Il notebook arriva con Windows 11 Home e il marchio Copilot+ PC. Sul software preinstallato sono piuttosto selettivo: preferisco un sistema pulito, quindi ho mantenuto AcerSense e le applicazioni realmente utili, eliminando programmi promozionali e antivirus aggiuntivi di cui non avevo bisogno.

Non è un’attenzione eccessiva. Diverse prove pubblicate all’estero hanno segnalato collegamenti promozionali appuntati sulla barra delle applicazioni, giochi nel menu Start e McAfee preinstallato. Il consiglio che darei a chiunque è di dedicare dieci minuti alla pulizia al primo avvio: il sistema ne guadagna in ordine e, in genere, anche in reattività.

AcerSense è l’applicazione di controllo del produttore. Da qui si gestiscono, tra le altre cose, i profili energetici e alcune funzioni specifiche dell’hardware, come la modalità multimediale del touchpad e la retroilluminazione del logo, che secondo chi l’ha provata a fondo si possono disattivare. Il tasto dedicato sulla tastiera la rende raggiungibile con un solo gesto.

Accanto ad AcerSense c’è Acer Intelligence Space, un hub che riconosce l’hardware e suggerisce gli strumenti AI compatibili. È una soluzione sensata per chi si avvicina per la prima volta a queste funzioni. Io però preferisco usare direttamente le applicazioni che mi servono, piuttosto che passare da software intermedi che aggiungono un livello in più tra me e il lavoro.

Prestazioni e benchmark

Prima di guardare i numeri serve una precisazione sull’origine dei dati. I risultati di Geekbench 7 sulla GPU sono stati registrati su questa configurazione, cioè SFG16-I71 con Core Ultra 5 325. I valori della CPU sono invece medie raccolte per il Core Ultra 5 325 su più sistemi: servono a collocare la piattaforma, non descrivono il singolo esemplare. Li tengo distinti anche nella tabella.

Test Risultato Origine del dato Geekbench 7 GPU OpenCL 22.777 SFG16-I71 con Core Ultra 5 325 Geekbench 7 GPU Vulkan 22.498 SFG16-I71 con Core Ultra 5 325 Cinebench R23 single / multi 1.874 / 10.868 Media Core Ultra 5 325 Cinebench 2024 single / multi 113,6 / 637 Media Core Ultra 5 325 Cinebench 2026 single / multi 453 / 2.539 Media Core Ultra 5 325 Geekbench 6 single / multi 2.590 / 10.928 Media Core Ultra 5 325 Geekbench 7 CPU single / multi 2.393 / 11.565 Media Core Ultra 5 325 PassMark CPU Mark (single thread) 19.150 (3.764) Media Core Ultra 5 325 3DMark Time Spy CPU 7.540 punti Media Core Ultra 5 325 Blender 3.3 Classroom CPU 532 secondi Media Core Ultra 5 325 HWBOT x265 4K 14,0 fps Media Core Ultra 5 325 7-Zip 18.03 multi-thread 35.631 MIPS Media Core Ultra 5 325 CrossMark 1.704 punti Media Core Ultra 5 325 WebXPRT 4 271 punti Media Core Ultra 5 325

Cosa raccontano questi numeri? Il dato più interessante è la forza in single-core. Valori come 2.590 punti in Geekbench 6 e 1.874 in Cinebench R23 indicano un processore che risponde in fretta nelle operazioni di tutti i giorni: apertura delle applicazioni, navigazione su pagine pesanti, gestione dell’interfaccia. È quella sensazione di prontezza che conta più di qualsiasi altra cosa quando si passa la giornata tra browser, documenti e posta.

Il multi-core racconta una storia diversa. Con otto thread, il Core Ultra 5 325 si colloca su valori dignitosi ma non elevati: circa 10.900 punti in Geekbench 6 e poco meno di 10.900 in Cinebench R23. Per avere un riferimento, una prova sulla versione AMD di questo stesso notebook con Ryzen AI 7 445 riporta in Geekbench 6 risultati quasi sovrapponibili. Le due piattaforme, nella fascia media, si equivalgono.

