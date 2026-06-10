Ho fatto girare l’AI in locale su GEEKOM A7 2026 Edition da 600 euro: non finisce come pensavo

C’è una frase, stampata sulla scatola e ripetuta in ogni scheda prodotto, che mi ha fatto alzare un sopracciglio prima ancora di accendere questo computer: «ideale per editing video, grafica e gaming». Ecco. Tenetela a mente, perché ci torno più avanti e non sarà un applauso.

Partiamo da cosa ho davanti. Il GEEKOM A7 2026 Edition è un mini PC che sta in una mano, monta un processore AMD Ryzen 5 7545U, 16 GB di memoria DDR5 e un SSD da 500 GB. Lo trovate in giro intorno ai 599 euro. Sulla carta sembra il fratello minore, e povero, dell’A7 che molti ricordano (quello con Ryzen 9, per intenderci). E in parte lo è.

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Ma qui sta il punto interessante, ed è il motivo per cui ho voluto tenerlo sulla scrivania più del solito. L’ho usato per due settimane come macchina principale in ufficio, attaccato dietro al monitor, e in più l’ho lasciato acceso giorno e notte come piccolo server. Ci ho fatto girare di tutto, compresi modelli di intelligenza artificiale in locale con Ollama, cosa che un anno fa su un cosino del genere non mi sarebbe nemmeno venuto in mente di provare.

A chi serve un oggetto così? A chi ha poco spazio e non vuole una torre sotto la scrivania. A chi cerca un secondo computer silenzioso. A chi vuole sperimentare senza spendere una fortuna. Il verdetto, ve lo anticipo a grandi linee, è più positivo di quanto la timida scheda tecnica lasci immaginare. Con un paio di se e di ma che è giusto raccontare fino in fondo.

Una premessa, prima di tutto il resto. Negli ultimi anni di mini PC ne sono passati parecchi sulla mia scrivania, e ho imparato a diffidare delle schede tecniche urlate. Conta come si comporta una macchina quando la usi davvero, giorno dopo giorno, non quanti numeri riesce a stampare su una confezione. Ed è con questo spirito che mi ci sono seduto davanti. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon Italia.

Unboxing, cosa trovi nella scatola

La confezione è quella solida e un po’ anonima a cui il marchio ci ha abituati. Cartone robusto, scritte essenziali, l’adesivo sul fondo che conferma la configurazione: Ryzen 5 7545U, 16 GB, 500 GB. Nessuna sorpresa, e va benissimo così.

Dentro, però, una novità c’è. Oltre all’alimentatore da 120 W (un mattoncino da 19 V che, diciamolo, è sovradimensionato per i consumi reali di questa macchina), al cavo HDMI e al manuale, trovate la staffa VESA con tutte le viti. Sul vecchio A7 non c’era. Sembra un dettaglio da poco, e invece è proprio quello che mi ha permesso di nascondere il computer dietro al monitor in trenta secondi, senza adattatori comprati a parte.

Il resto è spartano. Niente borsa, niente gadget particolari. Un utente, in una recensione che ho letto in giro, si lamentava di aver ricevuto un hub USB al posto della custodia promessa: piccole cose, ma quando spendi seicento euro le noti. Nel mio caso la dotazione è bastata, perché il cavo video e la staffa coprono il novanta per cento delle situazioni. C’è chi avrebbe gradito un secondo cavo o un panno. Mah. Si sopravvive.

Design e costruzione

Prendetelo in mano. La prima cosa che si sente è il peso, o meglio, la sua assenza: meno di mezzo litro di volume, scocca in alluminio, angoli smussati. Sta in tasca a una giacca, volendo. È freddo al tatto, di quel freddo metallico che dà l’idea di una cosa fatta bene, non di plastica stampata al risparmio.

Le misure parlano da sole, 112 x 112 x 37 mm. Più piccolo di un libro tascabile. Sulla scrivania occupa lo spazio di un sottobicchiere abbondante, e infatti, come dicevo, è finito dietro al monitor e me ne sono dimenticato. Letteralmente. Per giorni non l’ho più visto, e questa, per un computer da lavoro, è la forma più alta di complimento.

Le griglie di aerazione corrono sui lati e sul retro. I piedini in gomma tengono bene, niente slittamenti quando infili o sfili un cavo. La costruzione, a conti fatti, è da prodotto più caro: c’è una solidità che in questa fascia di prezzo non ti aspetti.

