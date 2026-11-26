Mettere le mani sulle auto di lusso in GTA 6 non è affatto una passeggiata quando mancano gli strumenti giusti. Chi ha deciso di costruirsi una carriera da ladro di vetture costose nella Leonida lo sa bene, perché senza l’attrezzatura adeguata ogni colpo rischia di trasformarsi in un mezzo fallimento. Al centro di tutto c’è un oggetto preciso, il clonatore di chiavi, che rappresenta il passaggio obbligato per chi punta ai bolidi più esclusivi presenti nel gioco.

Il tema è tornato d’attualità anche per un motivo molto concreto. Il primo aggiornamento arrivato dopo il lancio di GTA 6 ha portato con sé una lunga serie di migliorie e di ottimizzazioni, ma non ha toccato in alcun modo le meccaniche di gameplay. Tradotto in termini pratici, le regole del gioco restano quelle di prima e chi stava già seguendo una certa strada per procurarsi le macchine più ambite può continuare a farlo senza dover rivedere i propri piani.

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Perché il clonatore di chiavi fa la differenza in GTA 6

Nella vita criminale simulata dal titolo di Rockstar il furto delle vetture di prestigio occupa un posto tutto suo. Non si tratta di aprire lo sportello della prima utilitaria parcheggiata a bordo strada. Le automobili di fascia alta richiedono un approccio diverso e proprio qui entra in scena il clonatore di chiavi, lo strumento pensato per superare l’ostacolo che altrimenti renderebbe questi colpi parecchio complicati.

Il punto è abbastanza semplice da capire anche per chi non ha ancora passato troppe ore nella Leonida. Senza il dispositivo giusto il furto delle auto di lusso può diventare un vero problema, mentre con il clonatore in tasca l’operazione assume tutt’altra forma. Ecco perché molti giocatori considerano questo oggetto una tappa fondamentale per chi vuole dedicarsi seriamente a questa attività all’interno di GTA 6.

Cosa cambia con il primo aggiornamento

Sul fronte delle novità tecniche l’aggiornamento uscito dopo il debutto ha lavorato soprattutto su stabilità e rifinitura generale dell’esperienza. Migliorie e ottimizzazioni sono state distribuite su più fronti, ma il cuore dell’esperienza di gioco è rimasto intatto. Per chi si muove tra un furto e l’altro questo significa una cosa sola, ovvero che il metodo per ottenere il clonatore di chiavi e il suo utilizzo non hanno subito modifiche.

Si tratta di un dettaglio che pesa più di quanto possa sembrare. Quando arriva una patch c’è sempre il timore che qualche equilibrio venga stravolto e che le strategie collaudate smettano di funzionare. In questo caso invece le meccaniche di gameplay sono rimaste esattamente dove erano e chi abbraccia la fittizia vita da criminale nello stato immaginario della Leonida può contare sugli stessi strumenti di prima.

Per i giocatori che stanno dedicando buona parte del proprio tempo al furto delle macchine più costose di GTA 6 la priorità resta quindi una sola. Il primo passo consiste nel procurarsi il clonatore di chiavi, l’attrezzo che consente di affrontare i colpi più ambiziosi senza restare bloccati davanti alle vetture di lusso, ed è proprio su questo oggetto che si concentra chi vuole fare di questa attività il proprio mestiere nella Leonida.

Fonte: TecnoAndroid