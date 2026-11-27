1Password ha ammesso di aver subito un attacco informatico che ha consentito a un malintenzionato di infiltrarsi nei suoi sistemi e di sottrarre alcuni dati dei clienti. L’azienda, nell’annuncio con cui ha reso pubblico l’accaduto, ha però voluto chiarire subito un punto fondamentale per chi utilizza il servizio. Le cassaforti digitali degli utenti, cioè i vault in cui vengono custodite password e credenziali, sono al sicuro e lo stesso vale per i login salvati al loro interno.

Tutto è cominciato il 19 novembre, quando il noto gestore di password ha avviato un’indagine su alcuni segnali sospetti legati all’account GitHub aziendale di un dipendente. I controlli hanno confermato che quel profilo era stato compromesso. Sfruttando proprio quell’accesso, l’autore dell’intrusione è riuscito ad arrivare al codice sorgente della società e a inserire codice malevolo nel backend della piattaforma, aprendosi così la strada verso le informazioni degli iscritti.

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Quali dati sono finiti nelle mani dell’attaccante

Una volta all’interno del sistema, il pirata informatico ha potuto scaricare diversi dati relativi ai clienti di 1Password. Tra questi ci sono i nomi e gli indirizzi email delle persone, le date in cui gli account sono stati creati e gli orari dell’ultimo accesso al servizio. Si tratta di informazioni che non permettono di aprire un vault ma che descrivono comunque con una certa precisione chi usa la piattaforma e con quale frequenza.

L’attaccante è riuscito a mettere le mani anche sulle chiavi pubbliche degli utenti. Su questo aspetto l’azienda è stata netta e ha spiegato che il furto non ha alcun impatto sulla sicurezza degli account. Il malintenzionato ha inoltre sottratto parte del codice sorgente della società, ma quel materiale non contiene dati dei clienti.

Perché password e vault sono rimasti protetti

“I dati dei vostri vault, gli elementi che contengono e le chiavi che li proteggono sono al sicuro e non sono stati coinvolti” ha scritto 1Password nella sua comunicazione. La ragione sta nel modo stesso in cui è costruito il servizio. L’azienda infatti non ha accesso alle password reali degli utenti, alle chiavi di recupero e alle altre credenziali archiviate, così come non conosce le chiavi segrete che proteggono ogni singola cassaforte. Non avendo questi elementi nei propri server, non c’era nulla del genere che l’attaccante potesse portare via.

Dopo aver scoperto la violazione, la società ha preso alcune contromisure immediate. Il token rubato è stato revocato e l’account GitHub coinvolto è stato disattivato. Parallelamente sono stati introdotti nuovi strumenti di rilevamento pensati per individuare attacchi simili e bloccarli prima che possano fare danni.

Nonostante le rassicurazioni sui vault, il gestore di password invita comunque gli iscritti a mantenere alta l’attenzione nei confronti dei tentativi di phishing. Gli indirizzi email sono tra i dati compromessi nell’attacco e potrebbero quindi essere sfruttati da truffatori intenzionati a rubare le password delle persone. Secondo l’avvertimento dell’azienda, i rischi principali arrivano da finte email di recupero dell’account e da falsi messaggi di invito che imitano le comunicazioni ufficiali di 1Password.

Fonte: TecnoAndroid