I test di rendering rendono il concetto più tangibile. Il Blender Classroom in 532 secondi, quasi nove minuti, e i 14 fps nella codifica x265 in 4K mostrano che i carichi lunghi e paralleli non sono il terreno ideale per questo processore. Si portano a termine, ma richiedono pazienza. Ed è qui che, in un telaio così sottile, entra in gioco anche la gestione termica, un aspetto che non ho potuto misurare e di cui parlo più avanti.

Sul fronte grafico, i due punteggi Geekbench 7 sono molto vicini tra loro, 22.777 in OpenCL e 22.498 in Vulkan. I sottotest, però, mostrano differenze marcate a seconda dell’API. La Super Resolution arriva a 43.816 punti in OpenCL contro 21.233 in Vulkan, mentre l’elaborazione RAW fa il percorso opposto, con 14.700 punti in OpenCL e 21.113 in Vulkan. La simulazione dei fluidi è il test più impegnativo, con valori tra 15.803 e 17.348. In pratica, il comportamento della GPU dipende parecchio da come ciascun software la sfrutta.

Per il gaming considero questo portatile adatto soprattutto a titoli poco impegnativi. Non è una macchina pensata per giocare, e chi cerca prestazioni grafiche serie in un notebook sottile dovrebbe guardare ai modelli con grafica Arc B390 o con GPU dedicata.

Test sul campo

Il modo migliore per capire un portatile come questo è usarlo dove è stato pensato per stare: lontano dalla scrivania. Ed è quello che ho fatto, alternando casa, ufficio, università e trasferte. Il filo conduttore è sempre stato lo stesso: un unico computer per tutta la giornata, da infilare nello zaino al mattino e tirare fuori ogni volta che serviva.

In questo uso nomade, il dato che ho sentito di più è il peso. Portare un 16 pollici da 1,36 kg non è la stessa cosa che portarne uno da quasi due chili, soprattutto quando la borsa contiene anche smartphone, cavi, power bank e un SSD esterno. È la ragione principale per cui un prodotto del genere esiste, e in questo senso lo Swift Go 16 mantiene la promessa.

L’ho portato con me anche nel viaggio stampa a Palma con OPPO per il Find X10 Pro Max. Gli eventi e le presentazioni sono uno scenario che conosco bene: spesso non c’è una presa a portata di mano, si lavora seduti dove capita e il portatile deve reggere tra un intervento e l’altro. È proprio per questo che presto così tanta attenzione all’autonomia e alla ricarica, due aspetti a cui dedico un approfondimento specifico più avanti.

In ufficio e a casa il lavoro è stato soprattutto editoriale: gestione dei contenuti, scrittura, numerose schede del browser aperte insieme, applicazioni di produttività e videochiamate. Su questo terreno il Core Ultra 5 325, con otto core e una buona risposta in single-core, mi sembra una scelta equilibrata. È il tipo di attività per cui il notebook è stato progettato.

Una parte del mio lavoro riguarda la produzione video, che svolgo soprattutto con Adobe Premiere Pro e gli altri strumenti Adobe. Qui è necessario distinguere tra aspettative ragionevoli e dati misurati. Non ho risultati documentati di esportazioni con Premiere, DaVinci Resolve o CapCut su questa configurazione, quindi non indico tempi né prestazioni che non ho cronometrato. Quello che posso dire è come inquadro la macchina rispetto al mio flusso di lavoro.

Per il montaggio in Full HD, con timeline semplici e pochi livelli, mi aspetto un comportamento soddisfacente. Sul 4K più complesso, con effetti e numerose tracce, i 16 GB di RAM e la GPU integrata a 4 core possono diventare un collo di bottiglia. È una valutazione coerente con i benchmark visti sopra e con l’esperienza maturata su altre macchine, ma resta una previsione e non una misurazione: tengo a che sia chiaro.