C’è anche un aspetto estetico che non guasta. Su una scrivania ordinata non stona, anzi, con quella scocca grigia e pulita si fa preferire a tanti cassoni di plastica. Volendo lo metti in mostra, volendo lo nascondi. Si adatta, e questa discrezione è parte del suo carattere.

Una cosa però la dico subito, e riguarda le porte frontali. Davanti hai due USB Type-A e il jack audio. Manca una USB-C sul fronte, e nel 2026 è un’assenza che si sente. Ogni volta che dovevo collegare al volo un telefono o un disco esterno con cavo Type-C mi toccava girare la mano dietro la macchina. Non un dramma. Ma una piccola seccatura quotidiana, di quelle che dopo due settimane registri eccome.

Scheda tecnica

Prima di entrare nel vivo, ecco i numeri messi in fila. Li ho verificati uno per uno, perché tra le varie configurazioni del GEEKOM A7 in commercio è facilissimo fare confusione.

Modello GEEKOM A7 2026 Edition Processore AMD Ryzen 5 7545U (6 core / 12 thread) Architettura CPU Ibrida Zen 4 + Zen 4c, 4 nm, fino a 4,9 GHz, 16 MB cache L3 Grafica integrata AMD Radeon 740M (RDNA 3, 4 CU, fino a 2800 MHz) Memoria 16 GB DDR5 (modulo singolo, canale singolo) Slot RAM 2x SO-DIMM, espandibile fino a 64 GB Archiviazione SSD NVMe PCIe 4.0 da 500 GB (Kingston) Espansione storage Fino a 2 TB (M.2 2280) Uscite video 2x HDMI 2.0 (fino a 4K 60 Hz), 2x USB-C con DisplayPort Display supportati Fino a 4 monitor indipendenti, fino a 8K Porte USB 1x USB4 40 Gbit, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, 1x USB 2.0 (6 porte totali) Rete cablata Ethernet 2,5 Gbit (Realtek) Wireless Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 (MediaTek) Audio Jack 3,5 mm, audio digitale via HDMI e USB-C Lettore schede SD a grandezza piena Raffreddamento IceBlast 3.0 (doppio heat pipe in rame, ventola silenziosa) Alimentatore Esterno 19 V, 120 W Dimensioni Circa 112 x 112 x 37 mm (0,47 litri) Sistema operativo Windows 11 Pro Garanzia 3 anni

Hardware e cosa c’è davvero dentro

Ok, parliamo del cuore. Il Ryzen 5 7545U è un processore curioso, e qui devo fare il nerd per un attimo, perché la sua architettura spiega metà delle cose che ho visto durante la prova.

Sei core, dodici thread. Fin qui niente di strano. Il bello è che non sono tutti uguali: due sono core Zen 4 «pieni», quelli che spingono fino a 4,9 GHz, mentre gli altri quattro sono Zen 4c, una versione più compatta e densa che si ferma più in basso, intorno ai 3,5 GHz. AMD ha preso questa strada (la chiamano Phoenix 2) per tenere bassi consumi e calore. Attenzione, però: a differenza di quello che fa Intel con i suoi core performance ed efficienza, qui i due tipi di core sono identici come capacità e set di istruzioni. Cambia solo la frequenza massima. Quindi niente schizofrenia di prestazioni, niente compiti smistati male. È un dettaglio tecnico, lo so, ma è il motivo per cui nell’uso quotidiano la macchina non zoppica mai.

La grafica è una Radeon 740M, architettura RDNA 3, con appena quattro unità di calcolo. Tenete a mente questo numero, perché è il vero collo di bottiglia di tutta la storia (e ne riparlo negli approfondimenti, promesso).

Poi c’è la parte che, smontando il tutto, mi ha fatto storcere un po’ il naso. La RAM. Sono 16 GB di DDR5, ma montati su un solo modulo. Significa canale singolo. E su una macchina che si affida alla grafica integrata, la banda di memoria conta eccome. Gli slot sono due, quindi la strada per il doppio canale è aperta, basta aggiungere un secondo banco. Più avanti vi spiego perché, alla fine, non l’ho fatto.

L’SSD è un Kingston da 500 GB PCIe 4.0, raffreddato da un pad termico sotto la cover metallica. Veloce il giusto, niente da segnalare in negativo. Si può salire fino a 2 TB. Il modulo wireless è un MediaTek con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, lo stesso del modello precedente. Prende bene, mai un calo, mai una disconnessione capricciosa in due settimane.

