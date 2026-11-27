Due vulnerabilità critiche scoperte in NGINX e ribattezzate “nginx2root” permettono a un attaccante non autenticato di eseguire codice da remoto sui server web vulnerabili. I ricercatori hanno anche mostrato come queste falle possano essere concatenate con un bug del kernel Linux per ottenere l’accesso root alla macchina. Entrambi i problemi riguardano la gestione del protocollo HTTP/2 e sono stati individuati in modo indipendente da più gruppi di ricerca: Xint, Wiz, Ikotas Labs, Metnir e Rapid7. Xint ha poi scovato altre tre falle di tipo RCE nello stesso software. In seguito Censys ha riprodotto in laboratorio le condizioni di corruzione della memoria alla base di quattro dei cinque difetti, senza però arrivare all’esecuzione di codice remoto.

Le due falle nginx2root e gli altri bug corretti da F5

Il primo dei due difetti è identificato come CVE 2026 123007. Si tratta di un errore nel controllo di flusso che può corrompere la memoria all’interno di un worker di NGINX e coinvolge tutte le versioni dalla 1.31.8 fino alla 1.9.5, uscita addirittura nel 2015. Wiz è riuscita a eseguire codice da remoto senza autenticazione su un server che ospitava normalissimi file statici via HTTP/2 con TLS. Xint invece ha ottenuto i privilegi di root sfruttando questa falla insieme a un bug distinto del kernel Linux, che interessa il sottosistema SCTP e consente di evadere da un container Docker di NGINX per prendere il controllo dell’host sottostante.

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La seconda vulnerabilità, CVE 2026 123633, è un problema di tipo use after free che si manifesta quando NGINX accetta connessioni HTTP/2 e inoltra le richieste a un backend. Le versioni coinvolte vanno dalla 1.19.7 alla 1.31.8. Quando il worker resta a corto di slot di connessione può chiudere una connessione ancora attiva e liberare memoria che una richiesta sta ancora utilizzando. Anche in questo caso Wiz ha dimostrato l’esecuzione di codice remoto, ma per ora l’azienda ha scelto di non pubblicare i suoi exploit proof of concept.

Le altre tre falle individuate dai ricercatori e corrette da F5 sono CVE 2026 121810, CVE 2026 123634 e CVE 2026 113425. Tutte appartengono alla famiglia use after free e colpiscono rispettivamente il reverse proxy HTTP/3, la risoluzione DNS con sottorichieste e l’autenticazione del proxy di posta. Le correzioni sono arrivate con NGINX Open Source 1.30.7 stable e 1.31.9 mainline, mentre chi usa NGINX Plus deve passare alle versioni 37.0.8.1 o 37.3.0.1. L’ultimo pacchetto di sicurezza di F5 sistema anche altre cinque vulnerabilità non citate nei report di Wiz e Xint. La più rilevante è CVE 2026 118899, di gravità alta, che consente a un attaccante non autenticato di mandare un worker in un ciclo infinito durante la lettura del corpo di una richiesta su TLS 1.3, provocando un denial of service. Agli amministratori di sistema viene raccomandato di aggiornare subito all’ultima release oppure di disattivare temporaneamente HTTP/2 finché l’aggiornamento non sarà possibile. Questa misura però protegge soltanto dalle due falle nginx2root.

Quanto è concreto il rischio per i server esposti

Sul reale pericolo legato a nginx2root si è espresso il ricercatore di sicurezza Florian Roth, secondo cui la situazione è peggiore rispetto a Node2Shell e Java2Shell ma non sembra rappresentare una minaccia imminente per la maggior parte delle installazioni di NGINX. In un commento pubblicato su X, Roth ha spiegato che le falle sono sfruttabili in configurazioni non predefinite e ha avvertito che le stime di esposizione su larga scala basate solo sul numero di versione risultano fuorvianti.

Xint aveva infatti segnalato che il 98,9% degli host NGINX con una versione riconoscibile utilizzava software compreso nell’intervallo vulnerabile. Quel dato però non tiene conto del fatto che HTTP/2 sia effettivamente abilitato né degli eventuali backport delle correzioni. Le due falle HTTP/2 richiedono un server non aggiornato con il protocollo attivo su un listener raggiungibile dall’attaccante, mentre CVE 2026 123633 presuppone anche che NGINX faccia da proxy verso un backend. Roth ha analizzato un campione di qualche centinaio di endpoint HTTPS di NGINX tratti da Shodan e ha rilevato che circa il 66% supporta HTTP/2. Per confermare un’esposizione concreta resta comunque necessario controllare la configurazione del server e verificare se la patch sia stata applicata tramite backport.

Secondo il tracker di esposizione in tempo reale di Censys, al 19 novembre 2026 circa 8,8 milioni di servizi NGINX risultavano potenzialmente esposti a CVE 2026 123007, in base al numero di versione e al supporto per HTTP/2. L’azienda segnala che oltre 511.000 servizi in precedenza esposti sono già stati aggiornati o messi in sicurezza, mentre altri 104 milioni di servizi NGINX non dichiarano la propria versione e questo rende difficile capire se siano vulnerabili.

Fonte: TecnoAndroid