Le porte Thunderbolt 4 si sono rivelate preziose proprio in questo contesto. Lavoro con archivi video e fotografici su SSD esterni, e avere due porte veloci permette di collegare un’unità di archiviazione e contemporaneamente alimentazione o un monitor senza ricorrere subito a un hub. L’assenza del lettore SD, invece, mi ha costretto a portare con me un adattatore: un piccolo fastidio, ma ricorrente per chi scarica schede da fotocamere e action cam.

Per i fogli di calcolo e le attività amministrative il tastierino numerico ha fatto la differenza. È una di quelle comodità a cui ci si abitua in fretta e che si rimpiangono subito sui notebook più compatti. Durante il montaggio, invece, ho sempre collegato un mouse esterno, e per l’audio ho lavorato in cuffia, come faccio con qualsiasi portatile.

In trasferta la ricarica USB-C mi ha permesso di viaggiare con un solo caricatore per più dispositivi. Per chi gira molto è un vantaggio pratico enorme, perché riduce il numero di alimentatori da ricordare e da trasportare. Non ho però dati specifici sui tempi di ricarica né sul funzionamento con power bank.

Credits: TecnoAndroid

Sul mio esemplare non ho elementi per segnalare anomalie hardware specifiche. Restano aperti, invece, tre fronti che non ho potuto verificare con strumenti: rumorosità delle ventole, temperature della scocca e tenuta delle prestazioni nei carichi prolungati, soprattutto durante gli export. Sono proprio gli aspetti che vorrei approfondire, e su cui non voglio dare giudizi che non posso sostenere con dati.

Le domande che contano prima di comprarlo

Lo schermo OLED è adatto al montaggio video?

Gli OLED mi piacciono molto: neri profondi, contrasto elevatissimo e colori vivaci. La copertura del 100% dello spazio DCI-P3 dichiarata da Acer è interessante per chi lavora con fotografie e video, e le prove di laboratorio pubblicate all’estero su questo stesso pannello confermano una copertura completa del P3 e dell’sRGB.

Bisogna però distinguere tra una buona resa cromatica potenziale e l’accuratezza effettiva. Senza calibrazione e misurazioni specifiche non considero questo display automaticamente un monitor professionale per il color grading. Per un montaggio di lavoro e per la revisione dei contenuti va bene; per una correzione colore destinata alla consegna finale mi affiderei comunque a un monitor esterno calibrato.

La risoluzione di 1920 × 1200 pixel è sufficiente per lavorare comodamente, ma su un 16 pollici avrei preferito qualcosa di più. Con circa 142 punti per pollice, testi e icone restano leggibili, anche se un pannello 2K o 3K offrirebbe più spazio utile in timeline e maggiore nitidezza. Anche i 60 Hz sono una scelta conservativa: nello scorrimento di pagine lunghe la differenza con i pannelli a 120 Hz si nota.

Sulla luminosità all’aperto, i riflessi e l’affaticamento visivo non ho dati sufficienti per un giudizio definitivo. Le misurazioni di altri laboratori indicano un picco intorno ai 300 nit, un valore adeguato al chiuso ma non particolarmente generoso per lavorare in esterni luminosi.

Quanto pesano davvero 16 GB di RAM e 512 GB di SSD?

È il compromesso che mi convince meno. Nel 2026, 16 GB di RAM iniziano a essere stretti per determinati utilizzi professionali. Per scrittura, navigazione, produttività e videochiamate bastano senza problemi. Ma tra Premiere Pro, il browser con decine di schede e qualche applicazione di comunicazione aperta in parallelo, il margine si assottiglia in fretta, soprattutto con progetti in 4K.

Il fatto che la memoria non sia espandibile rende la scelta ancora più importante. Chi prevede di usare il notebook per il montaggio con una certa regolarità dovrebbe valutare le configurazioni con 32 GB, che Acer propone sullo stesso chassis.