Un’ultima nota tecnica sulla manutenzione. Il fatto che l’SSD sia raffreddato da un pad termico solidale alla cover è una piccola attenzione progettuale che apprezzo: significa temperature sotto controllo anche durante scritture lunghe, senza quei cali di velocità che colpiscono certi dischi quando si scaldano. Roba da smanettoni, lo ammetto. Ma sono proprio queste sciocchezze a fare la differenza tra un prodotto curato e uno tirato via.

Windows 11 Pro, com’è messo all’arrivo

Bella domanda, quella del software preinstallato. Sui mini PC economici è una roulette: a volte ti ritrovi una versione di Windows piena di porcherie, programmi che non hai chiesto, persino dubbi sulla licenza. Qui no. Arriva Windows 11 Pro già attivato, pulito, senza quella fila di applicazioni spazzatura che di solito tocca disinstallare la prima sera.

Il primo avvio è quello classico: lingua, rete, account. Cinque minuti e sei sul desktop. Ho controllato a fondo, anche perché volevo esserne sicuro prima di scriverlo: nessun software strano, driver a posto, sistema genuino. Il produttore promette aggiornamenti dei driver a vita, e per chi tiene la macchina per anni non è una promessa banale.

Avere la versione Pro e non la Home, poi, fa comodo a chi lo usa come me. Significa avere il desktop remoto integrato, la crittografia BitLocker, la possibilità di creare macchine virtuali con Hyper-V. Per un computer che ho tenuto acceso come server e su cui ho lavorato da sviluppatore, queste cose le ho usate per davvero, non sono voci da scheda.

Non ho provato Linux su questa unità, lo dico per onestà. So che la versione con Ryzen 9 gira bene con Ubuntu, e non ho motivi per pensare che qui sia diverso, anzi, con una piattaforma AMD così collaudata me lo aspetterei senza patemi. Ma non l’ho testato, e quindi non ve lo vendo come dato certo. Se mi capita di rimetterci le mani con una distro, aggiorno.

Prestazioni e consumi nell’uso reale

Niente batteria, ovvio, è un desktop. Quindi parliamo di due cose: quanto spinge e quanto mangia.

Sul quanto spinge, la sintesi è che per il lavoro vero questa macchina basta e avanza. Tante schede del browser aperte, fogli di calcolo, l’editor di codice acceso, la posta, qualche macchina virtuale leggera: il multitasking non l’ha mai messa in crisi. Mai un’attesa fastidiosa, mai quel mezzo secondo di lag che ti fa imprecare. Da sviluppatore ci ho buttato dentro parecchio, e ha retto senza fare una piega.

I consumi sono il suo cavallo di battaglia silenzioso. Il processore ha un TDP di base intorno ai 28 W, che può salire fino a circa 45 W sotto sforzo pieno, ma per la maggior parte del tempo, in idle o sotto carico leggero, beve pochissimo. È per questo che me la sono sentita di tenerla accesa ventiquattro ore su ventiquattro nel ruolo di server. Una torre tradizionale, nello stesso compito, mi avrebbe fatto storcere il naso al primo conto della corrente. Questa no. Sta lì, lavora, non si fa notare, e a fine mese non sposta gli equilibri della bolletta.

Per darvi un riferimento, in semplice idle, con il sistema acceso ma fermo, l’assorbimento è davvero contenuto, di quelli che ti fanno passare la paura della bolletta anche tenendolo sempre attivo. Sotto carico sale, ovvio, ma rientra comunque in cifre che una torre da gioco si sogna. Efficienza, prima ancora che potenza, è la parola chiave di questo processore.

C’è un limite? Sì, e si vede quando le chiedi sforzi grafici prolungati. Ma quello lo affronto nel test sul campo e negli approfondimenti, perché merita lo spazio giusto.

Qualche numero, perché so che me lo chiederete. Io questo computer l’ho pesato sul campo, con il lavoro di tutti i giorni, ma un punteggio aiuta a inquadrare dove si colloca il Ryzen 5 7545U rispetto al resto del mondo. Ecco allora i valori di riferimento nei benchmark più diffusi, quelli misurati su decine di macchine con lo stesso cuore. Prendeteli per quello che sono, una fotografia sintetica, non il sostituto della prova reale. E tenete a mente la solita storia della RAM a canale singolo: la parte grafica, qui, rende un filo meno di queste medie, raccolte quasi sempre su configurazioni a doppio canale.

