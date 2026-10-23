I Simpson, Apu torna dopo nove anni con una nuova voce

Dopo nove anni di assenza Apu è tornato a Springfield. Lo storico proprietario del Jet Market è ricomparso ne I Simpson durante l’episodio speciale di Halloween intitolato The Revengening, riprendendosi un posto che per lungo tempo era rimasto vuoto. C’è però un dettaglio che cambia parecchio le cose, soprattutto per chi segue la serie in lingua originale. A prestare la voce al personaggio non è più l’interprete di sempre ma un nuovo attore, scelto proprio per voltare pagina rispetto al passato.

Il ritorno non arriva per caso. Il negoziante più celebre della cittadina animata era sparito dagli episodi a causa della controversia sugli stereotipi legata alla sua caratterizzazione. Una discussione che ha pesato a lungo sulla figura del commesso e che ha finito per tenerlo lontano dalle storie della famiglia gialla per anni. Per molti spettatori la sua assenza era diventata quasi un vuoto nel panorama di Springfield, abituati com’erano a vederlo dietro il bancone del minimarket tra una battuta e l’altra con Homer.

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Una nuova voce per il gestore del Jet Market

La vera novità riguarda il doppiaggio americano. Il ruolo, per decenni affidato a Hank Azaria, è passato nelle mani di Sunil Malhotra, attore di origini asiatiche che ora dà voce al personaggio nella versione originale. Si tratta di un passaggio di testimone tutt’altro che secondario, perché la questione della voce era stata uno degli elementi centrali delle critiche rivolte negli anni al modo in cui il commesso veniva rappresentato.

Azaria era considerato lo storico doppiatore del gestore del Jet Market e il suo nome era legato a doppio filo a quello di Apu. Proprio per questo la sostituzione assume un valore particolare. Non si tratta semplicemente di cambiare un interprete come accade spesso nelle serie di lunga durata, ma di una scelta che va a toccare il cuore del problema sollevato dalla polemica. Affidare il ruolo a un attore di origini asiatiche significa dare al personaggio una voce più vicina alle sue radici, almeno nelle intenzioni di chi ha preso la decisione.

Come la serie ha provato a rimediare

Con questa mossa I Simpson sembrano aver trovato un modo per sistemare quello che in tanti consideravano un grande errore. Invece di lasciare il proprietario del minimarket nel dimenticatoio, la produzione ha scelto di riportarlo in scena cambiando però l’elemento più discusso. Una strada che permette di recuperare uno dei volti più riconoscibili della serie senza ignorare le critiche che lo avevano accompagnato.

Il contesto scelto per la riapparizione è quello di uno degli appuntamenti più amati dai fan, ovvero lo speciale di Halloween. Da sempre questi episodi rappresentano un momento a parte nella programmazione della serie, con storie dal tono più libero e spesso sopra le righe. Inserire lì il ritorno di Apu ha dato all’evento una visibilità ancora maggiore, trasformando una puntata già attesa in un piccolo caso tra gli appassionati.

Per il pubblico che guarda la serie in lingua originale il cambiamento è evidente fin dalle prime battute. La figura resta quella conosciuta, con il suo ruolo dietro il bancone e il legame con la vita quotidiana di Springfield, mentre il timbro è diverso. È proprio questa differenza a segnare la distanza tra il personaggio di ieri e quello di oggi.

Il ritorno è avvenuto nell’episodio The Revengening, dove Apu è riapparso dopo anni di assenza con la voce di Sunil Malhotra al posto di quella di Hank Azaria.

Fonte: TecnoAndroid