Anche l’SSD da 512 GB potrebbe riempirsi rapidamente, in particolare lavorando con contenuti video. Nel mio caso il problema è attenuato dall’abitudine di archiviare tutto su SSD esterni via Thunderbolt, ma chi tiene progetti e librerie sul disco interno se ne accorgerà presto.

Premiere Pro: dove arriva la grafica integrata?

La GPU con 4 core Xe3 è moderna e supporta il ray tracing, ma non è la grafica integrata più potente della famiglia Panther Lake. Nei software di montaggio l’accelerazione hardware aiuta in riproduzione e decodifica, mentre effetti, transizioni complesse e color grading pesano parecchio su una GPU di questa classe.

I punteggi Geekbench 7 mostrano anche quanto il risultato dipenda dal modo in cui ciascun programma sfrutta la scheda grafica, con differenze anche del doppio tra OpenCL e Vulkan in alcuni sottotest. Chi lavora con un software specifico dovrebbe quindi informarsi su come quel programma utilizza la grafica Intel.

In sintesi pratica, vedo lo Swift Go 16 come un’ottima macchina per montaggi leggeri, sgrossature in trasferta e revisioni, non come uno strumento per il montaggio professionale intensivo, il rendering 3D o il gaming impegnativo.

Autonomia: cosa aspettarsi da 71 Wh

L’autonomia è uno degli aspetti a cui presto più attenzione, perché partecipo spesso a eventi e presentazioni durante i quali non sempre posso collegarmi alla corrente. La batteria da 71 Wh è una buona base per un 16 pollici così leggero, e Acer dichiara fino a 24 ore.

Considero sempre con cautela le autonomie dichiarate, perché raramente riproducono un uso reale fatto di browser con molte schede, videochiamate, documenti e applicazioni aperte insieme. Non ho ancora una misurazione completa e verificata dell’autonomia di questa configurazione, quindi non indico ore che non ho registrato.

Come riferimento esterno, una prova sulla versione con Core Ultra 7 355 ha riportato stime del rapporto batteria di Windows comprese tra 8 e 14 ore, a seconda del carico. È un dato da prendere con le pinze, perché si tratta di un processore diverso e di una stima di sistema, non di un test strutturato. La combinazione tra core a basso consumo, pannello a 60 Hz e batteria capiente lascia comunque pensare a un’autonomia adatta a una giornata di lavoro.

La ricarica avviene tramite USB-C Power Delivery, con potenza massima di 100 W. Il vantaggio principale, per me, è la possibilità di usare alimentatori compatibili di terze parti e di viaggiare con un unico caricatore per tutti i dispositivi.

Ventole e temperature: il punto ancora aperto

Su un notebook così sottile considero fondamentale l’equilibrio tra prestazioni, temperature e rumorosità. Personalmente preferisco un computer leggermente meno performante ma silenzioso e stabile, soprattutto quando lavoro per molte ore di fila.

Il sistema di raffreddamento utilizza due ventole, e il processore può spingersi fino a 55 W nei turbo brevi, per poi rientrare verso valori più contenuti. Quanto le ventole si facciano sentire e quanta prestazione si perda nei carichi lunghi dipende proprio da questa gestione, e da come AcerSense la regola nei diversi profili energetici.

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Non ho rilevazioni strumentali sufficienti per quantificare rumorosità, temperature della scocca e calo di prestazioni sotto carico continuativo. È il comportamento che vorrei verificare con più attenzione, in particolare durante gli export video, e per correttezza preferisco lasciare la domanda aperta piuttosto che riempirla con impressioni non misurate.

Le funzioni AI servono davvero?

Seguo con molto interesse l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e uso diversi strumenti AI nella mia attività. La presenza di una NPU da 46 TOPS rende questo portatile interessante per le funzioni Copilot+ e per le applicazioni eseguite in locale, senza passare dal cloud.