Benchmark Punteggio medio Cosa indica Geekbench 6 (single core) ~2.400 Reattività e applicazioni singole Geekbench 6 (multi core) ~7.840 Multitasking e carichi paralleli PassMark CPU Mark ~20.220 Potenza complessiva della CPU PassMark (single thread) ~3.784 Spinta del singolo core Geekbench 5 (single / multi) ~1.700 / ~6.915 Confronto con macchine più datate Radeon 740M (FP32) ~1.280 GFLOPS Potenza grezza della grafica integrata

Tradotto in pratica, sono cifre da buona macchina di fascia media sul versante CPU, e da soluzione entry level su quello grafico. Esattamente la fotografia che mi ero fatto usandolo per due settimane.

Il test sul campo, due settimane senza guanti

Qui smetto di parlare di numeri e vi racconto come è andata davvero.

Giorno uno. Lo monto dietro al monitor con la staffa, collego un solo schermo (sì, uno solo, anche se ne reggerebbe quattro, ma di questo dico dopo), tastiera e mouse via dongle, e parto. La sensazione iniziale è di leggerezza, nel senso buono: il sistema risponde subito, le applicazioni si aprono senza tentennamenti. Mi sono detto, va bene, vediamo quanto regge sotto pressione.

E la pressione gliel’ho data. Ho usato questa macchina come computer principale per tutto: scrittura, ricerca, gestione di siti, sviluppo. In parallelo l’ho trasformata in un piccolo server sempre acceso, di quelli che lasci lavorare in sottofondo mentre fai altro. Doppio ruolo, per due settimane piene. Non ha mai chiesto pietà, e questo, per una macchina di questa fascia spinta così, non era affatto scontato.

Voglio darvi un’idea concreta di una giornata tipo. Sveglia, accendo (o meglio, era già acceso, perché di notte faceva il server), e in pochi secondi sono operativo: niente attese bibliche, niente ventola che parte come un aspirapolvere. Apro il browser con la solita dozzina di schede, l’editor, un paio di terminali, la posta. Nel pomeriggio ci aggiungo una macchina virtuale per provare una configurazione, e in sottofondo gira sempre qualche processo del server. La macchina assorbe tutto e tira dritto. C’è stato un giorno in cui, per curiosità, ho contato quante cose avevo aperte in contemporanea: troppe per essere ragionevoli. Eppure rispondeva ancora.

Poi è arrivata la parte che non mi aspettavo. L’intelligenza artificiale in locale. Ho installato Ollama e ho fatto girare diversi modelli linguistici direttamente sulla macchina, senza appoggiarmi al cloud. Ora, sia chiaro: con 16 GB di RAM non ci fai girare i mostri da decine di miliardi di parametri. Ma i modelli leggeri, quelli pensati apposta per girare in locale, si muovono bene. Le risposte arrivano a una velocità più che usabile per sperimentare, per scrivere codice, per provare cose senza mandare i propri dati chissà dove. Per un cosino da seicento euro è una soddisfazione che davvero non mi aspettavo. La cosa che mi ha colpito è proprio questa: la versatilità.

Sul fronte editing, le note si fanno più sfumate. Il lavoro leggero, ritocchi, montaggi rapidi, esportazioni non impossibili, fila liscio. Ma quando ho aperto Premiere Pro con progetti un po’ più seri, qualche piantamento è arrivato. Non crash devastanti, ma blocchi, attese, quel «sto pensando» che ti fa perdere il filo. Diciamo che per l’editing occasionale va, per quello quotidiano e impegnativo guarderei altrove. È onesto dirlo, e preferisco dirlo io ora che scoprirlo voi dopo.

E il gaming? Sorpresa anche qui, e in positivo. Ho lanciato persino Flight Simulator, che notoriamente è un macigno, e con le dovute accortezze sulle impostazioni è rimasto giocabile, senza i blocchi che temevo. Chiaro, non è una macchina da gioco, e i titoli pesanti vanno presi con le pinze, a dettagli contenuti e risoluzione non esagerata. Però gira, e per qualche partita rilassata dopo il lavoro fa il suo. Mica male, per quattro unità di calcolo.

Un dettaglio sul lato rete, già che ci sono. Ho sfruttato la porta 2,5 Gbit per i trasferimenti pesanti, la USB4 per un’unità esterna veloce, e il lettore di schede SD integrato mi ha salvato più di una volta quando dovevo scaricare al volo le foto di una prova. Sono quelle dotazioni che sulla carta sembrano di contorno, e poi nell’uso quotidiano usi di continuo.

