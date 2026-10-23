LG gram 2026 in Italia: quattro notebook leggeri con Dual AI

LG porta in Italia la nuova gamma LG gram 2026, quattro notebook che puntano sull’intelligenza artificiale e su un peso contenuto per chi lavora o studia lontano dalla scrivania. La famiglia si rivolge a un pubblico piuttosto trasversale, dagli studenti ai professionisti, con modelli diversi per dimensioni, configurazione e fascia di prezzo. Sono pensati per accompagnare giornate fatte di lezioni, riunioni e lavoro fuori ufficio. In cima al catalogo c’è un modello Pro con schermo touch, mentre gli altri cercano un equilibrio differente tra spazio di lavoro, portabilità e accessibilità.

Dual AI, Copilot+ PC e gram Link al centro della nuova generazione

I modelli premium integrano Copilot+ PC di Microsoft e gram AI, con la tecnologia proprietaria Dual AI che unisce l’elaborazione direttamente sul dispositivo alle funzioni basate sul cloud. L’obiettivo è rendere più rapido l’accesso alle informazioni e semplificare operazioni come la ricerca tra i contenuti personali, la generazione di riepiloghi o l’organizzazione delle attività. La componente locale diventa preziosa quando si usano funzioni compatibili senza connessione a Internet, mentre il cloud allarga le possibilità disponibili online. Molto dipende comunque dalle funzionalità supportate e dalla configurazione del singolo portatile.

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Accanto all’intelligenza artificiale trova posto gram Link, il software che consente di trasferire file, condividere contenuti e duplicare lo schermo tra PC, smartphone e altri dispositivi compatibili. Passare un documento dal telefono al notebook diventa così più immediato. Sul fronte della robustezza i modelli premium sono certificati secondo lo standard militare MIL STD 810H, che prevede prove in condizioni ambientali differenti. La batteria nella gamma arriva fino a 77 WHr.

LG gram Pro 17Z90UB, gram 17 e gram 16 a confronto

Il modello di punta è LG gram Pro 17Z90UB, costruito attorno a un display IPS touch da 17 pollici con risoluzione WQXGA da 2560 × 1600 pixel, formato 16:10, copertura dichiarata del 99% dello spazio colore DCI P3 e luminosità di 350 nit. Dentro lavorano un processore Intel Core Ultra 7, la grafica integrata Intel Arc e una NPU fino a 50 TOPS che accelera i carichi legati all’AI. La configurazione prevede 16 GB di memoria LPDDR5X e un SSD NVMe da 1 TB, con un secondo slot M.2 Gen 4 per ampliare lo spazio. Il peso si ferma a circa 1,54 kg con uno spessore che parte da 13,3 mm. Completano il quadro la batteria da 77 WHr, il raffreddamento a doppia ventola, una webcam Full HD con infrarossi e riconoscimento facciale, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e Windows 11 Home.

Chi vuole uno schermo ampio senza salire alla versione Pro può guardare a LG gram 17Z90TL. Il pannello IPS WQXGA da 17 pollici mantiene il formato 16:10 e il 99% di copertura DCI P3. A bordo c’è un Intel Core Ultra 7 258V a otto core con NPU fino a 47 TOPS e grafica Intel Arc, mentre una delle varianti disponibili offre 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 1 TB, con possibilità di personalizzazione. Il dato più interessante resta il peso di circa 1,39 kg con uno spessore intorno ai 16 mm, notevole per un 17 pollici. Anche qui troviamo la batteria da 77 WHr e il pieno supporto a Copilot.

Un formato un po’ più compatto arriva con LG gram 16ZB90S, che monta un display IPS da 16 pollici WQXGA in 16:10 con trattamento antiriflesso e il solito 99% di copertura DCI P3. Processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di memoria e SSD NVMe Gen 4 da 512 GB bastano per produttività quotidiana, multitasking e applicazioni professionali. Pesa appena 1,2 kg e offre batteria da 77 WHr, webcam Full HD con infrarossi, audio Dolby Atmos e supporto a gram Link.

LG gram Book 15U50U e i prezzi in Italia

La proposta più economica è LG gram Book 15U50U, con schermo IPS antiriflesso da 15,6 pollici in 16:9, risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e 300 nit di luminosità. All’interno ci sono un Intel Core Ultra 5, 8 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe Gen 4 da 256 GB, una dotazione più essenziale e rivolta soprattutto a studenti, giovani professionisti e a chi cerca un computer per navigazione, documenti e videochiamate. Misura circa 18,9 mm nel punto più sottile, pesa 1,7 kg e integra una batteria da 51 WHr. La connettività comprende porte USB, una USB C con ricarica e DisplayPort, HDMI e jack audio, oltre al supporto a Dual AI e gram Link.

I nuovi LG gram 2026 sono disponibili presso i principali rivenditori italiani con questi prezzi consigliati sul sito ufficiale. LG gram Pro 17Z90UB costa 2.599 euro, LG gram 17Z90TL 1.399 euro, LG gram 16ZB90S 1.299 euro e LG gram Book 15U50U 1.099 euro.

Fonte: TecnoAndroid