Tra le funzioni che considero concretamente utili ci sono la cancellazione del rumore nelle videochiamate, i sottotitoli in tempo reale e gli strumenti che velocizzano le operazioni ripetitive. Sono funzioni che si usano senza pensarci e che, nella routine di chi passa ore in call, fanno risparmiare tempo e fatica.

Non ho effettuato una prova completa delle funzionalità AI su questo esemplare, quindi non entro nel merito di ciascuna. Il mio approccio resta pragmatico: uso direttamente le applicazioni che mi servono e lascio da parte ciò che aggiunge passaggi senza un vantaggio reale.

E rispetto all’ASUS ProArt PZ14?

Il riferimento più vicino tra i prodotti che ho provato di recente è l’ASUS ProArt PZ14, che ho recensito dopo due mesi di montaggio. Va detto subito che si tratta di prodotti con caratteristiche e destinazioni d’uso differenti, e il confronto serve più a capire le priorità che a stabilire un vincitore.

Il ProArt PZ14 è un tablet 2 in 1 da 14 pollici con Snapdragon X2 Elite, OLED 3K a 144 Hz e 32 GB di RAM, proposto in Italia a 2.699 euro. Lo Swift Go 16 costa una frazione di quella cifra, offre uno schermo più grande e una dotazione di porte più completa, con due USB-A e l’HDMI. In cambio rinuncia a risoluzione, refresh rate, memoria e alla versatilità del formato tablet.

In parole semplici, il PZ14 è uno strumento per creator che vogliono il massimo della qualità visiva in un formato ultra compatto; lo Swift Go 16 è un portatile tradizionale e leggero per chi vuole lavorare su uno schermo ampio spendendo molto meno.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo dell’Acer Swift Go 16 AI con Core Ultra 5 325, 16 GB e 512 GB varia molto a seconda del codice e del canale. Sullo store ufficiale Acer la configurazione equivalente è proposta a 1.399 euro di listino, con promozioni che al momento della rilevazione la portavano a 1.199,99 euro. MediaWorld vende la variante gemella SFG16-I71-59GP, con stesse specifiche principali, a 923,99 euro. Su Amazon il prezzo oscilla, quindi conviene verificarlo nel box qui sopra o direttamente sulla pagina Amazon dell’Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-57DT.

Credits: TecnoAndroid

Il mio giudizio sul prezzo è netto. Lo troverei particolarmente interessante tra 900 e 1.100 euro, e fino a circa 1.200 euro potrebbe ancora avere senso. Avvicinandosi ai 1.400 euro valuterei con attenzione le alternative, soprattutto per via dei 16 GB di RAM e dei 512 GB di archiviazione. La buona notizia è che le offerte più aggressive rientrano già nella fascia in cui l’acquisto diventa convincente.

Un dettaglio curioso emerso durante la verifica: sullo store Acer, la versione con Core Ultra 7 355 e stessa memoria era proposta in promozione a 1.249,99 euro, appena cinquanta euro in più della Ultra 5 in quel momento. I prezzi cambiano spesso, ma quando la differenza è così piccola il processore superiore merita una riflessione.

Nella stessa fascia di spesa le alternative non mancano. L’ASUS Zenbook 14 con Snapdragon X che abbiamo recensito parte da 999 euro e offre un OLED in un formato più compatto. Chi cerca un’esperienza più premium può guardare alla recensione del Samsung Galaxy Book 6 Pro, con display AMOLED da 14 pollici e un prezzo più alto. Per chi non vuole rinunciare al 16 pollici leggero, conviene dare un’occhiata anche alla nuova gamma LG gram 2026 arrivata in Italia, storicamente specializzata proprio in questa categoria.

Rispetto ai prodotti più costosi, lo Swift Go 16 rinuncia a risoluzione, refresh rate e memoria. Rispetto a quelli più economici, offre un OLED, una piattaforma recente con NPU, Thunderbolt 4 e un peso difficile da trovare su un 16 pollici. Il suo spazio è quello del portatile da lavoro mobile di fascia media, per chi mette leggerezza e superficie dello schermo davanti alla potenza pura.