Sul fronte affidabilità, due settimane non sono un anno, lo so bene. Ma in quattordici giorni di accensione quasi ininterrotta non ho avuto un crash, un riavvio inaspettato, un blocco di sistema. Niente di niente. La porticina USB frontale con la ricarica mi è tornata utile più volte per tenere su il telefono mentre lavoravo, piccolo lusso che si apprezza. Sono dettagli, certo. Ma è la somma dei dettagli a dirti se una macchina è fatta per lavorare sul serio o solo per fare bella figura nelle foto.

Una sera, tardi, l’ho lasciata sotto sforzo per un po’ giusto per ascoltarla. E qui arriva il bello: il silenzio. La ventola si sente a malapena, anche quando lavora. In una stanza silenziosa devi avvicinarti per capire se è accesa. Per chi, come me, odia il ronzio costante di un PC sotto la scrivania, è quasi una liberazione.

Approfondimenti

L’architettura ibrida Zen 4 e Zen 4c, spiegata bene

Torniamo un attimo su quel processore, perché la storia dei core «misti» merita due parole in più. Quando senti «sei core ibridi» il pensiero corre subito a Intel, ai suoi core performance ed efficienza che a volte litigano tra loro. Qui la faccenda è diversa, e in meglio.

I due core Zen 4 e i quattro Zen 4c condividono lo stesso DNA. Stesse istruzioni, stesso supporto al multithreading, stessa logica interna. L’unica differenza è fisica: i core 4c sono disegnati per occupare meno spazio e consumare meno, e in cambio rinunciano a un pezzo di frequenza massima. Tradotto: il sistema operativo non deve impazzire a decidere quale core usare per cosa, perché tanto sono tutti capaci delle stesse cose. Niente lavori smistati male, niente cali improvvisi a tradimento.

Nella pratica, cosa cambia per te che lo usi? Che la macchina ha un comportamento prevedibile. Sotto carico leggero resta fresca e silenziosa, quando serve spinge sui due core veloci, nei lavori molto paralleli collaborano tutti e sei. Non è il processore più potente del mondo, lontanissimo. Ma è equilibrato, e l’equilibrio, su un mini PC che deve stare acceso ore senza scaldare la stanza, conta più dei muscoli puri. AMD ha fatto una scelta sensata, e nell’uso si percepisce.

AI in locale: Ollama e modelli linguistici su un mini PC

Questa è la parte che, ve l’ho detto, non mi aspettavo di scrivere. E invece eccoci.

Far girare l’intelligenza artificiale generativa sul proprio computer, senza passare dal cloud, è diventato il pallino di molti, me compreso. Privacy, indipendenza, il gusto di smanettare. Il problema è che di solito serve hardware serio. Allora ho voluto vedere fin dove arrivava questo piccolo. Ho installato Ollama, lo strumento più comodo per gestire i modelli in locale, e ho cominciato a caricare roba.

I modelli più leggeri, quelli da pochi miliardi di parametri pensati apposta per macchine come questa, girano bene. Le risposte arrivano a un ritmo che permette di lavorarci sul serio, non da prototipo lentissimo. Ho usato il GEEKOM A7 per generare bozze di codice, per fare prove, per tenere un assistente sempre disponibile in rete locale visto che la macchina era comunque accesa come server. Comodo, davvero comodo.

Nel concreto ho giocato soprattutto con modelli quantizzati, le versioni alleggerite che sacrificano un filo di precisione per stare comode nella memoria disponibile. Per generare snippet di codice, riassumere testi, fare da sparring partner mentre scrivo, sono più che sufficienti. Chi cerca il modello enorme da ragionamenti complessi, qui non lo troverà a suo agio, e va detto chiaro. Ma per imparare come funziona la macchina dell’AI in casa propria, smanettare, capirne i limiti, è un banco di prova economico e onesto.

Il muro lo trovi sulla memoria. Con 16 GB i modelli grossi non ci stanno, è fisica, non opinione. E senza una scheda grafica dedicata l’elaborazione si appoggia molto alla CPU, con tutti i limiti del caso. Ma il punto non è competere con una workstation. Il punto è che con seicento euro e un oggetto grande come un panino ti porti a casa un piccolo laboratorio di AI personale. Un anno fa l’avrei trovato fantascienza. La domanda vera è: a quanti serve davvero? A pochi, forse. Ma a quei pochi, e ai curiosi, questa cosa accende gli occhi.

