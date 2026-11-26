1Password, uno dei password manager più diffusi, ha confermato un incidente di sicurezza che ha coinvolto i propri sistemi interni. Un aggressore è riuscito a infiltrarsi nell’infrastruttura dell’azienda e a copiare alcune informazioni legate agli account di una parte degli utenti, tra cui nomi e indirizzi email usati per accedere al servizio. Nessun contenuto dei vault risulta però compromesso, ed è probabilmente il dettaglio che conta di più per chi si affida alla piattaforma per custodire credenziali e dati riservati.

Secondo la ricostruzione fornita dalla società, tutto è cominciato il 19 novembre, quando sono emersi i primi segnali di un accesso non autorizzato all’account GitHub aziendale di un dipendente. Da lì l’intruso ha potuto raggiungere il codice sorgente e inserire codice malevolo nei servizi di backend, una mossa che gli ha permesso di scaricare le informazioni degli account dei clienti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa è stato sottratto e cosa invece è rimasto al sicuro

L’azienda non ha comunicato quanti clienti siano stati colpiti e si è limitata a parlare di “un sottoinsieme” della propria base utenti. Ha però elencato con precisione quali dati degli account sono finiti nelle mani dell’attaccante. Oltre a nomi e indirizzi email ci sono gli identificativi di account e utente, la data di creazione dell’account e quella dell’ultimo accesso. Nell’elenco compaiono anche le chiavi pubbliche, che per loro natura sono visibili e quindi non incidono sulla sicurezza, e i parametri del protocollo Secure Remote Password, che non possono essere sfruttati per entrare in un profilo. A questi si aggiungono alcuni token presenti nei link inviati via email per inviti, provisioning e recupero dell’account, insieme ad altri metadati non segreti relativi all’architettura interna come gli identificativi numerici di versione e di file.

Proprio sui token di invito e recupero 1Password ha voluto fare chiarezza. Da soli non bastano per accedere a un account perché richiedono in aggiunta un login tramite SSO oppure un codice di verifica spedito all’indirizzo email registrato dall’utente.

Decisamente più rassicurante è la lista di ciò che non è stato toccato. I vault e gli elementi custoditi al loro interno sono intatti, così come le chiavi che li proteggono. La società ricorda inoltre di non conservare né la password dell’account né la Secret Key dei propri iscritti. Restano fuori dalla violazione anche le chiavi di recupero, le app di 1Password e le estensioni per browser.

Codice sorgente e infrastruttura interna, le contromisure dell’azienda

C’è però un aspetto più delicato. L’aggressore ha copiato codice sorgente da repository privati e ha ottenuto accesso al sistema CI/CD, cioè l’infrastruttura DevOps che l’azienda impiega per compilare, testare e distribuire il software. Al suo interno si trovano “segreti legati all’infrastruttura” e proprio per questo tutte le credenziali interne potenzialmente esposte sono già state ruotate o revocate.

Tra le altre misure adottate figurano la disattivazione dell’account GitHub compromesso, un irrigidimento dei controlli di sicurezza interni e il rafforzamento dei codici di verifica utilizzati nelle email di invito e di recupero dell’account.

Agli utenti di 1Password non viene chiesta alcuna modifica al proprio profilo. L’azienda invita comunque a prestare la massima attenzione ai tentativi di phishing, perché chi ha sottratto queste informazioni potrebbe usarle per confezionare email, messaggi o telefonate dall’aria del tutto credibile. Una cautela particolare va riservata alle comunicazioni che riguardano inviti agli account o richieste di recupero.

Fonte: TecnoAndroid