Per maggiori dettagli tecnici sulla configurazione è disponibile la scheda ufficiale Acer della SFG16-I71-57DT.

Credits: TecnoAndroid

Conclusioni

L’Acer Swift Go 16 AI fa bene la cosa per cui è nato: mettere uno schermo da 16 pollici in un portatile che si porta senza fatica. Con 1,36 kg, due Thunderbolt 4, un tastierino numerico e un OLED dai neri profondi, è un compagno di lavoro credibile per chi passa le giornate tra uffici, aule ed eventi.

Lo consiglio soprattutto a studenti universitari, professionisti, giornalisti e a chiunque lavori spesso in mobilità e voglia uno schermo abbastanza grande da lavorare comodamente, senza la necessità di acquistare una workstation. Lo scenario ideale è quello di una giornata fatta di scrittura, ricerca, videochiamate e documenti, con qualche montaggio leggero quando serve.

Chi invece fa montaggio video professionale intensivo, rendering 3D o gaming impegnativo dovrebbe orientarsi altrove, o almeno verso configurazioni con 32 GB e una grafica più potente. I 16 GB non espandibili sono il compromesso più importante di questa versione, seguito da una risoluzione e da un refresh rate che su un 16 pollici appaiono prudenti.

Restano da verificare con strumenti rumorosità, temperature e autonomia reale, e lo dico senza giri di parole. Ma il punto di forza principale è chiaro già oggi: è uno dei pochi 16 pollici che non ti fa venire voglia di lasciarlo a casa. Comprato intorno ai mille euro, è una scelta sensata; a 1.400 euro, molto meno.

Acer Swift Go 16 AI SFG16-I71-57DT 7.0/10 Un 16 pollici OLED leggero e ben dotato di porte, ideale per studenti, professionisti e giornalisti in mobilità. I limiti principali sono i 16 GB di RAM non espandibili, la risoluzione 1920 × 1200 e il refresh a 60 Hz. Diventa un acquisto sensato intorno ai mille euro. Pro Peso di 1,36 kg con uno schermo da 16 pollici, un rapporto che si sente davvero nelle giornate fuori casa Due Thunderbolt 4 / USB4, due USB-A e HDMI: si collegano SSD esterni e periferiche senza hub OLED 16:10 con 100% DCI-P3 dichiarato, neri profondi e contrasto elevato Tastierino numerico completo, comodo per fogli di calcolo e lavoro amministrativo Ricarica USB-C Power Delivery fino a 100 W, compatibile con alimentatori di terze parti Contro 16 GB di RAM non espandibili, stretti per il montaggio in 4K Risoluzione 1920 × 1200 e refresh a 60 Hz conservativi per un 16 pollici Nessun lettore di schede SD, scomodo per chi lavora con fotocamere SSD da 512 GB che si riempie in fretta con i progetti video Alimentatore non incluso nelle unità in vendita

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 7 /10 + Pro ✓ Peso di 1,36 kg con uno schermo da 16 pollici, un rapporto che si sente davvero nelle giornate fuori casa

✓ Due Thunderbolt 4 / USB4, due USB-A e HDMI: si collegano SSD esterni e periferiche senza hub

✓ OLED 16:10 con 100% DCI-P3 dichiarato, neri profondi e contrasto elevato

✓ Tastierino numerico completo, comodo per fogli di calcolo e lavoro amministrativo

✓ Ricarica USB-C Power Delivery fino a 100 W, compatibile con alimentatori di terze parti − Contro × 16 GB di RAM non espandibili, stretti per il montaggio in 4K

× Risoluzione 1920 × 1200 e refresh a 60 Hz conservativi per un 16 pollici

× Nessun lettore di schede SD, scomodo per chi lavora con fotocamere

× SSD da 512 GB che si riempie in fretta con i progetti video

× Alimentatore non incluso nelle unità in vendita

Fonte: TecnoAndroid