La questione RAM a canale singolo, e perché non l’ho risolta

Smontandolo, l’ho visto subito: un solo modulo da 16 GB, uno slot libero accanto. Canale singolo. Da manuale, è un limite. La grafica integrata, che la sua memoria la pesca dalla RAM di sistema, soffre la banda dimezzata, e anche certi lavori paralleli ne risentono. Su una macchina con grafica dedicata cambierebbe poco, ma qui la 740M dipende dalla RAM, e quindi la cosa pesa.

Eppure, ed ecco il paradosso, nell’uso reale non l’ho percepito. Multitasking, sviluppo, AI leggera, gestione di siti: in due settimane non ho mai avvertito quel rallentamento che la teoria mi prometteva. Forse perché i miei carichi non erano abbastanza affamati di banda. Forse perché la macchina resta comunque reattiva. Sta di fatto che il «problema» è rimasto sulla carta.

Aggiungere un secondo banco da 16 GB porterebbe al doppio canale e darebbe una spinta alla parte grafica e all’AI, su questo non ci piove. Allora perché non l’ho fatto? Per un motivo molto terra terra: i prezzi delle RAM, in questo periodo, sono alle stelle. Comprare un modulo DDR5 oggi costa una cifra che, francamente, su una macchina da seicento euro ha poco senso. È anche la ragione per cui GEEKOM ha tagliato a 16 GB e 500 GB rispetto al vecchio A7 da 32 GB e 2 TB. Il mercato è quello che è. Se i prezzi scenderanno, l’upgrade resta lì, pronto, a portata di cacciavite.

Quattro schermi, 8K e una connettività generosa

Sul retro c’è più roba di quanta uno se ne aspetti da un oggetto così piccolo. Due porte HDMI 2.0, una USB4 da 40 Gbit con uscita video, una seconda USB-C sempre con video. Sommando il tutto, la macchina pilota fino a quattro monitor indipendenti, oppure spinge un singolo schermo in 8K. Per una sala di controllo, una vetrina, una postazione multi display, è pane per i suoi denti.

Confessione: io ne ho usato uno solo. In ufficio lavoro su un monitor grande e mi trovo bene così, quindi la capacità multi schermo non l’ho stressata davvero. Però c’è, ed è abbondante, e per chi vive di più finestre sparse su più pannelli fa la differenza tra comprare e passare oltre.

Il resto della dotazione è altrettanto ricco. Sei porte USB in totale, la rete cablata 2,5 Gbit (utilissima se hai un disco di rete veloce, e io l’ho sfruttata di continuo), il lettore di schede SD a grandezza piena che per chi fa foto e video è comodissimo. L’unico neo, l’ho già detto, è l’assenza di una USB-C frontale. Per il resto, qui non si è badato a spese sul fronte connessioni, ed è una delle cose che lo rendono più serio di quanto il prezzo lasci immaginare.

La USB4 merita una riga in più. Quaranta gigabit al secondo non sono pochi, e collegandoci un SSD esterno veloce i trasferimenti volano, al punto che per certi backup non ho sentito il bisogno di passare dalla rete. È il tipo di porta che oggi trovi su portatili ben più costosi, e vederla qui, su un desktop da seicento euro, fa piacere.

Raffreddamento IceBlast e il valore del silenzio

Dentro c’è un sistema che il produttore chiama IceBlast 3.0: due heat pipe in rame, una ventola più grande del solito e un dissipatore dedicato sopra il processore. Detto così sembra puro marketing. Nei fatti, funziona.

Ho già raccontato del silenzio, ma ci torno perché è il tratto che più mi è rimasto addosso. Una ventola che non senti. Sotto carico normale è muta, sotto sforzo pieno emette un soffio leggero che si perde nei rumori di una stanza qualsiasi. Zero ronzii fastidiosi, zero fischi elettrici, niente di quel coil whine che su certe macchine economiche ti fa venire il nervoso dopo mezz’ora. Il telaio si scalda un po’ nelle sessioni lunghe, ma resta tiepido, mai bollente, segno che il calore viene gestito e non subìto.

Per un computer pensato per stare sulla scrivania, magari in un ambiente di lavoro dove il silenzio è oro, questo è un punto a favore enorme. È anche il motivo, l’ennesimo, per cui me la sono sentita di lasciarlo acceso senza sosta. Un oggetto che non disturba diventa parte dell’arredo, e te ne dimentichi. Che poi, per un PC, è esattamente quello che si vorrebbe sempre.

