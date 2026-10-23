BMW i3 Touring, la wagon elettrica avvistata negli ultimi test

La nuova BMW i3 Touring è stata avvistata su strada durante quelli che vengono indicati come gli ultimi test prima del lancio. Il modello si avvicina quindi al debutto e porta con sé una formula precisa, quella della wagon elettrica, una carrozzeria che punta su spazio e praticità senza rinunciare alla propulsione a batteria. Le immagini raccolte durante le prove permettono già di farsi un’idea di come sarà l’auto una volta arrivata nella sua forma definitiva.

Il fatto che la vettura giri ormai su strade aperte al traffico è un segnale piuttosto chiaro. Quando un costruttore porta un prototipo fuori dalle piste private e lo mette alla prova nella guida di tutti i giorni significa che lo sviluppo è entrato nella fase finale. Ed è proprio questo il punto in cui si trova oggi la i3 Touring, a un passo dalla presentazione ufficiale.

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Una wagon elettrica nella fase finale dei collaudi

Il nome scelto dalla casa di Monaco non lascia spazio a dubbi. Nella gamma BMW la denominazione Touring identifica da sempre le versioni station wagon, quelle pensate per chi ha bisogno di un vano di carico generoso e di una certa versatilità nell’uso quotidiano. Abbinata alla sigla i3, la parola Touring racconta quindi un’auto che vuole tenere insieme due mondi, cioè la mobilità elettrica e la vocazione familiare.

Gli avvistamenti su strada di questi giorni arrivano in un momento delicato del percorso di sviluppo. Nelle ultime prove gli ingegneri verificano di solito il comportamento della vettura in condizioni reali, dal comfort di marcia all’efficienza complessiva, passando per tutti quei dettagli che in laboratorio è difficile replicare fino in fondo. Si tratta degli ultimi ritocchi prima che il modello venga mostrato al pubblico nella sua veste definitiva.

Per una station wagon a batteria questa fase ha un peso particolare. Chi sceglie un’auto di questo tipo la usa spesso per viaggi lunghi, con bagagli e passeggeri a bordo, e pretende che tutto funzioni senza intoppi. Per questo i collaudi finali servono a mettere a punto l’equilibrio tra capacità di carico, abitabilità e prestazioni del sistema elettrico.

Cosa aspettarsi dalla nuova BMW i3 Touring

Le informazioni disponibili al momento ruotano attorno a un concetto preciso. La nuova BMW i3 Touring sarà una wagon con motorizzazione esclusivamente elettrica, e i test in corso confermano che il progetto è ormai maturo. I dettagli tecnici, dalle batterie all’autonomia fino alle potenze, non sono ancora stati comunicati e verranno svelati soltanto in occasione della presentazione.

Quello che emerge con chiarezza è la direzione intrapresa dal marchio bavarese. Proporre una wagon elettrica significa rivolgersi a una clientela che non vuole necessariamente un SUV ma cerca comunque spazio a volontà, una linea più slanciata e un baricentro più basso. È un tipo di carrozzeria che in Europa ha sempre avuto un pubblico fedele, e la versione a zero emissioni allo scarico rappresenta per molti un’evoluzione naturale.

Dagli ultimi avvistamenti emerge quindi un modello vicino al traguardo, con lo sviluppo nelle battute conclusive e la presentazione ufficiale attesa a breve. La BMW i3 Touring continua intanto a macinare chilometri su strada, nelle prove che precedono il suo debutto come nuova wagon elettrica della casa di Monaco.

Fonte: TecnoAndroid