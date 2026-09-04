ACEMATE S10 Pro: il robot da tennis con AI debutta a IFA 2026

Allenarsi contro un robot capace di simulare stili di gioco reali, adattare la traiettoria in base al livello del giocatore e analizzare ogni colpo con l’intelligenza artificiale non è più fantascienza sportiva. A IFA 2026, ACEMATE ha presentato il suo nuovo robot da tennis flagship, S10 Pro, costruito sulle capacità di scambio reale del modello S10 originale ma pensato per un allenamento più intensivo, strutturato e orientato alla competizione.

Il cuore dell’esperienza S10 Pro sono cinque modalità di allenamento pensate per accompagnare il giocatore dal riscaldamento fino alla simulazione di partita. La visione binoculare 4K HDR e la mobilità omnidirezionale permettono al robot di tracciare la palla e muoversi su tutto il campo. La Rally Mode cattura i colpi validi e restituisce la palla dalla posizione di atterraggio, aiutando a stabilire un ritmo naturale di gioco. Tre modalità specialistiche coprono obiettivi specifici: Drill Mode combina aree bersaglio e punteggio per l’allenamento sul posizionamento; Serve Mode allena servizio e colpo successivo, tracciando successo, velocità, altezza sopra la rete e effetto, simulando poi una risposta per l’esercizio serve-plus-one; Ball Machine Mode offre feed costanti e ripetibili con la gamma più ampia di parametri regolabili.

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La Battle Mode trasforma il robot in un vero avversario AI, simulando pattern di colpo di giocatori reali e selezionando autonomamente la risposta a ogni colpo in arrivo. Quattro stili preimpostati, Difesa, Attacco, Topspin e Varietà, creano scenari di partita diversi, con registrazione di punteggi e risultati punto per punto per valutare le prestazioni sotto pressione competitiva. Per la flessibilità d’uso, S10 Pro contiene fino a 100 palline, funziona fino a 5 ore consecutive e opera su superfici in cemento, terra battuta ed erba.

ACE+ SHOT Tech: il sistema di lancio omnidirezionale

Al centro del robot c’è ACE+ SHOT Tech, un nuovo sistema di lancio omnidirezionale che cambia la direzione orizzontale del colpo internamente alla macchina invece di ruotare l’intero robot prima di ogni feed. Questa scelta progettuale permette a S10 Pro di mantenere la propria posizione in campo e passare più velocemente tra un posizionamento di colpo e l’altro.

Il sistema raggiunge velocità della palla fino a 75 mph (120 km/h) con copertura orizzontale fino a 180 gradi. I giocatori possono regolare l’angolo di lancio da 7 a 40 gradi, l’altezza della traiettoria da 1 a 8 metri e l’intervallo tra i colpi da 1 a 15 secondi, con opzioni per colpi piatti, topspin e backspin. Insieme, questi parametri spostano l’allenamento oltre i feed a direzione fissa, offrendo controllo su ritmo, profondità, effetto, direzione e tempo di recupero, dalle ripetizioni tecniche controllate fino alle sequenze rapide che richiedono aggiustamenti in tempo reale di posizionamento e scelta del colpo.

Un ciclo di allenamento AI completo

Ogni sessione con S10 Pro è strutturata attorno a un ciclo in cinque fasi: Train, Track, Analyze, Review, Improve. Prima dell’allenamento, i giocatori selezionano una modalità, scelgono tra oltre 100 piani di allenamento predefiniti o regolano parametri personalizzati tramite l’app ACEMATE. Durante la sessione, il training si gestisce da smartphone, smartwatch compatibile o controlli gestuali. Nelle modalità compatibili, il sistema registra i dati di performance durante tutta la sessione. Al termine, l’app presenta risultati, analisi AI e raccomandazioni per la fase successiva di allenamento, permettendo al giocatore di individuare le aree di miglioramento e iniziare la sessione seguente con obiettivi più chiari.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo consigliato di ACEMATE S10 Pro è di 2.999 euro. I preordini sono aperti tramite il sito ufficiale ACEMATE. A IFA 2026, in programma alla Messe Berlin dal 4 all’8 settembre, media e visitatori potranno provare S10 Pro dal vivo presso il Padiglione 1.2, Stand 146, testando modalità di allenamento, prestazioni di lancio e analisi AI dal vivo.