I limiti della Radeon 740M, senza giri di parole

Adesso il discorso scomodo, quello che la scatola evita con cura. La Radeon 740M ha quattro unità di calcolo. Quattro. La versione potente di questa famiglia, la 780M, ne ha dodici. Capite da soli che parliamo di un altro pianeta.

Per essere giusti fino in fondo, ci sono cose che questa grafichetta fa benissimo. La riproduzione di video in 4K con decodifica hardware è impeccabile, i titoli più leggeri o di qualche anno fa girano lisci, l’emulazione delle console del passato è terreno fertile. Il problema nasce solo quando alzi l’asticella verso il gaming moderno di fascia alta o il rendering pesante. Lì il limite è netto, e nessun aggiornamento dei driver lo cancellerà.

Cosa significa in concreto? Che la promessa «ideale per editing video, grafica e gaming» va presa con le molle. Per la grafica leggera, la riproduzione video anche in 4K, qualche fotoritocco, va benissimo. Per il gioco serio, no: i titoli pesanti girano solo a dettagli bassi e risoluzioni contenute, e l’ho verificato di persona con Flight Simulator, che pure ha retto, ma a patto di abbassare tutto. Per il montaggio video impegnativo, l’ho scritto sopra, Premiere ogni tanto si pianta.

Non lo dico per affossarlo, sia chiaro. Lo dico perché chi compra merita di sapere cosa porta a casa. Questa è una macchina da produttività e da uso quotidiano con qualche extra divertente, non una workstation creativa né un PC da gaming. Se ti serve quello, esistono i fratelli maggiori con Ryzen 9 e grafica 780M, e costano di più per un motivo preciso. Comprare aspettandosi prestazioni grafiche da urlo è l’unico modo per restare delusi da questo computer. Sapendo cosa è, invece, difficilmente ti penti.

Espandibilità e manutenzione, aprirlo è un gioco da ragazzi

Una delle cose che apprezzo di più in un mini PC è poterci mettere le mani senza una laurea in ingegneria. E il GEEKOM A7, qui, si comporta bene.

Si parte staccando quattro piedini di gomma sotto la scocca, sotto ognuno c’è una vite. Si toglie il fondo (con delicatezza, perché c’è l’antenna del Wi-Fi attaccata, e strapparla sarebbe un peccato), altre quattro viti per la piastra di raffreddamento, ed ecco la scheda madre. Tutto a vista, tutto accessibile.

Da lì puoi sostituire l’SSD, salendo fino a 2 TB, e aggiungere o cambiare la RAM, fino a 64 GB sui due slot. Niente saldature, niente componenti bloccati, niente trucchetti per tenerti lontano dai tuoi stessi acquisti. È riparabile, aggiornabile, e questo allunga la vita utile della macchina di anni. In un’epoca di dispositivi sigillati e usa e getta, trovare un oggetto che ti invita ad aprirlo fa quasi tenerezza. E aggiunge valore concreto: tra due anni, quando 16 GB cominceranno a starti stretti e i prezzi della memoria saranno (si spera) tornati umani, ti basterà un cacciavite per dargli nuova linfa.

Muletto, server, postazione: i ruoli in cui dà il meglio

Dopo due settimane, mi sono fatto un’idea precisa di dove questo computer brilla e dove no.

Come macchina da ufficio o postazione di lavoro per chi non fa rendering pesante, è perfetto: silenzioso, reattivo, ingombro vicino allo zero. Come secondo computer, il classico muletto da tenere acceso per le mille incombenze, idem. Ma il ruolo dove mi ha convinto di più è quello di piccolo server domestico o di studio, sempre acceso. Consuma poco, non fa rumore, regge i servizi in sottofondo, e con la rete 2,5 Gbit dialoga veloce con il resto della casa. L’ho usato proprio così, e non mi ha mai dato un grattacapo.

Nel ruolo di server ci ho fatto girare le cose tipiche di uno studio: condivisione di file, qualche servizio dentro un container, automazioni che lavorano da sole nelle ore morte. Il consumo bassissimo cambia la prospettiva. Una macchina che resta accesa sempre, ma che mangia poco e non fa rumore, smette di essere un costo fisso fastidioso e diventa un’infrastruttura silenziosa su cui appoggiarti. Per chi gestisce siti o progetti da casa, come capita a me, è un alleato discreto e prezioso.

C’è poi la nicchia di chi vuole sperimentare con l’AI in locale senza svenarsi, e per quelli, come ho raccontato, è una porta d’ingresso onesta. Dove invece lo sconsiglio l’ho già detto e lo ripeto senza giri: gaming spinto e montaggio video professionale. Lì non è casa sua. Ognuno ha il suo mestiere, e questo piccolo il suo lo conosce bene.

Pregi e difetti

Dopo due settimane fitte, ecco cosa salvo e cosa no, senza sconti.

Cosa mi è piaciuto

Silenziosissimo, una ventola che non senti praticamente mai, nemmeno sotto sforzo

Reattivo e instancabile nel lavoro quotidiano e nel multitasking, l’ho spremuto da sviluppatore e non ha mollato un colpo

Sorprendente con l’AI in locale: con Ollama e i modelli leggeri ci lavori sul serio, e per la fascia di prezzo è una rarità

Connettività ricca e seria, dalla USB4 alla rete 2,5 Gbit, fino al lettore SD e alle quattro uscite video

Compatto, ben costruito in alluminio, con staffa VESA inclusa e tre anni di garanzia

Cosa non mi ha convinto

RAM a canale singolo di serie, e con i prezzi attuali aggiungere un modulo è un investimento poco sensato

La Radeon 740M è entry level: Premiere ogni tanto si blocca e il gioco resta confinato ai dettagli bassi

Il claim «ideale per editing video e gaming» promette parecchio più di quanto la macchina possa mantenere

Manca una USB-C sul fronte, scomoda assenza nel 2026

Tagli di RAM e storage ridotti rispetto al vecchio A7, conseguenza diretta dei prezzi di mercato

Prezzo e posizionamento

Veniamo ai soldi. Il GEEKOM A7 in questa configurazione, con Ryzen 5 7545U, 16 GB e 500 GB, viaggia intorno ai 599 euro di listino, in linea con il prezzo internazionale. Il marchio fa promozioni di frequente, con codici sconto e offerte stagionali, quindi con un po’ di pazienza lo si porta a casa per qualcosa in meno. Tenete d’occhio i periodi giusti.

Vale quei soldi? Dipende da cosa cerchi, come sempre. Se lo paragoni a un portatile di pari potenza, qui guadagni in connettività, espandibilità e silenzio, e perdi ovviamente lo schermo e la batteria. Se lo metti accanto a una mini torre fatta in casa, risparmi spazio e rumore ma rinunci alla grafica dedicata. E se guardi ai fratelli più potenti della stessa famiglia, quelli con Ryzen 9 e grafica 780M, lì spendi parecchio di più e ottieni muscoli che a molti, semplicemente, non servono.

Il punto è questo: a seicento euro non stai comprando potenza bruta, stai comprando equilibrio, compattezza e versatilità. Per l’uso a cui è destinato, ufficio, casa, sperimentazione, il rapporto tra quello che spendi e quello che ottieni è sano. Non un affarone clamoroso, ma un acquisto ragionato, di quelli di cui difficilmente ci si pente. Attualmente è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon Italia.

Conclusioni

Due settimane dopo, il GEEKOM A7 2026 Edition mi ha lasciato un’impressione chiara: è una macchina più intelligente della sua stessa scheda tecnica. Sulla carta sembra il modello «taglia prezzi», con meno RAM e meno storage del predecessore. Nell’uso reale, invece, fa quasi tutto quello che gli chiedi senza fiatare, e per giunta in silenzio.

Lo consiglio a chi cerca un computer compatto per lavorare, navigare, gestire la quotidianità digitale senza una torre ingombrante. Lo consiglio a chi vuole un secondo PC affidabile, o un piccolo server sempre acceso che non pesi né sulla bolletta né sulle orecchie. E lo consiglio, con un sorriso, ai curiosi dell’AI in locale che vogliono provare senza spendere migliaia di euro.

A chi lo sconsiglio? A chi monta video per mestiere, a chi gioca ai titoli pesanti, a chi si è fatto incantare dalla parola «gaming» sulla confezione. Per loro la delusione è dietro l’angolo, e farebbero meglio a guardare verso macchine con grafica più seria.

Lo scenario perfetto, per come l’ho vissuto io, è quello di un oggetto che sparisce dietro al monitor e fa il suo dovere, giorno dopo giorno, senza chiedere attenzioni. A volte la tecnologia migliore è proprio quella che ti dimentichi di avere. E questo piccolo, in fondo, è bravissimo a farsi dimenticare.